BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Vergi Kodu
|Takip Dosya No
|Toplam Borç
|0970139203
|NURULLAH ATAMAN
|Yakuplu Mh . Hürriyet Bulvarı - Eval Yakuplu Plaza K. N:131 D. N:10 Beylikdüzü İstanbul
|202101202112
|4520
|2025090414Mff0000010
|13.527.000,00
|8930555891
|URGENT BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ TİCARET LİMİ
|Güzelyurt Mh . 1955. Sk. K. N:2 A D. N: Esenyurt İstanbul
|202108202108
|0015
|2021111114Mfn0000965
|12.150.000,00
|3880673502
|VASIL GAKHUTISHVILI
|Cevizlik İstanbul K. N:21 D. N:6 5416137219 Bakırköy İstanbul
|202109202109
|0015
|2022092614Mfi0000010
|10.348.962,12
|4661629625
|FARIZ ISGANDAROV
|Nizami Cad Halk Sok D.:8 Nahçıvan - K. N:Yok D. N:Yok 05511624596 Merkez Yabancı Ülke
|202012202012
|0015
|2022032814Mfj0000002
|7.782.926,49
|4090090703
|AYTAÇ GÖR
|Yalıkavak Mh . 6060 Sk. K. N:7 D. N:1 Bodrum Muğla
|201701201712
|3080
|2022062214Mfj0000011
|6.146.779,86
|4541264381
|SOFIYA RUMENOVA HADZHIYSKA
|Yeşilkent Mh . G-659 Sk. K. N:7 D. N:1 Avcılar İstanbul
|201601201612
|3080
|2022032114Mfj0000081
|4.039.575,21
|Beylikdüzü Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02591687