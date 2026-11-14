  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Resmi İlanlar BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Resmi İlanlar

BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Takip Dosya No Toplam Borç
0970139203 NURULLAH ATAMAN Yakuplu Mh . Hürriyet Bulvarı - Eval Yakuplu Plaza K. N:131 D. N:10 Beylikdüzü İstanbul 202101202112 4520 2025090414Mff0000010 13.527.000,00
8930555891 URGENT BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ TİCARET LİMİ Güzelyurt Mh . 1955. Sk. K. N:2 A D. N: Esenyurt İstanbul 202108202108 0015 2021111114Mfn0000965 12.150.000,00
3880673502 VASIL GAKHUTISHVILI Cevizlik İstanbul K. N:21 D. N:6 5416137219 Bakırköy İstanbul 202109202109 0015 2022092614Mfi0000010 10.348.962,12
4661629625 FARIZ ISGANDAROV Nizami Cad Halk Sok D.:8 Nahçıvan - K. N:Yok D. N:Yok 05511624596 Merkez Yabancı Ülke 202012202012 0015 2022032814Mfj0000002 7.782.926,49
4090090703 AYTAÇ GÖR Yalıkavak Mh . 6060 Sk. K. N:7 D. N:1 Bodrum Muğla 201701201712 3080 2022062214Mfj0000011 6.146.779,86
4541264381 SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA Yeşilkent Mh . G-659 Sk. K. N:7 D. N:1 Avcılar İstanbul 201601201612 3080 2022032114Mfj0000081 4.039.575,21
Beylikdüzü Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02591687