Popüler kültür: Modern toplumun yeni dini!
18 Nisan 2018 Çarşamba
Din “israfı” yasaklıyor. Ancak tüketim kültürünün değerleri içinde doğup AVM’lerde büyüyen youtube kuşağı yılda 150 milyardan fazla parayı sebze, ekmek ve kıyafet olarak çöpe atıyor.
Din “gıybet” yapmayın diyor. Ancak toplum her gün, magazin adı altında saatlerce ipe sapa gelmez dedikodu programları izliyor.
Din “tevazu”yu öneriyor… Ancak insanlar gösteriş yapmak için, fark edilmek için, özel olduğunu ispat edebilmek için günde 4 saatini sosyal medyada geçiriyor.
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Din, erkek ve kadınların “gözlerini haramdan sakınmalarını” emrediyor. Tecavüzün, teşhirin, çıplak bedenlerin fink attığı dizileri izleme konusunda ülkemiz dünya şampiyonluğunu kimselere bırakmıyor.
Din, müminlerin bir özelliğinin de “yararsız işlerden, boş sözlerden yüz çevirmek” olduğunu söylüyor. Ancak toplumumuz hem televizyon izleme süresi hem de sosyal medyada online olma seviyesiyle boş işlerde rekora koşuyor.
Din, müminler için “Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler.” diyor. En sıradan kentlerimizin kaldırımları bile “Miss World 2018” yarışmasındaymış gibi yürüyen eşhastan geçilmiyor.
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Din, “Müslüman’ım” diyen herkese “İnsanlara marufu/iyiliği emredip münkerden/kötülükten alıkoymak” misyonu yüklüyor. Bir takım insanlar bunu yapanları linç etmekle kalmıyor; “münkeri/kötülüğü emredip, maruftan/iyilikten alıkoyan” şarkıcısını, yapımcısını, komedyenini, yazarını “idol” kabul ediyor.
Din, yapacağınız işlerde “Alimlere danışın!” diyor. Ancak toplumun önemli bir kesimi alimleri şeytan taşlar gibi taşlamayı milli bir spor haline getiriyor.
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Din, düzeltmeye, değiştirmeye gücünüzün yetmediği çirkinliklere teslim olmayın, hiç değilse kalben “buğz” edin, yani nefret edin, öfke duyun, protesto edin diyor. Ancak insanlar Aşk-ı Memnu’lara, Yolla yolla kaderim yollalara, Survivorlara ne protestosu, reyting rekorları kırdırıyor.
Din “yalan söylemeyin, adaletten ayrılmayın, emanete hıyanet etmeyin, sözünüzü tutun” diyor. Ancak toplumda borçlar ödenmiyor, vaatler gerçekleşmiyor, emanetler ehline verilmiyor, adalet bir türlü gerçekleşmiyor hasılı kimse kimseye güvenmiyor.
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Din “Kafirlere karşı sert, birbirinize karşı merhametli olun.” diyor. Gel gör ki toplum çok uzun zamandan beri kafire hayranlık ve sempati, Müslüman’a da doğrudan antipati duyuyor.
Din “Yetim hakkı yemeyin, ölçü ve tartıda hile yapmayın.” diyor.
Toplumun bir kesimi sahip olmaya taptığı için kimin malı ya da hakkı olduğuna bakmadan Moğol atlıları gibi talan ederek, çalarak “dünyalığını” çıkarıyor.
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Din “Müminler yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler.” diyor. Ancak insanların bir kısmı diplomalarına, takımlarına, atalarına, liderlerine, cemaatlerine, partilerine, statülerine, kredi kartı limitlerine, servetlerine güveniyorlar.
Din “kumarı ve faizi” alenen yasaklıyor. Ancak ülkemiz dünya üzerinde bankaların en yüksek kar yaptığı, en çok büyüdüğü nadir yerlerden biri olurken Nimet Abla’nın önündeki piyango kuyrukları Star Wars’un gişe kuyruklarını kıskandırıyor.
Din kadınlara “örtünmeyi” emrediyor. Ekranlardan, reklamlardan, afişlerden, AVM’lerden aksi yönde kuvvetli bir propaganda yapılıyor ve nihayet toplum örtünmemeyi modern olmakla eşit kabul ediyor.
NEDEN?
Çünkü kapitalizmin kuvözünde büyümüş modern insan kurmaca kanaatlerden, yapay zevklerden, hastalıklı bencillikten, dizginlenemez hazcılıktan oluşan popüler kültürü, hubel gibi bir put, bir tür din olarak kabul ediyor.
İnternet ekranından kafanızı kaldırın ve otobüste, işyerinizde, sokakta, evinizde insanların haline bir göz gezdirin lütfen…
Kimin kararı, yönlendirmesi veya teşviği insanların etek boylarını, dar paçalarını, mezuniyet kıyafetlerini, konuşma tarzlarını, anne baba ilişkilerini, mesleklerini, beden ölçülerini, dinledikleri müzikleri, izledikleri filmleri, okudukları kitapları, mezun oldukları fakülteleri, seçtikleri eşleri evet eşleri, belirledi?
