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Türbanlı Anneler ve Seküler Kızları

07 Aralık 2018 Cuma

2018 Miss FashionTV yarışmasında, Türkiye’den Dilara adında bir bayan dünya birincisi olmuş. Annesi başörtülü olduğu için dünya birincisi bayan sosyal medyada linç edilmiş. Hanım kız da, “Benim annemin başı kapalı ama zihni kapalı değil” diyerek tutucu tarafta olmadıklarını ilan etmiş linç eden insanlara! Bu tür haberlere bayılan bir takım basın mensupları da bu linç kampanyasını köşelerine taşımışlar.

İşin bu kısmına girmiyorum. Fakat yaklaşmakta olan ve belki de çoktan yaklaşmış olan bir şeye dikkatleri çekmek istiyorum. Farkında olmasak da hepimiz, popüler kültür endüstrisi tarafından zihinsel asimilasyona tabi tutuluyoruz.

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Sosyal medya fenomeni Kerimcan’ın ailesindeki başörtülüler haberlerde özellikle vurgulanıyordu bir ara. “Bakın ablası da başörtülü!” mesajı veriliyordu… Gençlere, “Aile yapınızdan dolayı cinsel kimliğinizi gizlemenize gerek yok. Bunlar birbiriyle çelişen şeyler değil.” denmeye çalışılıyordu. Bu iki şeyin, yani eşcinsellik ve başörtülülüğün birbirini dışlamadığı izlenimi oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu olayda da başı örtülü ama “zihni açık!” bir anne ve onun güzellik kraliçesi seçilmiş bir kızı var. Ben, bu tür aile modellerinin kurgusal değil, gayet organik olduğunu düşünenlerdenim.

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Zaten bu durumu içinden çıkılmaz hale getiren de bu sosyal dokunun çok gerçek olması. Evet, gerçek… En az gecekondu mahallelerinden, on milyonluk villalara taşınıp bunu normalleştirenler kadar, kimseye elini uzatmayıp günde on vakit Intagram’dan canlı yayın yapan mazbut hanımların varlığı kadar; muhafazakar rezidanslar, ultra lüks İslami oteller, Mercedes’li şeyhler, Kemalist eşcinseller, milliyetçi lezbiyenler, ahlaksız dindarlar, gelenekçi futuristler, sosyalist tüketiciler kadar gerçek

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Toplumda kültürel çözülme yaşayan insanlar, aileler her geçen gün artıyor. Toplum, kültür emperyalizmiyle, kapitalist kuşatmayla değer yıkımı yaşıyor. Ne sokağında, ne televizyonunda, ne müziğinde, ne giyiminde, ne sosyal medyasında aidiyet hissedecekleri motifler göremiyor insanlar. Anadolu’nun hikayeleri de, türküsü de, değerleri de yetim çocuklar gibi sahipsiz. İnsanlar akıllı telefonlarına o kadar dalmışlar ki, ne olduklarını, nereden geldiklerini ve nereye gitmeleri gerektiğini şaşırmış durumdalar. Kimlik krizi, Türkiye’yi en iyi anlatan kavram bana kalırsa. Bu anne-kızın görmeye alışkın olduğumuz fotoğrafı ise kimlik krizimizin en iyi resmi… Aynı Ataşehir’deki gökdelenler arasında yükselen Mimar Sinan Camii gibi. Fakat bu resim ,dayak yiyen şarkıcı kadının morlukları kadar dikkate değer değil ülkede.     

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Medya propagandasıyla yaşayan bir toplumuz ve medya her melaneti normalleştiriyor… Eşcinsellik ve muhafazakarlık, teşhircilik ve dindarlık bağdaştırılmaya çalışılıyor. Yan yana gelmesi mümkün olmayanlar, kolaylıkla ve iftiharla aynı fotoğraf karesine girebiliyor. Bir sahnede Ertuğrul Gazi canlandırılıp, diğer sahnede faizli banka reklamında oynanabiliyor. Yerlilik ve millilik satan gazete ve internet sitelerinde bile boy boy, dizi, magazin reklamları yapılıyor ve bunu hiç kimse garipsemiyor. Aşk’ı Memnu tipi diziler muhafazakar mahallelerden de tam not alıyor… Başörtülü kadınlar toplu halde Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’larına minnet sunabiliyor.

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Şaka değil, bir kuşak içinde annenin başörtüsünden, kızının teşhir ettiği mayoya inebiliyor ahlaki ve kültürel kabuller. Bakın, bir yanda türbanlı anneler ve diğer yanda onların güzellik yarışmasına katılmakta beis görmeyen, çağın ruhunu okuyan, modern, seküler kızları… bu nerde duracak kimse kestiremiyor. Bu işin bir ucu siyasette bir ucu kültürde… Eşine ancak Cumhuriyet’in ilk yıllarında rastlanacak kadar sert bir kültürel geçiş bu! Ve çok yıkıcı bir savrulma… Balzac romanlarındaki Paris’in haşmetli çöküşünü andırıyor.

