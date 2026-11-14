  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray’da şok istifa depremi! Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu yönetimden ayrıldı! Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Tırın çarptığı otomobil İETT otobüsüne savruldu: Yaralılar var Ahmet Ocakcı’dan Meclis kürsüsünde gündemi sarsan tarihi çıkış! Yaratılış kıvamımıza dönmek zorundayız! Alışverişte yeni dönem başlıyor! Doğrudan ürün sigorta ettirmenin önü açıldı Pis koku ve çirkin görüntü tarih olacak! Cemil Tugay’dan İzmir'e müjde! Şara'nın eşi COP31'e damga vuran isimlerden oldu! Latife el-Durubi’den Emine Erdoğan’a teşekkür paylaşımı Fon kurulu toplantısı sonrası açıklama! 119 fonda 161 milyar liralık ödeme yapıldı Suudi Bakan’dan savunma sanayimize övgü Türkiye’den öğrenecek çok şeyimiz var Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti Bakan Kurum’a cuma namazında ahiret soruları
Dünya BMGK’de ABD’den İran’a deniz güvenliği suçlaması, Tahran’dan askeri yanıt uyarısı
Dünya

BMGK’de ABD’den İran’a deniz güvenliği suçlaması, Tahran’dan askeri yanıt uyarısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BMGK’de ABD’den İran’a deniz güvenliği suçlaması, Tahran’dan askeri yanıt uyarısı

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İran’ı ticari gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği destekle uluslararası deniz güvenliğini zayıflatmakla suçladı. İran ise Washington’ın kendisine karşı yasa dışı bir savaş başlattığını öne sürdü ve olası bir askeri saldırıya derhal karşılık vereceğini bildirdi.

Bahreyn’in talebiyle Orta Doğu’daki durumu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, İran’ın Konseyin ve uluslararası toplumun tutumunu görmezden geldiğini söyledi. Locetta, Konsey üyelerine bölgesel barış ve istikrarı destekleme ve ticari gemilerin güvenliğini koruma çağrısı yaptı.

Toplantıda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jennifer Locetta, İran'ı, ticari gemilere yönelik saldırılar ve Orta Doğu'daki silahlı gruplara verdiği destek yoluyla uluslararası deniz güvenliğini baltalamakla suçladı.

Locetta, "İran'ın saldırgan davranışlarını bir kez daha görüşmek üzere buradayız. İran bu konseyi görmezden geliyor. Uluslararası toplumun ezici görüşünü görmezden geliyor." şeklinde konuştu.

Yemen'deki Husileri de Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları tırmandırmakla suçlayan Locetta, "ABD, bölgesel istikrarı baltalamaya yönelik İran çabalarına karşı Körfez ortaklarımızın yanındadır. İran destekli terörist Husilere karşı Suudi Arabistan'ın yanındayız." dedi.

Locetta, tüm Güvenlik Konseyi üyelerini, bölgesel barış ve istikrarı desteklemeye ve ticari gemilerin güvenliğini korumaya çağırdı.

-"ABD saldırgandır, mağdur değil"

İran’ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi de konseyde yaptığı konuşmada, ABD'yi İran'a karşı yasa dışı bir saldırganlık savaşı başlatmakla suçladı ve ABD veya İsrail'in herhangi bir askeri saldırısının "acil ve kararlı" bir yanıtı tetikleyeceği konusunda uyardı.

Darzi, İran'ın toplantıya katılımının mevcut durumun kökenlerini açıklığa kavuşturmayı amaçladığını belirterek, bazı konsey üyelerinin, özellikle Batılı temsilcilerin, "saldırganları" mağdur, mağdurları da "saldırgan" olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

"Bazı konsey üyelerinin, özellikle Batılı üyelerinin aldığı pozisyonlardan üzüntü duyuyoruz. Açıklamaları, bilindik bir çifte standart ve bariz ikiyüzlülük modelini yansıtıyor," diyen Darzi, ABD'nin İran'a ders verme veya suçlama konusunda yasal, siyasi veya ahlaki bir dayanağı olmadığını belirtti.

Darzi, "ABD saldırgandır, mağdur değil" diyerek, Washington'ı, BM Şartı'nı ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek İran'a karşı haksız bir savaş başlatmakla suçladı.

ABD'nin İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine, sivil altyapıyı bombaladığına, İran halkını yok etmekle tehdit ettiğine işaret eden İranlı diplomat, "Tekrar ediyorum: Hiçbir Güvenlik Konseyi kararı, bir üye devleti silahlı bir saldırı karşısında kendini savunma hakkından mahrum bırakamaz." dedi.

Darzi, Tahran'ın diplomatik çözümlere yanaşmadığı yönündeki iddiaları da reddederek, "İran hiçbir zaman diplomasiye kapıyı kapatmadı" ifadesini kullandı ve öte yandan ABD veya İsrail'in herhangi bir askeri harekatına karşı uyarıda bulunarak, Tahran'ın derhal ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23