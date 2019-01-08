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Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli Amentüsü

08 Ocak 2019 Salı

Şaka değil…

Skandalları dillerde dolaşan Palu ailesi, şu aralar Türkiye’nin en popüler ailesi…

Popülaritelerinin tam da Türkiye’ye özgü, halkın beklentilerini karşılayan nedenleri var.

Ailede 4 tecavüz, 3 cinayet, gasp, organ kaçakçılığı, dolandırıcılık, ensest, büyü, adam kaçırma, entrika, mafya, pedofili, aldatma, aile içi yasak ilişki gibi bir sürü suç mevcut… Bu nedenle günlerdir ülke gündeminden inmiyorlar. Palu ailesi okul veya cami yaptırsalar kimse isimlerini bilmezdi oysa…

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Çok ilginç bir aile…

Mesela bu kadar büyük suç kapasitelerine rağmen aile, görünümüyle tam bir “Anadolu insanı” fotoğrafı veriyor. Bu sakin ve mütevazi fotoğrafın altında tıpkı David Lynch filmlerindeki gibi görülmedik bir sadizm, akıl almaz bir vahşet, korkunç bir kötülük gizli halbuki. Palu ailesi toplumun bastırdığı, bilinçaltına ittiği kötülüğün, hurafelerin ete kemiğe bürünmüş hali bana kalırsa.  

Merakla izlendiğine, ısrarla takip edildiğine göre izleyicinin bu kötülük karnavalında kendine yakın bir şeyler bulduğunu söylemeye gerek var mı?

Zaten dikkatimi çeken noktalardan biri bu: Suçun bu derece ilgi uyandırması… Son haberlere göre Palu ailesi, Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tedavi görecekmiş. Ya seyirci! Asıl tedaviye ihtiyacı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert tarzındaki programları reyting şampiyonu yapanlar değil mi?

İyi şeylere burun kıvırıp, kötü şeylere kulak kabartanlar değil mi? Palu ailesine şöhretini sağlayan bunlar değil mi?

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Toplumsal düzlemde bakıldığında, Palu’lar marjinal bir aile mi?

Maalesef hayır…

Ödev yapmadığı için çocuğunu döverek öldüren, hayvanların bacaklarını koparıp yakan, komşusunun kapısına satırla, silahla dayanan, bindiği taksinin şoförünü üç kuruş için kafasından vuran insanların yaşadığı bir toplumda Palu ailesinin kirli numaraları hiç de marjinal değil…

Zaten işin en tehlikeli tarafı da, Palu ailesinin korkunç ve trajik hikayesinin marjinal olmaması, olamaması ve zamanla sıradanlaşacak olması…

BU İLKEL YAYINCILIK ANLAYIŞINA NE DİYELİM?

Yahu ATV, Kanal D, Star, TV8, Show TV’nin yöneticileri… Siz daha geçen gün Kültür Bakanının ve medyanın önünde, yayıncılıkla ilgili “Etik İlkeler Sözleşmesine” imza atmamış mıydınız? Bu sözleşmeye göre uymanız gereken bazı etik kuralları yok mu?

Ruh hastası insanları toplum önüne çıkartarak, topluma tanıtarak, vahşi yüzlerini belgeleyerek, kirli çamaşırlarını bir bir sayıp dökerek nasıl bir kamu yararı sağlamış oluyorsunuz açıklar mısınız?

Yahu RTÜK! Palu ailesinin asap bozan hikayelerinin günlerce anlatılmasında bir sakınca görmüyorsun da orada sarf edilen “Cin” kelimesinden mi rahatsız oluyorsun?

En iyisi sen, cini falan bırak da yediden yetmişe milleti hasta eden şu programlara bak RTÜK…

KIYAMET KUŞAĞI HAREKETE GEÇTİ

Çankaya Üniversitesinde öğretim üyesi olan Ceren Damar bir öğrenci tarafından odasında öldürüldü. Hem de kopya çekerken yakalandığı için…

Kimileri, bir kopya için insan öldürülür mü diyerek şaşırdılar.

Halbu ki o cinayet kopya için değil, katilin kolay yoldan menfaat sağlama imkanı engellendiği için işlendi.

Katil bir başka yolu seçecek kadar cesur ve azimli olmadığı ve cesareti, azmi enayilik kabul ettiği için işlendi cinayet…

Şöyle anlatayım.

Bir dizi düşünün.

Misal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz… 

Bu dizide Kahramanın mesleği nedir?

Esnaf, memur ya da mühendis mi?  

Hayır kahraman, tıpkı Çukur’dakiler gibi, bir mafya babası…

Güce, servete neyle ulaşıyor peki?

Fikir üreterek ya da emek sarf ederek değil elbette, bir şiddet organizasyonunu yöneterek…

Yani çalışmak yok, uğraşmak yok, hak etmek yok, sıkıntıya girmek yok, sebat etmek yok!

Bunun yerine silah var, kan var, pusu var, göz yaşı var ve karşılığında haksız kazançla elde edilen son derece lüks bir hayat var…

Bu, günümüz Türkiye’sinin gizli amentüsü, yol haritası…

Bu sadece adını ettiğimiz dizide mi böyle, hayır…

Hemen hemen bütün dizilerde zenginlik, saygınlık, başarı hep en kolay yoldan sağlanıyor.

İnsanlar ya çalışmıyor ya da en fazla çalışırmış gibi görünüyor.

Dizilerin bu propagandasıyla büyüyen bir kuşağın mensubu, kopyasını yakalayarak avukat olmasına engel olan bir öğretim üyesini geleceğini karartan biri olarak görmez de ne yapar?

Böyle görür de gereğini yapmaz da ne yapar?  

Toplumumuzda mazbut bir şekilde geçimini kazanmak isteyenlere duyulan kızgınlığın, Çiftlik bankları meydana getiren sosyolojinin, hesabı şiddetle ödeme eğiliminin arkasında hep aynı kolaycı eğilim gizli.

“Zombi Yetiştirmenin Püf Noktaları” ve “Kıyamet Projesi Harekete Geçti, Korkmayın Titreyin” adlı yazılarda bu insanları besleyen değerleri ifade etmiştim.

Gençlik gözlerimizin önünde, kötülük okulu gibi program ve dizilerle zombileşiyor. Bir zombi, incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle sizi ve ailenizi gözünü kırpmadan öldürebilir ve zerre kadar vicdan azabı da duymaz.

Hiç timsah göz yaşı dökmeyelim…

Bu dizilerde emeği geçenler, bu dizileri yayınlayanlar, eş dost sohbetinde bu dizilerin reklamını yaparak izlenmesini sağlayanlar, bu dizileri yayımlanmasına müsaade edenler, bu dizileri izleyenler ve çocuklarına izletenler eşit biçimde suç ortağıdırlar bana göre.

Kimse kusura bakmasın…

FUTBOLCULARIN BORÇLARINI VATANDAŞ MI ÖDEYECEK?

Ziraat Bankası, Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerin borçlarını ödeyip yapılandıracak. Böylelikle kulüpler de, kimisi iki yıl geri ödemesiz, kimisi on yıl vadeli olmak üzere bankaya geri ödeme yapacaklar.

Haksız vergi ve cezalara karşı olmakla birlikte, hangi suretle olursa olsun devletin borçları yapılandırmasına, İmar Barışı gibi uygulamalara, vergi affı gibi düzenlemelere karşıyım…

Sağlıklı işleyen, medeni sistemlerde bunların yeri olmadığına, olmaması gerektiğine inanıyorum. Bir de bu uygulamalar yasalara uygun yaşayan vatandaşların hakkını gasp etmek gibi geliyor bana.

Devletin yaptığı, “yanlışa” sahip çıkmak oluyor... Devletler yanlış işlere değil doğru işlere sahip çıkmalıdırlar. Yanlışa sahip çıkıldığında, yanlışın faturasını devlet ödediğinde, doğru davrananlar kendilerini aptal gibi hissediyorlar.

Şimdi burada ne olacak?

Milyonluk arabalarla gezen futbolcuların, onların şımarık ve kibirli yöneticilerinin, başarısız teknik adamların, futbolun kalitesini sürekli düşüren kulüplerin borçları vatandaşın vergileriyle ödenecek.

Ödeyin tabii…

Şarkıcıların borçları varsa onları da ödeyin…

Dizi sektörünün, oyuncularının borçlarını da yapılandırın, hatta “maddi destek” de verin…

Size en çok zaten bu kesimler lazım…

Sonra da çevreyi koruyacağız diye vatandaşın poşetinden bile para alın…

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YORUM YAZ

  • Birol Birol 12 dk önce
    Sayın Erhan isimli yorumcu lütfen gerçekleri gör.Devlet nerelerden kaynak yaratacağını şaşırdı.Durumlar iyi değil.İktidar,zenginlerin vergisini siliyor,zenginlere kolaylık sağlıyor.Garibanın cebindeki üç kuruşa göz dikiyor.Siz inaniyormusunuz,bu ücretli poşet meselesinin,doğayı koruma amacı olduğunu.Plastik her yerde,Su şişesinden tutun,gıda ambalajları hep plastik, sadece poşeti ücretli yaparak doğa korunmaz.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR29 dk önce
    Allah Razı olsun Sn Yazar. Çok haklı ve güzel ifade etmişiniz lakin, meselelerimiz bu kadar değil. Sizde taktir edersiniz ki yazmaya kalksanız, ne sayfa yeter, ne okuyucu okur. Allah yar ve yardımcımız olsun.
  • HTURKHTURK29 dk önce
    İktidarın denetim ve ikazı oy ile olur. Sandık 3 ay sonra önünüze gelecek, uyarın, korkmayın memleket batmaz.
  • erhanerhan49 dk önce
    "vatandaşın poşetinde bile para alın" ifadesi yanlış.çünkü sanki para kazanmak için yapılan biruygulamaymış gibi bir anlam taşıyor( popülizm de, de geri kalmıyorsun)
  • AYLA ESKİN KAPKINERAYLA ESKİN KAPKINER1 sa önce
    ALİ BEY YAZILARINIZI BEĞENEREK OKUYORUM, TAM YAZMAK İSTEDİĞİM MESELELER , ÖZELLİKLE TVLERDEKİ PROGRAMLARIN SEVİYESİZLİĞİ VE ZARARLARI KONUSUNDA SİZE TAMAMEN KATILIYORUM AMA ÇOK DA ŞAŞKINIM BİR MİLLETİN KANALLARI GENÇLİĞİNİ MAHVETMEK İÇİN BU KADAR ÇABA SARFEDER DE YETKİLİLER BUNA ENGEL OLMAZ. YAZIK ÇOK YAZIKSAYGILARIMLA
  • MİHRİMAHMİHRİMAH1 sa önce
    RTÜK, MÜGE ANLI' NIN PROGRAMINDA CİN KELİMESİNİ SÖYLEMEYİ YASAKLAMIŞ ÜÇ HARFLİ DENMESİNİ UYGUN BULMUŞ HA HAAA HAA İŞTE BUNA GÜLÜNÜR BEYLER BAYANLAR DURUMUN VEHAMETİNE BAKAR MISINIZ! TV DÜNYASI BAŞTAN AYAĞA KÜFÜR, TECAVÜZ, HAKARETLE VE OLMIYCAK ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİYLE PİSLİK AKITIYOR HER GÜN, AMMA VELAKİN RTÜK CİN KELİMESİNE TAKIYOR ALLAH CİDDEN AKIL FİKİR VERSİN..BİR KARIŞ AKLI KALMIŞ BİR AVUÇ MİLLET DE SAYENİZDE AKLINI YİTİRECEK..
  • TahsinTahsin1 sa önce
    Diyoruzda hukumette kim var..bir soru 4 cevap..bundan 15 yıl önce benim memlekette kimse sahte peynir sahte tereyag zeytinyagızeutin vb. Bir sürü gıda maddesi sahtesi diye bisey yoktu pul biberinden kimyona kara bibere aklınıza ne geliyorsa hepsi gayet orjinal ken...bugun geldigimiz noktada baslıcaları bu gıdaların yüzde sekseni sahte yada yanancı gıdayla karışımlı dogallıktan cok uzak hatta vucuda zarar ne varsa sahte...şimdi gelelim aileye çok degil 2000 li yillarda kriz olmuştu binlerce kisi
  • Rüstem ErolRüstem Erol1 sa önce
    Eline sağlık, diline, kalemine sağlık olsun. Muhteşem bir yazı. Hislerime tercüman olmuş olan bir yazı. Çok duygulandım.
  • sorgulayan müminsorgulayan mümin1 sa önce
    ellerinize sağlık, çok sağolun
  • LEYLALEYLA2 sa önce
    çok ama çok haklı bir yazı sayın yazar müge anlı topluma fayda sağlamaktan çok toplumun psikolojisini bütünüyle bozuyor palu ailesi büyüyle uğraşıyor mu bilemem ama bu program tamamiyle halkı büyülemiş vaziyette her saniyesini nefes almadan izleyen bir kitle doğurmuş buna son verilmezse korkarım kuruntulu hasta beyinli şüpheci tipler artarak toplumda felaket yaratmaya devam edecek..kaş yapmaktan çok göz çıkarmak değil de ne bu!!
  • Muhterem hoca efendi hazretlerMuhterem hoca efendi hazretler2 sa önce
    Bir zamanlar hepimiz fetö cü idik !
  • okyanusokyanus2 sa önce
    çiftcinin borcunu kolaylık gelmiyor traktörlerini ellerinden alıyorlar futbolcuların parası ödenmiyor diye kuluplere kolaylık geliyor böyle bir ülke olduk lütfen yazın yanlışları dile getirin yeter artık
  • Murat Çolak Murat Çolak 2 sa önce
    Düşüncelerimize tercüman oldunuz. Allah razı olsun. Futbol kısmında ise ödediğim vergilerle sıfatlarını belirttiğiniz futbol camiasına kaynak Olmaya çalışanlara hakkımı helal etmiyorum. Yirmi yıllık öğretmenim bir futbolcunun bir transfer döneminde aldığı parayı hayatım boyunca göremeyeceğim. Yetkililere sesleniyorum önce adalet ve ahlakı kurtarın...
  • Mardinli hocaMardinli hoca2 sa önce
    Sayın Ali osman bey dilinize yüreğinize sağlık.Çok mükemmel bir yazı toplumun can mal emniyeti devletin görevidir.Bunları sağlamak için birinci ayak emniyettir ikinci ise kanundur.Adaletin manası hüküm verirken mazlumun hakkı edebilmektir.Mazlumun zalimden hakkını aldığında mazlumiyetini unutur ama hakkını alamazsa eğer gücü yetmiyorsa hakkını almaya kin besler imkanı olduğu zaman intikamı alır.Böylece mesele uzar islamda kısas vardır Allah cc kisastasize hayat vardır ey akıl sahibleri demekki ilacımız kuranı kerimin hükmüne dönmektir.Başka yoktur bu kokuşmuş kanunla toplum ıslah olmaz .Devlete düşen milli eğitimi a den z ye degistirmek diyanete daha fazla yetki vermek böylece toplum ıslah olacak toplumahlakan aklan çökmektedir.Çünkü sistem bozuktur.Böylece devlet bir aile ile baş edemiyor palu ailesi gibi nedir bunlar bu askıya ailesi demekki bir yerde güçleri vardır devlet bunlara baş edemiyor.Yoksa nasıl olurda her şey yapıyor onların yanına kâr kalıyor bu canilara caydırıcı ceza lazım yoksa her gün korkunç olaylarla karşı karşıya kala biliriz tek çare islam hükmüne dönmektir
  • okyanusokyanus2 sa önce
    katılıyorum muge anlı ve yanındaki bunak avukatın tedavi görmesı lazım kadın reyting peşinde
  • okyanusokyanus2 sa önce
    katılıyorum muge anlı ve yanındaki bunak avukatın tedavi görmesı lazım kadın reyting peşinde
  • bozerenbozeren3 sa önce
    1.muhalefet uyanmadan bu poşete ücret işinden acilen vazgeçmeleri lazım. Allah başımızdakilere akıl fikir versin.ben bunlara oy vermeyi düşünmüyorum. 2. futbol takımlarının borçlarını kimden izin alarak üstlendi devletin bankası?! biz vatandaş olarak kimseye böyle bir izin vermedik.
  • MusabMusab3 sa önce
    Bismillah bunların amaçları bunların kıyafetlerini gösterip gerçekten allah için kapananları kötölemektir bu tv lerin palolarla ahlakları aynıdır ben doğubeyazılıyım oradan tanıdığım kapalı bir aileyi çıkardılar tv ye onlar bir zamanlar biz müslümanlara ne zülümler ediyorlardı kıyafetlerine aldanmayalım ne mutlu gerçek müslümanım diyene
  • misafırmisafır3 sa önce
    Sayın yazar toplumubu hale getıren eğitime de değinseydiniz iyi olurdu...paçavra edilen eğitimin de çok etkisi vardır...milleti, hiç bir kültür tarafı olmayan heyecanlı yarışmalar düzenleyerek ekrana bağlayan kişiler üst yerlerde itibar görünce,milletiyoldan çıkarna yarışları da iyice hız kazanıyor...milletin anasına küfreden kişi en saygın yerlerde geziniyor....
  • şenay doğanşenay doğan4 sa önce
    zamanın birinde bir sütçü varmış nefis sütlerini sağar satışa çıkarırmış kapı kapı dolaşır bir türlü satamazmış bir gün bir hocaya gitmiş derdini anlatıp çaresini sormuş hoca da ona sütlerine su kat öyle sat demiş sütçü hocanın tavsiyesine uymuş çok iyi satış yapmış ama olay da kafasını karıştırmış tekrar hocanın yanına varmış hikmetini sormuş hocanın cevabı çok manidar herkesin cebi haram doluyken senin helal malını almaya güç yetiremezlerdi de onun için hile yap dedim allaha emanet olun
  • Yusuf korkmazYusuf korkmaz4 sa önce
    Başka nelere karşısınız? 1600 TL.asgari ücrete karşımısınız?,900 TL emekli parasına ne diyorsunuz?mülakat adı altında insanların haklarının gasbedilmesine itirazınız varmı? İstanbul da deprem anında insanların toplanma alanlarının TOKİ eliyle yandaş müteahitlere peşkeş çekilmesi ile alakalı bir itirazınızı duymadık,hazine garantisi adı altında fakir halkın parasını 3/5 müptezele hortumlanmasına sözünüz varmı ? Daha neler neler
  • Yaşlı DoçentYaşlı Doçent6 sa önce
    Sayın Cumhurbaşkanımız; 25 yıldan fazla Üniversitelerimizde öğretim elemanı olarak çalışmış, emeklilik hakkını elde etmiş, 10 binlerce öğrenci mezun edip deneyim kazanmış Yaşlı Doçentler olarak, emsallerimiz hangi puanla Profesör oluyorlarsa, biz de aynı puanla ama boşu boşuna koskoca 5 yıl beklemeden Profesör olmak istediğimizi ve bizim yaşımızda olanları bu 5 yıl bekleme belasından kurtarmanızı saygılarımızla istirham ediyoruz.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    Kaleminize..sağlık..ziraat..Bankasında..33..yıl..hizmet..vererek.2011..yılında ..Yönetmenlikten..emekli..oldum..A.İ.T.İ.Amezunuyum...Geçmişte..siyasiler.İN..ELİ..SÜREKLİ..bankamızın..cebindeydi..biz..iğne..ile..topluyorduk..Siyaset..kepçe..ile..dağıtıyordu..laçkalık..çürüme..adam..kayırma..laubalilik..öyle..bir..yayıldıki..koca..ÇINAR..ZİRAAT..BANKASI.içten..çökertildi.."Ggörev..zararı..yazın"..pepliğini..hatırlayanlar..vardır..belki..Ak..Parti..iktidarında..ciddiyet..gelmişti..kurum..toparlanıp..ayağa..kalkmıştı..her..halde..bu..seferde..FUTBOL..LOBİSİ..görev..zararı..yazın....demeye..başlayacak..inşallah..yanılırız..Selamlar.

Ali Osman Aydın

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