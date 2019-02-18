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Kaddafi’ye rahmet okumak

18 Şubat 2019 Pazartesi

Türkiye, Arap toplumlarıyla her geçen gün daha yakın temas kursa da halen Arap dünyasını anlamaktan fersah fersah uzaktayız. Bir çoğunu 400 yıl Osmanlı bayrağı altında yönettiğimiz ülkelerin ne tarihini, ne de bugününü biliyoruz.

Dün Muammer Kaddafi’yi indiren süreci başlatan 17 Şubat Libyadevriminin yıl dönümüydü… Gazetesiyle, televizyonuyla, haber sitesiyle, sosyal medyasıyla ve eş-dost çevresiyle dün gün boyu “Libya, Muammer Kaddafi’yi arıyor” muhabbetlerine maruz kaldım.

Albay Kaddafi’nin ne hayatı, ne de siyaset anlayışı, son yıllarda sosyal medyada döndürülen “Asılma sırası bize gelecek” videosu kadar hikmet dolu değildi. Bütün bir ülkeyi tek renk esasıyla yöneten bir diktatör, ölümünden sonra ülkesinden kilometrelerce uzakta bu kadar övgü duyabilmek için sağlığında ne kadar yatırım yapmıştır diye merak ediyorum. Yıllardır video platformlarında Kaddafi güzellemeleri yapmak için döndürülen, “Elektrik, su, konut, bütün zorunlu ihtiyaçlar bedava” kabilinden sözler, nüfusu 3-5 milyonluk bir ülkede nereye oturabilir?

KADDAFİ TÜRK DOSTU MUYDU?

Kaddafi; şüphesiz Arap liderlerinin en kırosu, en ahmakı, en baskıcısıydı. Bedevi yaşam biçimini devlet politikası haline getiren Kaddafi, bütün bir memleketi; askersiz, yargısız ve siyasetsiz, sonuç olarak da devlet mekanizmasının işlemediği bir ülke haline getirdi. Sosyalist rejime dayalı “Cemahiriyye”, kendisi ve yandaşları dışında kimse için baskı yönetiminden başka bir anlam ifade etmedi. Evet, bugün Libya güllük gülistanlık değil ama Kaddafi Libyası gelincik tarlası mıydı?

Kaddafi’yi Türk dostu zannedenler, ülkenin Trablus ve Bingazi’den sonra üçüncü büyük kenti olan Mısrata’ya bir haftalık tatile gitsinler. Mısrata, yüz binlerce Türk asıllı Libyalının bulunduğu bir kenttir. Buradaki Türk asıllı Libyalılardan Kaddafi’ye lanetten başka bir söz duymazsınız. Kentin geri kalmışlığının sebebi Türklerin hiçbir yatırımı hak etmediğini düşünen Kaddafi’nin ta kendisidir. 17 Şubat 2011 devrimi sürecinde de devrimin merkezi konumunda oldu bu Türk kenti ve Kaddafi’nin en ağır saldırılarına maruz kaldı…

LİBYA NEDEN BU HALDE?

Peki, Libya neden bugün bu halde?

Mısır neden bu haldeyse, Libya da o yüzden bu halde… Yani Mısır’da diktatör Sisi’yi sevmeyeceğiz ama Libya’da Kaddafi’ye rahmet okuyacağız. Libya neden bu halde, sorusunun iki cevabı var:

Birincisi: Kaddafi henüz sağlığında, kendi yokluğunda yönetilemeyecek bir devlet(sizlik) sistemini kurduğu için…

İkincisi: Birincisinden daha çetrefilli! Tobruk merkezli hükümetin Genelkurmay Başkanı Halife Hafter’in sağ kolu pozisyonundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 2014’te Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiklerini, BAE lideri Şeyh M. bin Zayed'inHelalimiz helalinizdir” dediğini aktararak, hiçbir şeyleri yokken tanesi 47 bin dolardan 300 araba aldıkları itirafında bulunuyor. Yani Libya’da Suud-BAE, Mısır ittifakı var! Dahası 2017’de Mısır’ın batısında hizmete açılan Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük askeri üssü General Muhammed Necib’den kalkan Mısır-BAE uçakları ülkenin doğu bölgelerini yerle bir etti. Kökü dışarıda olan dini akımlar, ülkede İslam’ın kökünü kazımaya and içen Hafter’e milislik yapıyor. Kabile savaşları canlandırılıyor.

Kaddafi’ye rahmet okuyanlar, oldu olacak Libya’daki Türklere karşı intikam yeminleri eden Hafter’in ordusuna da yazılsın, tam olsun!

 

Medyanın çiğleri okuduğunu da anlamıyor

Geçen Cuma günkü “İşte Abdullah Gül’ün yeni partisi!..” başlıklı yazıma o kadar komik tepkiler aldım ki bütün hafta sonum bu tepkilere gülmekle geçti…

Başta söyleyim ki yanlış anlaşılma olmasın; Abdullah Gül, arayıp yeni parti hakkında bilgi filan vermedi. Tepkiler hiç beklemediğim yerden geldi.