Dinin telkini mi?
Aklın ilkeleri mi?
Modern toplumda insanlar hangi ilkelere göre hareket edip eğer hala yapabiliyorlarsa, düşünüyorlar?
Din sizi gereksiz tüketimden uzak tutmaya çalışırken popüler kültür sadece tükettirmekle kalmıyor ne zaman ve ne oranda tüketmeniz gerektiğine de karar veriyor.
Bitmeyen deizm-ateizm tartışmalarından Müslümanlara aslan payı çıkarmaya çalışanlar bu tabloya iyi baksınlar…
Çükü bu tablo yalnızca dindarları değil, bu toplumda “Müslüman’ım” diyen herkesi ilgilendiriyor.
Popüler kültür bütün cesametiyle bizi istila etmişken çevrenizdeki insanların deist olmamaları onları inanç anlamında daha güvende yapmıyor ki!
Ortada böyle bir tablo varken insanların “Söylendiği gibi değil, aslında deistlerin oranı çok az!” diye homurdanmaları tam bir saçmalık, tam bir körlük…
Yahu dinin adalet, tevazu, vefa, söze sadakat, cihat, gıybet, örtünme ve yukarıda saydığımız gibi açık taleplerini umursamayan, böyle talepler yokmuş gibi yaşayan insanların deistler olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Aksine muhafazakarlar, İslamcılar, dindarlar… Laik de olsa, “dedem hacı” diyenlerden de olsa bütün bu insanlar Müslümanlar…
Zaten mesele de bu!
Modern toplum Müslümanlığının cari dünya sistemiyle, hedonist değerlerle, popüler kültürle çelişen hiçbir yanının olmaması, kalmaması…
Popüler kültür modern toplumun yeni dini…
İliklerimize dek popüler kültür değerleriyle doygunken dindar olmayı ve dindar kalmayı beklemek beyhude bir hayal…
Yalancı, müsrif, hırsız, terbiyesiz, kibirli bir modern tipin dindarlığından söz etmek hiç inandırıcı değil!
Deizm’den, ateizmden fazlası var eksiği yok bir anti din olan popüler kültür, toplumu genci yaşlısıyla çepeçevre kuşatmış durumda.
Tehlikenin gücünü görmek isteyenler oraya buraya değil, toplumun önünde bir heyula gibi dikilen popüler kültür putuna baksınlar…
Bu putun nüfuzundan ne dindarların ne de laiklerin kurtulamadığını bir zahmet herkes görsün artık…
Bu yüzden lokal boyutlardaki deizm tartışmalarını bırakalım…
Yanı başımızdaki asıl büyük düşmana, istila edilmedik yer bırakmayan popüler kültüre bakalım…
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Alpaslan23 dk önce Miyase hanım, sen Arapların söylediklerini üzerine alınma. Bizde kadın kapatılmaz okutulur...Çünkü biz Arap değil Türk'üz... Mihrimah 1 sa önce Nefis..müsebbibi nefislerimiz! sancar1 sa önce "Din “israfı” yasaklıyor." ama itibarın israfı olmaz diyor ulu büyüğümüz. Serdar1 sa önce Bu dediklerinizi yapabirsiniz. Ancak ...Insan ancak kendine zulmeder. Yaptigimiz iyi ve kotu islerden ahirette hedap verecegiz. Uzak yada hic gelmecek sandigimiz olum ... Aniden gelecek ... Miyase Hanım1 sa önce Bir bayan olarak; istediğim elbise ile gezerim, istediğim işte çalışır, istediğim yere tatile giderim kız başıma. Kime ne ya, kim karışabilir, kim hesap sorabilir bana? Hayatım benim, bu hayatı istediğim gibi yaşarım, sizin istediğiniz gibi yaşamam. Ali3 sa önce İsmail yk denilen beşer örtüye de el atmış.Recep İvedik İsmail yk ve acun yeter. birisi5 sa önce yurdun bazı bölgelerinde töre dinin önüne geçmiş. şizofren mi ruh hastası mı bilemem ama duygu durumu bozuk olduğu ifadelerinden anlaşıla biri eşine iftira atarak baldızının çocuğunu sanırım katletti. çocuk halen kayıp. oğlu da görmediğini gördüm diyor. aşiret söz konusu videoyu izliyor, hiç bir görüntü yok. bir Allahın kulu bu adam delidir demiyor, konuşmuyorlar. adamın ailesi de göz göre göre yalanlara destek. adam öyle hasta ki eşine söyle arabadaki adam sana baktıysa gidip hemen öldüreyim diyebiliyor. şimdi iranda. oraya çok kolay girip çıkılabiliyormuş. uyuşturucu satıp içen biri. o yüzden tamamen dengesiz konuşuyor. hanımıyla birlikte olduğunu iddia ettiği kişiler de arasıra değişiyor. eşi yanyana komşu kayınvalidesiyle. asıl garipsediğim hasta ruhlu