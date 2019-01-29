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Eşcinsel ordular geliyor!

29 Ocak 2019 Salı

Değerli okurlarım, sizlere çok tehlikeli, çok sinsi ama doğrudan önlem almanızın da mümkün olmadığı bir problemden söz etmek istiyorum.

Bu problemden ilk kez ortaokul müdürü bir arkadaşım söz ettiğinde haberdar oldum. Dini eğitim de veren bir okulun müdürüydü arkadaşım. “Bu okuldaki kızların büyük kısmı onlara aşık” demişti…

Şaşırmıştım.

Kastettiği BTS adıyla anılan Güney Kore’li müzik grubuydu ve sözünü ettiği kızlar 13 yaşlarındaydı…

İnanılır gibi değildi.

Yedi üyesi vardı grubun ve Kpop diye tanımladıkları sıradan bir müzik yapıyorlardı.

Tüm dünyada büyük bir fanatik dinleyiciye sahiplerdi. İnternette grubun isminin basılı olduğu tişörtler, aksesuarlar yüksek rakamlardan alıcı bulabiliyordu. 

Müzikleri her yerde çalınıyor, danslarıyla süsledikleri klipleri herkes tarafından konuşuluyordu.

Fakat grubu bu kadar tehlikeli yapan, bütün bu özellikleriyle birlikte “cinsiyetsiz toplum” projesinin bir parçası olmasıydı.

Bu yüzden giyindikleri kıyafetlerden verdikleri demeçlere, şarkı sözlerindeki imalardan sosyal medya paylaşımlarına ve renk renk saçlarına kadar özel olarak tasarlanmış bir ürün gibiydiler.

Şu meşhur deyişi bilirsiniz: Söyleyecek ciddi bir şeyin varsa onu gülerek söyle…   

Topluma vermek istediğiniz önemli bir mesajınız varsa onu eğlence yoluyla verin. Mesajınız normalde ne kadar rahatsız edici olursa olsun, kabul görmesi ve benimsenmesi bu yolla inanılmaz kolaylaşır. 

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BTS’yi bir otomobil gibi tasarlayıp piyasaya sürenler de böyle yapmışlar. Eşcinselliği meşru bir hale getirmek için müziğin, sosyal medyanın ve modanın gücünü kullanmışlar. 

Eşcinselliği ve eşcinselliğin feminen tarzını, gökkuşağı renkleri gibi sembollerini, 18 yaş altı çocuklar arasında sevilen, onaylanan popüler değerler haline getirmeyi BTS ile başarmış görünüyorlar. BTS’ nin dinlendiği her yerde eşcinselliğe duyulan sempati artış gösteriyor. Böylelikle daha çocuk yaşta eşcinsel kimliğin temelleri atılıyor belleklere. Hayranlık üzerinden eşcinselliğe kapı aralanıyor.

Grubun arkasındaki canavar şirket, gençler arasında seçmeler yaparak ve yetenekli olanları yetiştirerek grubun devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Hedef daha fazla kültüre daha uzun süre nüfuz ederek eşcinsel değerleri savunan hayran orduları yetiştirmek… 

Tamamı eşcinsellerden oluşan bu grubun yaptığı propaganda nedeniyle Güney Kore’de kadın gibi makyaj yapan erkek çocukların sayısında büyük artış gözlenmiş. Benzer bir etkinin, grubun ulaştığı diğer ülkelerde de görülmesi, grupla pazarlanan giyim kuşamın yaygınlaşması an meselesi. Yani kadın gibi giyinen ve kadın gibi makyaj yapan genç erkeklerden bahsediyoruz… Güney Kore’den binlerce kilometre uzakta yaşayan bizim kızlarımızdan bir kısmı ise bu grubun üyeleriyle platonik aşk yaşıyorlar. Aşk diyorum çünkü bağlılıkları hayranlığın sınırları rahatça aşacak boyutta. Erkek hayranlar bile, grup üyelerinin eşcinsel kimliklerini yadırgamadıkları gibi onlara karşı büyük bir sempati besliyorlar. 