Yazıda ismi geçen, üçüncü sınıf haber siteleriyle girdiği diyaloglarla tanınan, TV5’in şov ve şöhret meraklısı sunucusu yazımı twitter’daki eş-dost tezahüratları eşliğinde bir güzel çarpıtıp “Koskoca Cumhurbaşkanının işi gücü yok bana konuk mu ayarlayacak” dedi. Sonra da onun ‘eskisi kadar rahat yazamayanFatih Altaylı abisi “Manyaklığın bu kadarını görmedim” herzeleriyle yazı döşendi…

Bir medya dinazorunun çiğliği!..

Yazıda aynen şu ifadeleri kullandım: “TV5’te Çağlar Cilara’ya program sundurtup Fatih Altaylı’yı konuk ettiren dönüşümün arkasında da Abdullah Gül’ün olduğu iddiası var.

Sabah akşam bilimden, aydınlanmadan bahseden bu adamlar okuduklarını anlamaktan fersah fersah uzaklar. Bir ‘dönüşüm’den bahsedip bu dönüşümün arkasındaki isim hakkında da bir ‘iddia’ olduğunu belirtmişim. Şimdi yazıyorum; bu iddianın sahibi de Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay… Atalay, yıllardır yerinde sayan TV5’in yeni dönemde bir atılım içinde olduğundan ve bu dönüşümün arkasında da Abdullah Gül’ün olduğunu söylüyor.

A be Fatih Altaylı!..

Hadi diyelim, programına konuk olduğun şov ve gösteri meraklısı genç; okuduğunu anlayamadı, yazımı çarpıttı diyelim… Sen de mi okuduğunu anlayamıyorsun? Yoksa gözlüğünü kaybettin, okuyamıyor musun?

Bu kadar yeter!

Son bir şey: Altaylı, yazısında “Açıkçası kanal kimindir, nedir, necidir haberim bile yoktu” diyor ki, bu kısma kahkahalarla güldüm. Memlekette koca koca gazetelerin genel yayın yönetmenliğini yapan Fatih Altaylı, TV5’in kime ait olduğunu bilmiyor! Peh, peh, peh!.. Altaylı, değil Türk TV5’inin Fransız TV5’inin bile sahibini bilir ama, hadi neyse… Yine de Altaylı, kanalın yaşadığı dönüşümü görünce belki çıkaramamıştır, ben söyleyim o öğrensin; Erbakan hoca kurdu o kanalı…

Zaten başka kanallara çok çıkmıyor ama maazallah, yarın A9’dan, STV’den, ROJ TV’den filan ararlar, aman ha katılayım demesin!..