adamın ailesi. suskunlar. nasıl da kolayca bir masuma iftira atılabiliyor. müge anlıya bakın. adamın konuşmasını çocuk dinlese iyice sapıttığını anlar. oralarda popüler kültür falan yok, din yerine töre geçmiş. insanlık bitmiş. ya bu aile de adamın çocuklarına bir şey yapsa. ama o adamın pek umurunda olacağını sanmıyorum. maraşlı5 sa önce Hani bir laf var : kırkından sonra azanı teneşir paklar. Ahir zamanın bu çetin zamanında dinini diyanetini hakkıyla yaşayıp, kul hakkına girmeyen insan en bahtiyar insandır. Amma genele bakınca durum hiçte iç açıcı değil. Artık öyle aklanmaz paklanmaz , utanmaz oldukki , Allah cc korkusu kalmadı , çok rahat yalan,hile aldatma bir ürü kötü fiiliyatı çekinmeden yapar olduk. Tabi bunun birde bedeli olacak , Allah cc yarattığı arzda adam gibi yaşamaz isen başına bir bela isabet edecektir. Buda büyük ihtimalle 3. dünya savaşı olacak tabi en iyisini Allah cc bilir. Hiç kimsenin kendini düzeltmek gibi bir derdi yok. son gaz uçuruma devam, Allah cc sonumuzu hayreylesin, inananların yardımcısı olsun. ibrahim6 sa önce Büyük zararlara netice veren, milletimizin iradesini gayriihtiyari olarak sele kaptıran, ancak kuvvetli bir şuura sahip insanların nisbeten daha küçük kayıplarla kurtulabileceği bir tuzak bu popüler kültür dedikleri şey.. Mesut6 sa önce Mardinlilerden ahlaki değerlere aykırı konserlere tepkiGÜNCEL / MARDİN - 17.04.2018 17:15Mardin Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde düzenlediği konser, şenlik ve festivallerin toplumun ahlaki değerlerine aykırı olduğunu belirten vatandaşlar, bu tür etkinliklere harcanacak paranın hizmetlere aktarılması gerektiğini söyledi.Doğruhaber GazetesiHepimizin GazetesiMardinlilerden ahlaki değerlere aykırı konserlere tepkiGÜNCEL / MARDİN - 17.04.2018 17:15Mardin Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde düzenlediği konser, şenlik ve festivallerin toplumun ahlaki değerlerine aykırı olduğunu belirten vatandaşlar, bu tür etkinliklere harcanacak paranın hizmetlere aktarılması gerektiğini söyledi.Mardinlilerden ahlaki değerlere aykırı konserlere tepkiGeriMardin Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde düzenlediği konser, şenlik ve festivaller tepki çekiyor. 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Daha iyi, daha güzel hizmet beklerken bunlarla karşılaşmamız bizi üzüyor, ben şahsen memnun değilim. Tasvip de etmiyorum. Çünkü Mardin kültürüne yakışmayan etkinliklerdir. Cadde ve sokaklarımız köstebek yuvası, altyapı sorunu ve battı-çıktı projesi bir buçuk yıldır devam ediyor. Vatandaşın parası çarçur edilmemesi gerekir ama ediliyor. İsraf edilen bu parada tüyü bitmemiş yetim hakkı var. Tüm ülke insanının hakkı var. Yetkililer bu israfın önüne geçmeli. Mardin'e faydalı etkinlikler ve hizmetler yapsınlar. Dünyanın parasını konserler için harcıyorlar. Neye ve kime hizmet ettiklerini anlamakta zorluk çekiyorum." "Zam üstüne zamların yapıldığı bir dönemde halkın parası çarçur ediliyor""Bu tür etkinliklerle gençlere ne verilmek isteniyor?" diye soran Kamuran Turgay ise "Bu gibi konserler gençlere hiçbir şey veremez, aksine var olan kültürü, ahlakı da alır. Bizim bu tür etkinliklere ihtiyacımız yoktur. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Konserler yerine yol yapılabilir, oraya verilen paralarla çevre yolu çalışması yapılabilirdi. Zam üstüne zamların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Halk ekonomik açıdan çökmüş. Böyle bir dönemde bakıyorsunuz halkın parası çarçur ediliyor. Bizim hizmete, istihdama ihtiyacımız var, konserlere değil." dedi.Konserleri tasvip etmediğini dile getiren başka bir vatandaş ise bölge halkının daha farklı sorunları olduğunu, ancak belediyenin bunlarla değil basit şeylerle uğraştığını, bunu da "aldatma, oyalama ve alay" olarak yorumladı. (M. Salih Keskin - İLKHA)