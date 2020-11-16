  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Atilla Özdür
Atilla Özdür
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

16 Kasım 2020

Gazetecilik sorumluluk üstlenmektir
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

16 Kasım 2020

İçimizdeki öteki!
Ahmet Tâlib Çelen
Ahmet Tâlib Çelen

Ahmet Tâlib Çelen

16 Kasım 2020

Niçin önce öğretmen reformu?
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

16 Kasım 2020

O; Akit’te, “On kupona Çevik Bir”i yazan yiğit kalem idi!
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

16 Kasım 2020

Arkadaşım Sadık…
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

16 Kasım 2020

Bu işin şakası yok
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

16 Kasım 2020

Arabistan’a gitseydik ne olacaktı?
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

16 Kasım 2020

Bir Yol Hikayesi
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

16 Kasım 2020

Ahmet Kekeç, Ferhat Koç
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

16 Kasım 2020

Biden ile dört yıl
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

16 Kasım 2020

Ne Mutlu 'Azınlıktanım' Diyene!
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

16 Kasım 2020

Âhir zaman hâlleri
Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yalanı, TELE1'e verdiği röportajında ortaya çıktı!

'Anayasa' çalışmas yapmadıklarını ileri süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez kendi kendini yalanladı.

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu
Gündem

Kenan İmirzalıoğlu’dan dikkat çeken sözler: Buna karşı olmak boynumun borcu

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin koronavirüsle olan mücadelesine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. İmirzalıoğlu, 15 Temmuz darbe giri..
İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Dünya

İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini gölgelemeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye yabancı savaşçı gönderdiğini öne süren Tahran yöne..
Baroda taciz skandalı patladı!
Gündem

Baroda taciz skandalı patladı!

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, gönül ilişkisi yaşadığı stajyer avukat D.A. kendisinden yarılınca yapmadığını bırakmadı. Öncel, far..
Yemen'den ortalığı karıştıran iddia:
Gündem

Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşka..
Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Dünya

Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ı..
Akşener'den
Siyaset

Akşener'den "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna cevap

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsmail Küçükkaya'nın sorduğu "Cumhur İttifakı'na katılır mısınız?" sorusuna "Hayır" diyerek cevap ver..
iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler
Gündem

iPhone'daki 'Siri' uygulamasında Süleyman Soylu skandalı! İfşa olunca hemen düzelttiler

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir paylaşım..
Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık
Gündem

Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşme kararı tartışmalara neden olurken bir Türk yetkili, ..
16 Kasım 2020

Arkadaşım Sadık…

Son günlerin alevli olduğu kadar toplumu aniden şaşkınlığa gark eden gündemini oluşturan Berat Albayrak’ın alışılmamış tarzda görevini bırakması üzerine, babası Sadık Albayrak ile birlikte haklarında yerli yersiz yakıştırmalar yapıldı..

“Hazine tam takır hale getirildikten sonra, baba oğul Albayrak’lar, göç edecekleri İngiltere’de ev araştırmasına başladılar” gibi, “Saygısızca” sıfatı, yanında çok hafif kalan ahlaksızcasına algılı iftiralar.. 

Basın ve üniversite alanında ömür tüketip istirahata çekilen dostları için sevenleri, hazırladıkları fikri hediyelerini kitap haline getirip, adına tertip edilen kutlama gecesinde kendilerine takdim ederler.

Sadık Albayrak da, böylesi “Altın Armağana” layık bir arkadaşımız. Çamsakızı kabilinden bu armağana katkımız, “Arkadaşım Sadık” başlığıyla yine kendisi olmuştu..  

Sadık’ın onur ve şerefiyle hak ettiği armağanına sevgi ve saygı duyarak verdiğim katkı, “Arkadaşım Sadık” olmuştu..

Muhalefetin bu siyasi ve beşeri ahlaksızlığını protesto amacıyla bir de burada, köşemde umumun bilgisine sunuyorum.. (yerimiz itibariyle biraz kısaltarak)

Gazeteler çantadan yetişme gazeteciler tarafından hazırlanır ve muhtevası da yine bunlar tarafından donatılırdı. Müslümanlığı kırkıma yaklaştığım sıralarda kitaplardan öğrendiğimden, merak saikasıyla yeni kurulan Milli Gazete’ye gidip gelmeye başladım..

Gazetenin gençleriyle arkadaşlığı ilerlettikten sonra, “haydi sana da bir köşe verelim artık” dediklerinde, tabii muziplik olsun diye. Biz de ciddi ciddi hoşlandık ve de kabullendik. Acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenirmiş. Af buyurulsun, bunun üzerine yazdık çizdik, karalayıp çöpe attık. Sonuçta, berber çırağı gibi yavaştan yavaşa çocuk tıraşına doğru elimiz gibi kafamız da alışmaya başladı..