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu24 dk önce
    Fahrettin bey çok kusura bakmayın Türk Millet kendisini ne kadar anlamış ki Arapları anlasın Osmanlı 400 sene bu Millti nasıl İdare etti yokluk halde bile ses çıkaramıyordu nede çünkü Arap dünyası Basradan tut Fasa kadar Kabilr ve Aşiret bir yapıya sahiptir bunları Şeyhler idare eder Osmanlı yanlız Şeyhle muhatap olur ona yardımcı olurdu Arspların yaşam tarzı Ziraat,Hayvancılık ve yün gazeli,Ticaret,iskafilik,,ve her Arap kabilenin kedine has bir Arap Dili tarzı vardır Örnek verirsek biz Türkler Selam vermek için Marhabe veya Selamun Aleyküm bu bie Ümmet Selamı,,Irak Arabı( İşlonek )yani yengin nasıl,Mısırlılar( izeyyek),,Libyalılar ( kayif halek)tabii Libyalılar tokalaşır elini bırakmaz keyif halek der arkasından Keyif ahbarek keyif hal addüve sonra,,babanı,,dedeni çocukları ve hatta hayvanların sağlıklarını sorarlar,,Ben Libyada 1986 senesinden Kaddafinin yıkılışına kadar Orada Mühendis olarak Türk şirketinde çalıştım hayat ve yaşam tarzlarını çok iyi tanıdım Iraklı Türkmen olduğum için çok Avantajlıydım Türkler pek anlaşamazlardı bir dil birde Libyalılar Türklerle aralarıda bir mesafe bırakırlar Nedeni İtalyanlar Türkler hakkında bu kıssa Sömürge yıllarında çok kötü imaj vermişler ve başarmışlar ilk gittiğimiz yıllarda Türkleri çok geri kalmış bir toplum olduğumuzu kendilerinin dünyadan haberleri olmadığı hslde bizim yani Türklerin cahil ve geri kalmış bir gözle görüyorlardı demek Italyanlar bu beyın yıkama işlerinde başarmışlar,,Ornek vereyim ben Türk şirketinde Proje müdürü olarak çalışıyordum Çok iyi Arapça bildiğim halde onları yola getirmek için çok çaba sarf ettim çünkü Libya şivesi ve genellikle Batı devletlerin şivesi çok farklı Libya şivesinin %35 şi İtalyanca üç ay zamanımı aldı dillerine adapta olmak için,,Ben Libyalılara önce güven vermeyi sağladın başımızda hiç bir şey bilmez Tekniker var ayrıca İtalyanlarla çalışmış kalfa var Teknikerden iyi işini biliyor bu ikisine işi anlatmak için canın çıkar bir zaman sonra başımıza yeni mezun İnşaat Müh geldi Libyada yeniİnşaat fakültesi kurmular hocaları Mısırlı boş kafalı öğrenciler yetiştiriliyor gel bunları idare et Mühedisiz burunlar havada kaddafi gibi zamanla bunlarla çok iyi arkadaş oldum Bende çok güzel temiz iş yapıyorum ve onları işte öretiyordum mühedisliğin ne olduğunu anlattım çünkü bilen insanlardan korkmayacaksın cahilden korkacaksın bir mantık var çünkü Türklere önce hiç güvenmiyolar,,,,,,Şirketin patronuna dedim ki yanlız bu Mühendisi bir Türkiyeye gönderelim Türkiyeyi ve Türk İnsanın ne olduklarını görsünler çocuğu bir yaz tatilinde İstanbula gönderdik 20 gün kaldı iyi bakmışlar gezdirmişler memnün etmişler,,geldi Türkiyeyi ve Türk İnsanını anlata anlata bitiremedi işler tıkır tıkır gitmeye başladı işleri bir güzel beraber yapıyoruz gerçekten bizlerde Müslüman bir devlet ve Müslüman bir Ümmet olduğu için bu çabayı sarfettik ve başardık çok güvendiler bizlere ,,,Geldi işin teslimi ne yapıyoruz Valilik ,Postane ve Adliye Sarayı iş yeri Musellata şehri binalaları 10 kişilik Komisyon Başkent Tripoli yani Trablus garb ,tan geldi çok güzek Türk sofrası hazırlattım onlara hatta işçilerede binaları önce dişarıda gezdiler bir yarım saat kadar öyle vakti geldi dedim ki önce bir yemek yelim sonra binaların içerisini daha rahat gezeriz oturduk yemeye bizim kontrol mühendisi komisyona dedi ki bizim Şantiye müdürü Iraklı çok güzel Irak şarkısı okur komisyon başkanı dedi Celil bey bak bu şarkıyı okumasan vallahi evrakları imzalamadan gideriz ben utangaçlıgımdan mümkün değil patronun oğlu yalvarmaya başladı yahu dedi daha önce kontrol mühendislere okumuşsun dedi ne olacakak bende iki kelime şarkı alkışlar sohbet yemek faslı bitti Komisyon başkanı Celil bey getir evraklarını götürdüm imza atmaya başladı dedim başkanım siz Binaları gezmeden imza atıyorsun ne dedi biliyormusunuz gezdim bitti sizin ve bütün Türk işçilerin eline sağlık Allah sizlerden razı olsun tokalaştık gittiler,,İşte Arapların gönlünü böye aldık önce Allah tealanın dediği gibi Sabır Sabır sonra güven böyle başardık,,Kaddafinin ölümüne çok üzüldüm ağladım Libya halkına çok güzel işler yaptı Halkı önce köylüleri yaşadıkları muğaradan çıkarıp köy kent yaptı bunları Türkler yaptı Libyanın %80 yeni yapılarını Türkler yaptı ((((Türkler İnşaatı Libyada Öğrendi,,Mühendisi,İşçisi,,işi Libyada Öğrendi,,İnşaat Makinalarını İlk Olarak Libyada gördü Tünel kalıp sistemlerini Libyadan Öğrendi Türk İnsanı Para Libyada kazandı,,Ama O zama Türkiyede iş yok iken Libya iş kapısı oldu ,,,,,,İş bilmeyen Muteahhitlik ne olduğunu bilmeyen orada muteahhit oldu ,,Bir çok Muteahhit başarsız hırsızlık yapara bir sürü ailenin şeref ve namusu yok olup gitti hala Trablusta şimdi yaşlanmış kalan Türkler var,Kadafiyi getirenler götürdü Saddam gibi zamanları bitti Üst Akıl yeni oyununu kurmak için kaddafi gitti onu cahil olduğu olduğu için kullandılar ayni Saddam gibi ,,,Bu Arap Milleti böylr gelip böyle gidecekler Hep Emperyalist güçlerin maşası oldular ve böyle devam edecektir,,Bu Libya hakkında çok çok özet bir anlatım Libya hakkında kitap bile yazarım,,Vesselam,,
  • Hakkı akınHakkı akın1 sa önce
    Tekerlek olmaya alisanlar, çok döndükleri için dingilin görevini kavrayamazlar.
  • neler gördü bu geçen nesil, neler..neler gördü bu geçen nesil, neler..6 sa önce
    Kaddafi deyince; karıyla, kızla ve ara sıra da topla oynayan bir dingil gelir aklıma. Ortadoğu' da onun bir tek benzeri vardı; o datekerin öbür dingili: Saddamdı!
  • aliali9 sa önce
    kaddafiye rahmet okumak elin gavuruna dua etmekten iyidir.

Fahrettin Dede

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