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Resmi İlanlar T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
 
ESAS NO : 2026/174 Esas

DAVALI : Mehmet kızı Hatice

Davacı BOTAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 10/02/2027 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02594375