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Popüler kültür endüstrisinin bu yeni ve görünmez silahı alnımıza dayanmış durumda. Fakat ebeveynler olarak siyasetle yatıp kalktığımız, kısır tartışmalar içinde boğulduğumuz, popüler kültürün etkisini hafif aldığımız ve gençlerin dünyasından bihaber olduğumuz için durumun vahametini kavramaktan çok uzağız. Devlet olarak bir kültür politikamız da yok maalesef. Yani gençlik çayıra salınmış durumda… Burada “kültür” bahsini her açtığımızda bazıları entel dantel, gereksiz meseleler hakkında konuştuğumuzu sanarak yüzünü ekşitiyor. Halbuki kültür meselesi BTS konusunda olduğu gibi çok yakın, çok acımasız bir tehditlerle ilgili ve buna karşı hiçbir savunma aracımız yok! Kuru hamaseti bırakıp, kültürel anlamda doğru alternatifler üretmekten başka…     

SİYASETTEN “BERAAT” BELGESİ   

Geçtiğimiz günlerin benim açımdan manidar gündemlerinden biri, eski Savunma ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yaptığı açıklamaydı.

Yılmaz, Sivas belediye başkanı adayı Hilmi Bilgin için oy isterken “İnanıyorum ki vereceğiniz destek yarın mahşerde beraat belgelerinizden biri olacaktır” dedi. Gerçekten tam olarak böyle söyledi. 

Yılmaz bu sözleriyle, adaylarına verilecek oyun mahşer gününde kurtuluşa vesile olacağını söylemiş oldu açıkça.

Din, siyasetin katalizörü olmuş oldu böylece…

Tıpkı insanların günahlarının affı  ve cennete yer alabilmek amacıyla para ödeyerek aldıkları  endülüjans belgesinin, Papalık için ciddi bir gelir kapısı olması gibi… 

Siyasetin dini terminoloji kullanılarak yapılması geçmişte büyük ve önü alınmaz sorunlar yaşattı Müslüman toplumlara. Bu dil önce toplumları din üzerinden kutuplaştırdı ki bu da korkunç felaketler yaşanmasına neden oldu. Müslümanların paramparça tarihi bu tasnifin ne kadar pahalı ve ne kadar gaddarca neticeler doğurduğunu anlamamız için akıl almaz örneklerle dolu.

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Örneğin, geçmişte din, Emevi ailesi tarafından, büyük bir ustalıkla saltanatçı iktidarın işlevsel bir aracı haline getirildi. Bir makama kayyum atar gibi, hakikate el koyduklarını düşünen iktidar seçkinleri, siyasi anlayışlarına sempati duymayan büyük imamlara karşı bile devlet gücü kullanmışlardı. Onları işkenceden geçirmişlerdi. Suçları açıktı, cari anlayışı kabul etmemek… Siyasetin, tabiri caizse dine el koyması, tek sahih din yorumunu kendi yorumu kabul etmesi asırlar boyunca başvurulan bir metot oldu. Bugün hala Müslüman dünyası bu hastalığın pençesinde kıvranıyor. “Tek hakikat benim” yaklaşımı toplumları paramparça ediyor. Belki biraz abartılı olacak ama, şimdilerde siyasetin dinleşmesi gibi ilginç bir tehlike ile karşı karşıyayız.Kendi adayına oy vermeyenleri vekil beyin kurtuluş beratına layık görmemesi siyasetin kendini deyim yerindeyse dinin yerine koyduğu, hatta Allah adına konuştuğunun bir göstergesi değil mi?

Üstelik FETÖ gibi uzun soluklu bir dini çarpıtma tecrübesi yaşamışken… Bu tecrübe nedeniyle din dilinin hoyratça kullanılmasının ne kadar tehlikeli yerlere varacağına bizzat şahit olmuşken, bu sözlerin sarf edilmesi olanlardan ders alınmadığını göstermiyor sadece….

Ayrıca, dinin özel mesajının da anlaşılmadığını gösteriyor. Dinin temel hedeflerinden biri ayrıştırmak değil, sosyal bütünlüğü ve bu bütünlüğü tesis eden ortak noktaları pekiştirmek…  

Siyasetin ya da belli bir siyasi anlayışın kendini din ile, vatan ile özdeş veya eşit görmesi, siyaset kurumuna kutsiyet yükleyerek, onu itiraz edilemez bir noktaya taşır kaçınılmaz olarak. (Bu anlamda Osmanlı devletinde müesses nizama muhalefet edenlere yapılan ve bir nevi aforoz anlamına gelen “zındık” yakıştırmasının tarihine bakılabilir.) 

Oysa siyaset gayet açık ve net şekilde dünyevi bir kurumdur.