Birkaç sene sonra, bizi işe yarar gördüklerinden olacak, bir köşe ayırıp kalemi de elimize tutuşturdular. Beş altı yıl “sağduyu” köşesinde çıraklık dönemimizi yaşadık. Bu arada emeklilik sonrasında zaten musahhihlik masasında sivil elbiseyle çalışmaya da başlamıştık.

Sadık Albayrak’ı orada tanıdım. Amerikalı üç Müslümanın ortaklaşa bir eseri elimde, onu tercümeye çalışıyordum. Geldiğinde sohbete dalar kitaptan bazı pasajları kendisine aktarırdım. Hatta bitirdikten sonra kendisine vermeye niyetlenmiştim de..

Zaman ilerledi. Bir Kurban Bayramı, altımda spor yaptığım günlerden kalma yarış bisikletim, birilerinin arkamdan hızla tamponlaması üzerine gözlerimi açtığımda kafama geçirilen bir çuval içinde Cerrahpaşa Acilde buldum, kendimi. Orangutan’a dönmüş suratımla on beş gün sonra çenelerim iki ay sonra açılmak üzere kelepçelenerek taburcu edilmiştim. O günlerde İl Başkanlığını yapmakta olan Tayyip Erdoğan’a minnettarlığım da çok büyüktür. Politik efradıyla birlikte gelmişlerdi geçmiş olsun’a.

Bu sıralarda Sadık Albayrak, gazetenin Topkapı dönemindeki bir yazısından ötürü içeriye alınmıştı. Niye alındısıyla hiç ilgilenmedim. Daha sonraları Akit Gazetesinde kendi yazdığım bir yazı dolayısıyla “12 Eylül generallerinden Koman’a hakaret teşkil edecek bir ibare bulunmamasına rağmen, “Akit gazetesinde yazıyor olmasının”, General Koman’a hakaret edeceği rahatlıkla düşündürebilir” kanaatiyle, mahkûmiyetime hükmedildiğinde, daha iyi anladım ki, 

Sadık’ın suçu ne imiş, ne değilmiş diyerek gerçekten kafa yormaya gerek yok imiş!..

Arkadaşım Sadık’ı görmek, hal hatır sormak amacıyla sık aralıklarla Silivri’ye gidilirdi. Bir seferinde Mehmet Avcı ile gitmeye niyetlendik. Gazetenin sahibi pozisyonunda görünen emekli vali bey izin vermemişti. Biz de cızlamı çekip gittik. 

Durduğu yerde duramaz, Şam şeytanı gibi zevkten ve sevinçten hoplayıp zıplayan şen şakrak bir Sadık ile karşılaştık. Sanki hiç umursamamıştı zindanı ve mahkumiyeti..

Hapishanesonrasında Arkadaşım Sadık ile pek karşılaşamadık. O, üst katların merdiven boşluklarında bekleşenleri hayretle ve esefle temaşa ederken, yürek yanıklığıyla kalemi de elinden bıraktı....

Ellinci Altın Yılını da tamamlamıştı. Ne mutluluk!.

Bize gelince, kıymetli dostum Metin Hasırcı’nın çırak çıkardığı tarzda külhan havasıyla boşalmış kaldırımları doldurmaya devam eyledik..

Sadık arkadaşım, doğuştan Müslüman bir kişi idi. İrsi ve içtimai çevresinin kendisine sahip çıkmasıyla doğarken Allah’ın ikramı olan Müslümanlığını koruyabilme şansına sahip oldu..

Bizim çevremiz, sosyal ve siyasi rejimin baskısı, okullarda, eğitimde din, tarih ve manevi değerleriyle birlikte geçmişimizi, sultanlık üzerinden “Biz gidelim, istim sonradan gelsin” iftirasıyla hakir görenlerin yasakçı politikaları, bizim neslimizi özümüzden koparmıştı..

Siyasi yapıya cebren kulluk yarışına zorlandığımızdan, özümüzden kopartılarak hayvani insiyaklarımızın güdümünde bir köle kimliğine büründük..

Doğuştan kulluğumuza rücu edişimizde ise, bidayette kendileriyle bizzat tanışıklığımızın bulunmadığı Sadık Albayrak ile diğer SADIK’ların ağırlıklı hak ve emeklerinin önem ve büyüklüğünü bu vesile ile ifade etmeyi kendime bir borç bilirim.

“Atila’cığım!” diyerek boynuma sarılışını hissedip, duyar gibiyim, “Sadık’çığımın..

Allah’ın rahmeti üzerine yağsın.  

Uzun yıllar sahife dostluğu yaşadık.

Ahmet Kekeç. Var ise, hakkım Helal Olsun.. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaşın

Böyle sadık arkadaşları yok olamazdaaaa ne kaaaa şanslı arkadaşlıklar... biz sıradan ölümlüler kıskançmıyız???
  • Yanıtla

komik yaa,

"Acemi nalbant gâvur eşeğinde öğrenirmiş" milligazete gavureşşee mi oluyor âbi bu arada; heh, heh, hee..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay