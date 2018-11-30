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Evlilik Tic. Ltd. Şti.

30 Kasım 2018 Cuma

TV 8’in sahibi, milli yapımcımız boşandı! Bu evliliği adım adım takip eden magazin toplumuna, medya soytarılarına da iyi bir dedikodu malzemesi çıktı...

Bu boşanmanın benim için zerre kadar önemi yok.

Fakat herkesin konuştuğu nafaka konusu, önemli.

Çünkü nafaka, boşanan erkeklerin hayatlarını felç eden bir uygulama haline getirildi son çıkan kanunlarla.

Ne hikmetse hukuk, boşanan erkeğin, boşandığı kadınla mali irtibatını koparmak istemiyor. Erkek, kadına bakmaya ömür boyu devam etsin istiyor. Boşanmadan erkek de zarar görüyorken, kadın görmesin isteniyor. O halde yüce devletimiz baksın boşanmış kadınlara... Nedir bu, erkeği rehin almalar?

Neden bir insan, bir başka insana, ömür boyu para ödemek zorunda bırakılır ki?

Düşünün bu meşhur boşanmadaki taraflardan her ikisi de şayet 40 yıl yaşarlarsa, ve hanımefendi resmen çalışmazsa, bir taraf 40 yıl boyunca nafaka ödemeye, diğer tarafta almaya devam edecek. Birkaç sene sonra nafaka yetmedi mi, derhal şefkatli mahkeme reisine gidecek ve nafaka artırım talebinde bulunacak. Oh ne ala memleket…

Türkiye’de işte böyle trajikomik bir nafaka sistemi uygulanıyor işte ve bunun yığınla mağduru erkek var. Fakat kimsenin, onların sesini duymaya, mağduriyetlerini görmeye niyeti yok!

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Süresin nafaka uygulaması, hakikaten kadınları korumak için mi veya artık kimse boşanmasın diye mi yoksa aklı başında kalan son insanları da delirtmek için mi yapılıyor, anlayamadım…

Öyle ya boşanma şartlarını böyle ağırlaştırırsanız, Müslüman evliliklerini Katolik nikahına çevirirseniz, kim evlenmek ister?

Kim hayatını boşandığı kadına ipotek etmeyi kabul eder?

Hiç şüpheniz olmasın, insanların hayatını karartan bu uygulama, evlenmek isteyenleri de aile kurmaktan soğutacaktır. Zaten evlenme oranlarının ciddi şekilde düşmesi bu mantık dışı uygulamanın ne işe yaradığını gösteriyor.  

Boşanma sonrasında himayeye ihtiyacı olan kadınlar olabilir, anlarım…

Fakat bu, belli bir süre olur kardeşim…

Ömür boyu olmaz, olamaz.

Ya da sadece kadının mali şartları dikkate alınarak düzenlenemez.

Erkek Allah’ın kulu, bu ülkenin vatandaşı, hukukun muhatabı değil mi?

Hukukta “zamanaşımı” diye bir şey yok mu?

Anayasada haklar kullanılırken ve borçlar yerine getirilirken “dürüstlük” esas kabul edilmiyor mu?

O halde nafakayı hesap ederek, kadının kalan hayatında çalışmayı aklına bile getirmemesi, bu dürüstlük ilkesiyle bağdaşıyor mu?

Bağdaşmıyorsa, mahkemelerin kadına “Yeter! Şu kadar sene oldu git ve kendi hayatını, kendin kazan!” demesi gerekmiyor mu?

Orta çağda olsa, böyle köleleştirici bir uygulama anlaşılır olabilirdi, fakat, devir değişti. CERN’in, Yapay zekanın olduğu bir çağda yaşıyoruz, Mars’ın yeraltı yapısını inceliyoruz… Kimse hukuk kullanılarak başka bir insanın kölesi haline getirilemez.

Bu, en temel insan haklarına aykırıdır…

Borcun olur ödersin, miktarı, süresi ve gerekçesi bellidir.

Süresiz borç olur mu?

Bu neyin borcudur, Allah aşkına…

Din dahi, kocalara “mehir” dışında mali bir yükümlülük yüklemiyor…

Memleketin hak-hukuk tanıyan, helal-haram bilen kadınlarına şunu da sormak isterim: Bir kadının kocasından, ömür boyu hak etmediği bir para alması, helal midir?

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Himaye edilmeye ihtiyacı olmayan, zaten hayatını kendi imkanları ile sürdürebilecek olan gencecik kadınların, dizileri hatmedecek kadar boş vakti olan kadınların, Müge Anlı programlarındaki girift ilişkileri çözecek kadar zeki kadınların, boşandıkları erkeklerden hayli yüklü miktarda nafaka talep etmelerini aklım almıyor.

Bazı kadınlar öyle nafakalar alıyorlar ki o kadarını, hatlı minibüs çalıştırsalar, ticari plakalara sahip olsalar, hatırı sayılır bir caddede dükkan açsalar kazanamazlar…  

Bazı kadınların sırf bu nafaka akışı devam etsin diye özellikle evlenmediklerini, aldıkları nafaka ile gayet müreffeh şartlarda dost hayatı yaşadıklarını gelen elektronik postalardan biliyorum. Zorlu kısımları başkasının sırtına yüklenmiş, kolay, tatlı ve beleş bir hayat tarzı bazı kadınları zengin koca avcılığına sevk ediyor.

Boşanarak elde edilen “Erken emeklilik”, iştahları kabartıyor…

Zaten kadın programları ve diziler de bu tip çıkarcı kadınlara, koca adayına çevrilecek entrikanın bin bir türü ile ilgili ders niteliğinde öğütler vererek, deyim yerindeyse ufuklarını açıyor. 

Bu tür kadınlar hayatlarını kazanmak için yeteneklerini geliştirmek, kafalarını çalıştırmak, zorluklara katlanmak yerine cinsiyetlerini kullanmaya başlıyorlar. Evet, bir kere o “Evet”i dedirtin, yeter… İsterseniz sadece birkaç ay evli kalmış olun…Hayatınızı belli ölçüde garanti altına almış oluyorsunuz.

Herkes bilsin ki, bu durum, evliliği manevi bağlamından kopararak çok karlı bir ticari müesseseye dönüştürüyor.

Devletimiz, topyekun bir “kadıncılık” politikası güttüğü için de, bu müessese kapatıldığında “Pozitif ayrımcılık” felsefesinden hareketle mali zararı sadece tek tarafa ödetiyor.

Anlayamadığım, “Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değil” deniyor ama “Kadına pozitif ayrımcılık” devlet politikası olarak uygulanıyor. 

Tüm bu şartlar birleştiğinde, erkek mağdur değil kurban haline geliyor…

Ama kurban kadın değil de erkek olunca, maalesef, bunu kimse umursamıyor…

YORUM YAZ

  • ..........................1 sa önce
    Aile kurumunun 6284 sayılı yasa ile tarumar edilişine, hele hele bununda "Muhafazakar" bir parti tarafından yapılışına bi anlam veremiyorum.
  • NedimNedim1 sa önce
    Bak kardesim bu igrenc yasaları ilk anap zamanında başladı akp de katmerlisinin alasını yaptı.yalanmı en ufak elestiride editor makas lıyor ama şunu bilin biz ac kaldık yolda kaldık ama ailemiz 70 80 li yıllarda hep dayanışma içinde idik ya simdi tam tersi.akp dindar görünümlü ama aslinda fetönün yarım kalan din ile ilgili islerini devam ettiriyor.suleyman soylu cıkmış kadına siddet ten bahsediyor .sebeb sonuc iliskisini dahi yorumluyamayan birinin vatan severliginden suphe ederim.hem cıkıp batıyı elestiriyor sonrada cikıp feminizmi destekliyor bu ne yaman celiski.bu yasanın enson kurbanı bir imam 6 yil once ya olmus ya olmamiş tıbben olmamıs sahit yok bir iftira ya kurban gidiyor hoca.neymis tek beyan yetermis ikinci kurban bir vatandas sadece tartisti diye kadin 6 ay onceki adamı sikayet ediyor adam hapiste esinden isinden oldu ustelik sahitler kadinin alehine olmasina ragmen.burdan butun diyanet yada cemmatta kur an ogrenen hocalara soylemek isterim kiz yada kadinlara kur an ogretmeyin her an bir iftiraya ugrayarak hayatiniz soner.hatta islam dusmanlari bunu bile tuzak kurup herkese yaparlar.akp nin musluman topluma yaptigi zulme bakin chp yi aratmiyor
  • MizanMizan1 sa önce
    İşte bu da bir sebep olarak; kurulduğu zamandan beri girdiği her seçimde Ak Parti`ye rey vermiş bir vatandaş olarak, bu önümüzdeki seçimde reyimi vermeyeceğim..
  • Aslan akbeyAslan akbey2 sa önce
    evet abi biz erkekler bu ülkeden sayılmıyoruz. galiba hükümet biz erkeklerin hükümet düşmanı olmamızı istiyor. kadınlar bana yeter diyor. hükümet ve diyanet devamlı eski cahiliye araplarında kız çocuklarının öldürüldüğünü anmlatarak kızlara merhamet ettiklerini anlatırlar.dinimiz şöyle dinimiz böyle.. fakat firavunda erkek çocuklarını katletmişti. günümüzde erkeklerin kaderlerini kadın ve kızların iki dudakarının arasına bırakan ve erkekleri haysiyetsiz ve korkakça bir hayat sürdürmeye çalışan bu kanunlar ve kanun koyucular( ak parti en başta) ve bu zulme sessiz kalanlar ahirette Allahtan ne bekliyorlar. başörtüleri onları koruyacak mı sanıyorlar? başörtüleriyle Allahı da kandırabileceklerini mi sanıyorlar. bunlar kuranı kerimdeki kadınlara taallük eden ayetlerin bir ksımını türlü türlü yorumlarla aslında o öyle değildir demediler mi 2-3 yıl önce. abi biz erkekler türkiyede insandan sayılmıyoruz. reis reis yazıp duruyo birileri. reisiniz daha geçen ki konuşmasında "biz bu yolakadınlarla çıktık kadınlarla devam edeceğiz" demedi mi. bırakalım kadınlarla devam etsin. bir kısım türk kadınlarının iftiralaryıla şerefsiz asalak gibi yaşamak yada hapishanede taciz tecavüz şiddet iftralarıyla çürümektense savaş meydanında aslanlar gibi can verip şehit olalım. meydan türk kadınlarına kalsın. artık o meydanda türk erkkelri olmazsa hangi milletin erkkelri olur bilemem. bildiğim şu kadar ki ıraklı kadınlara amerikan askerlerinin ne eziyetler ettiğini düşünmüyor türk kadınları. türk kadınları sadece türk erkeklerinden nafaka-tazminat falan kazanıp rahatça yaşamak. askerler gece gündüz sıcak soğuk nasıl olsa nöbet tutup onların ameleliğini yapıyor. kadınlarda keyif yapsın.
  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    Bence bu iş cumhuriyetin kuruluşunda avrupa kuklası olma yolundaki medenileşme yalanı ile ülkeyi yarım kalan zinahaneye çevirme projesidir. ve en acısı buda dindar bir hükümet eliyle yapılıyor olması , İnsanları evlilikten soğutup avrupadaki gibi metres hayatı yaşatmak , zaten yeni nesilde sorumluluk alma diye bir kaygı yok , ortalık gusül almasını bilmeyen cenabetlerle doldu güzel ülkemde ,olsun yinede biz avrupalılar gibi teknolojide olmasada yaşantıda onlarabenzeyerek medeni olduk. Allah cc gazabını hep beraber bekleyelim. gazap geldiğindede zaten suçlular bellidir dindarlar yüzündendir. gölcük depremini eleştiren cübbeli gibi suçlu hazırdır , cehennemin dibine kadar yolunuz var zinakarlar
  • papatyapapatya2 sa önce
    Ben bir kadin olmama ragmen yazdiklarinizda cok haklisiniz, onemli bir konuya degindiginiz icin tsk.ederim.
  • AnaAna2 sa önce
    Bir kadın olarak Beni istemeyen bir erkeğin parasını da istemem sizin de dediğiniz gibi Amaç zaten zengin koca avcılığı kısa bir zaman sonra hayatını ondan ayrılarak rahat yaşamak ve zinanın suç olmaması ile de gayrı resmi evlilik yapması Oh ne ala dünyanın çivisi tamamen çıktı kadınlara sesleniyorum azıcık gururlu olun Beni istemeyeni ben onun hiçbir şeyini istemem demeyi bilin
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR2 sa önce
    Anlayamadığım, “Kadına ayrımcılık yapmamız mümkün değil” deniyor ama “Kadına pozitif ayrımcılık” devlet politikası olarak uygulanıyor.REis bazen bizi şaşırtıyor. İslamın Güncellenmesi vb konular. Çevresine dikkat etmesinde fayda var. Zannımca etrafında yeterince liyakat adalet sahibi yok. Yazınız son derece güzel İnşaallah ilgililer görür ve önlem alır zira acun gibilerin namı yürüsün diye astronomik ücretler le algı operasyonu yapılıyor. Acun iflas etti patladı nolcak görürüz o zaman artisliğini. Uyan Eyy Amerika !!! Yazınız güzel Allah Razı olsun.6284 ve istanbul sözleşmeleride akpli yönetin ve bakanlar tarafından dinamit gibi kondu evlerimizin içine.
  • Şehmus OSTANŞehmus OSTAN3 sa önce
    Bence suç üst devlet idarecilerinin suçu sözde millet vekili olan milletsizlerin işi ne acaba, meclise gidip dört yıl yan yatıp sonrada ömür boyu devlet bütçesini, bir yandan emeklilik maaşı, bir yandan türlü entrikalarla çalmak olsa gerek, en temel görevleri bu sanırım.

Ali Osman Aydın

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