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Böyle gittiği takdirde üç kuşak sonra ortada inanç, kültür namına hiç bir şey kalmayacağını öngörmek için müneccim olmaya gerek yok. 16 yıldır bir kültür politikamız yok maalesef. Türk kültürü kitaplar ve müzelerde sergilenecek yakın gelecekte. “Şehvet, para, iktidar, haz” propagandası yapan popüler kültür kendinden başka her inancı, her kültürü son direğine kadar yıkacak. Sadece çocuklarımızın cinsel kimliklerini değil, rüyalarımızı bile çalacak… Kitleleri hazzın “kulu” haline getirecek.

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Dindarlıkla popüler kültür kabullerinin bir arada var olamayacağını yazdığımda, “paranoyak” diyenlerin, küfredenlerin bu anne kızın fotoğrafına, yani yeni sosyolojimize dikkatle bakmalarını tavsiye ediyorum. Baksınlar ve popüler kültürün, müzik, televizyon ve sosyal medyayı kullanarak dindarından din tanımazına kadar TEK TİP ZİHİN ÜRETME projesinin sonuçlarını kavramaya çalışsınlar. Siyaset de bu Frankenstein kültür tarafından şekillendirilmeye hazır olsun.

RTÜK’ÜN BU YAZILARI OKUDUĞU DOĞRU MU?

RTÜK FOX TV’de yayımlanan “Kadın” adlı diziye ceza kesmiş. Tam da bizim “Kalkınma Putuna Kurban Sunmak” adlı, 9 Kasım tarihli yazımızda ele aldığımız bölümle ilgili bir ceza bu… Bazı okurlar yazı-ceza ilişkisine bakarak, “Yazılardan dolayı ceza kesiliyor” diyorlar. Ben emin değilim. Şayet yazılarımız RTÜK’e ceza yazdıracak kadar etkili oluyorsa, o halde diğer dizilere de ceza kesilmesi gerekmez mi?

Fakat madem okurlar öyle söylüyorlar, o halde bir bildikleri vardır diyerek şunu sorayım. Müge Anlı’nın karabasanı andıran programından bir tek bana mı gına geldi acaba? 3 kocalı kadın dramaları, babası belli olmayan çocuk gerilimleri, ardı arkası gelmeyen DNA testleri bir tek bizi mi rahatsız ediyor? Siyasilerden şu programları izleyen kimse yok mu?

Müge Anlı eleştirildiğinde “Ama hepsi gerçek” diyerek hemen savunmaya geçen teyzelere şunu söyleyeyim: Böyle berbat bir gerçekten, bize ne ki?

RTÜK yetkilileri, şayet bu satırları okuyorlarsa, bunu bir ihbar kabul edebilirler.

YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 13 dk önce
    ağzına sağlık imam hatiplerle ilgili gazetenizin müjdeli haberine alaca karanlığa bile ulaşmadık hala derin bir uykudayız ordum karanlıkta gelecek derken bu ve benzeri manzaraları kastetmiştim edebiyatım güçlü değil ben anlatamadım ama yazınız gönül telime dokunmuş DÜN CAHİLYYEYİ ASRISAADETE ÇEVİREN BUGÜNÜN CAHİLİYESİNİ ASRI SAADETE ÇEVİRMEKTEN ACİZ DEĞİL ŞÜPHESİZ allah razı olsun ağzınıza sağlık allaha emanet olun
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin24 dk önce
    cok güzel! Olmasi gereken bu zaten.. Seküler/laik bacilara benden selam olsun!..
  • Mehmet eminMehmet emin26 dk önce
    Çok güzel bir yazı olmuş. Önemli bir konuyu ele almisssiniz. Turkiyede aileler dinini tam öğrenmiyor. Milletin dini imani para olmuş.dini öğreten bir gurup çırpınıyor,gece gündüz islami öğretecek diye muhafazakar insanların bazıları tekerine taş koyuyor.Allahim ümmeti muhammedun evladına anne babasına hidayet versin.icimiz kan agliyor
  • abdullahabdullah29 dk önce
    ali osman bey geç kalıyoruz. nasıl düze çıkarız onun reçetesi ısrarla sunulmalı. geleceğimizden endişe ediyoruz.
  • SevdeSevde31 dk önce
    “Dindarlıkla popüler kültür kabullerinin bir arada var olamayacağI”...Bu yazının en vurucu cümlesi.Olmuyor,zorlamaya gerek yok.Bu ikisi beraber yürümüyor.Heva kapısı da Hüda kapısı da açık gitmiyor bu iş.Heva kapısını açınca,ebedi hayatımızın ab-ı hayatı olan Hüda yolu kapanıyor.Şapkamızı önümüze koyup düşünmeliyiz.Ve bunu ivedilikle yapmalıyız.Yoksa çok geç olacak.Bir evi yüz kişi kaç ayda yapar?Ama o evi harab etmek,sadece bir kişinin,bir kibriti yakmasıyla bir anda olur.Tahribin bu kadar kolay,tamirin bu kadar zor olduğu bu devirde,tamircilerin keyfiyetini ve sayısını çoğaltmamız lazım.Hem de hemen.
  • DikkatDikkat41 dk önce
    Mesela jet sosyete dizisindeki gündüz isimli karakter yalancı ve hırsız.... Lakin nasıl bir tevafukki diriliş dizisinden sonra başladı ve Ertuğrul'un oğlunun ismi de gündüz... mesela star dizilerinde gizliden açıktan subliminal Mesajlar var. Örneğin alakasız bir duvarda balık resmî vs.... atv desen nedense dışlanması gerekenleri bağrına basıyor. Biz vatandaş olarak bunları rütüke bildiricez ve dikkate alacaklar. Bir taraflarıyla gülüp geçecekler. Arkası başka yarınlara...
  • HazanHazan58 dk önce
    Rtük, TV ve internette toplum için zararlı mesajların pompalanmasına engel olmalı. Dostluk, yardımseverlik, sevgi, saygı, aile sıcaklığı, vatan- bayrak sevgisi gibi temalar hem yazılı hem görsel basında çokça işlenmeli. Güzel olan davranışlar övülmeli. İnsanlar iyiye özendirilmeli. Okullarımızda da her şeyden önce iyi bir "insan" olmak öğretilmeli.
  • uğuruğur1 sa önce
    acı gerçekleri haykıracak böyelsi kalemlere ihtiyacımız var. güzel bir yazı olmuş
  • Cemal ÜtüklüCemal Ütüklü1 sa önce
    Nonoş dervişleri unutmuşsunuz. Bir de Erzurum'da bir zamanlar bir homo nurcu vardı onu da hatırlamalı.
  • mahmud toroslumahmud toroslu2 sa önce
    fevkaladenin fevkinde olmuş yazınız Ali Osman Bey azizim...Namütenahi hürmetler
  • NureddinNureddin2 sa önce
    Dün ilahiyat fakültesinden çocuklarla oturmuş okula gelen öğrenci profilindeki düşüşü irdelemiş ve dindar aile yapısında baş gösteren menfi savrulmaları konuşmuşken bu yazının gelmesi hoş bir tevafuk oldu. İçtimai hastalıkların teşhislerini doğru koyuyoruz da biraz da tedavi yöntemleri üzerinde durmamız gerekiyor galiba. Zira bir şeyler için geç kalınmış gözüküyor. Yazı için teşekkürler...
  • MaraşlıMaraşlı3 sa önce
    Elin gavuru sonunda emeline ulaştı. Elimizden kuranı alarak ne idiğü belirsiz kimliksiz bir millet haline getirdiler. Şimdi keyif zamanı şeytanları ile başbaşa kalıp keyif yapıyorlardır. Bizde hala bacak arasıyla zaman geçirip merakla olacak kepazelikleri takiple meşguluz. Aceba reis hiçmi tv izlemiyor hiçmi bu tv lerdeki rezilliklerden haberdar değil, istediğinde memleketin yaralarına parmk basıyor ve çözülmesi için emir veriyor ama konu aile ve gençlik olunca gören duyan bilen yok , bende buna anlam veremiyorum. Bu durumdan hiç rahatsız değilmi bu milletvekilleri , tamam ben ve benim gibi insanlar bu rezillikleri izlemiyor ama devlet olarak milletin ahlakı sizden sorulur. Sorunun cevabı kolay aslında : izlemeyin. gelde anlat
  • Serhat Serhat 3 sa önce
    Aynen katılıyorum,teşekkür ederim sayın yazar. Kişinin çocukları aslında kendi iç alemini yansıtıyordur diye düşünüyorum.Başörtülü bir kardeşimiz ulu orta bir erkekle elele gelebilecek kadar uçmuş sa Allah akıbetimizi hayreylesin. Azmışız diye düşünüyorum verilen nimetlerle azmışız kendimiz olmaktan önce insan olmaktan çıkmışız sonra da müslümanız dediğimiz inancımızdan sapmışız. İnşallah bize bir bela gelmeden(zaten bu olanlar müsibet olarak yeter artar) kendimizi düzeltiriz. Saygı yok sevgi yok...Say sayabilirsen

Ali Osman Aydın

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