Aldığı bütün kararlar günlük hayatla ilgili olacağı için tartışılır, hizmetleri de pekala eleştirilebilir. Desteklenebilir ya da desteklenmeyebilir. Sad İbn Ubade’nin Hz. Ebubekir’e biat etmediği unutulmamalıdır. Ayrıca, dünyevi bir kurumun vaatlerinin de, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması; yoksulluğun kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılması, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanın hayat şartlarının iyileştirilmesi, kültürel bariyerler oluşturulması gibi dünyevi şeyler olması beklenir. “Beraat belgesi” gibi, uhrevi şeyler değil…

 

 

 

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  • Polis H.TPolis H.T42 dk önce
    Hükümet neden anlamıyor.!! Bu vatana yapılacak en büyük hizmet;Gençliğin Dindar, ahlaklı yetiştirilmesine önayak olmaktır.
  • NİHALNİHAL44 dk önce
    Seküler yaşam hep Avrupadan gelecek değil ya Kore dende gelir.Devlet den bahsetmişsinizHangi parti iktidar olursa olsun hiç farketmez Ülkemiz CHP nin oklarıyla yönetiliyor tamamen CHP ideolojisi altındayız.Sekülarizm Lailklik derken serbest yaşam.Diğer partilerin ideolojileri gerçekten önemsiz hepsi geçici oy alabilir taban ouşturabilir.Sonuç CHP nin oklarıyla yaşarsınız zaten milletvekilleri meclis yeminini inandığı Kutsal kitabına göre değil Kemalizm İlkelerine yemin ediyor.Sonuç işte seküler yaşam nereden gelirse gelsin.Gençlerimiz YOGA yada pek meraklı oda hindistandan geliyor yakında divali bayramıda kutlarız holy bayramıdakendi değerlerimiz yok Seküler değerler var.
  • Sude Sude 57 dk önce
    Siz daha tanimadiginiz insanlar hakkinda nasi boyle seyler diyebiliyorsunuz? Sadece onlarmi var ? Ben cevap veriyim HAYIR. Türkiyede yokmu makyaj yapan erkekler , G. Koredeki bütün guruplar bu sekilde onlarin bu hale nasi geldiklerini piskolojik olarak beler
  • engineerengineer1 sa önce
    BTS ci bey, yazdığın bilim adamlarının dinsiz olduğunu nereden uydurdun, örnek vereyim emndel yasaları denen yasaları bulan bilim adamı rahiptir , rahip dinsiz olurmu? dinsiz olmaz, dinsizin bile bir "değerler manzumesi "olur, hiç bir kurala değere bağlı olmamak öngörülememek anlamına gelir, yani başka deyişle ne idüğü belirsizlik diye ifade edilebilir, saydığın bilim adamlarının mutlaka kutsalları ve kuralları var idi, ne yazıkki çağın hastalığı dinsizlik ve kuralsızlık, keşke gavur dediğin hıristiyanlar şimdi de dinlerine bağlı birer dindar olsalar, Müslüman lar dinlerine bağlı gerçek müminler olsalar, her din mensubu kendi dinine bağlı birer dindar olsa bu kaos olmazdı, şu an hiç bir değer yargısı kalmadı, kaos ve karışıklık burdan doğuyor, dinsizliğin boşluğunu marişjinaller,sahte peygamberler, sahte şeyhler, bts ler ,lgbti ler dolduruyor, yazık insanlık alemi feryadediyor, daha da çok feryadedeceğe benzer, kuruluş reçetesi ie İslamda'dır.
  • ......1 sa önce
    Hah yine dine bağlanmış bakıyorum da. Napalim sevgili müdür bey din ogretmeniyse? Neyi kastediyosunuz? Sanki aşk dediği de gerçek aşk. O sevgiyi ANLAYAMAZSIN. Onların insanlara ne kadar cesaret verdiğini ANLAYAMAZSIN. Git bak bakalım Los Angeles konserlerine herkes 13 yaşında mı? Biz ne nineler dedeler gördük o BTS baskılı tişörtü giyen... Sadece ilgi çekmeye okunmaya çalışıyorsunuz.
  • Yine bir ARMYYine bir ARMY1 sa önce
    Ha ayrıca BTS'i bir araba gibi piyasaya sürenler dediğin o insanlar senden daha çok eş cinselliğe karşılar. Azıcık araştırma yapsaydın eğer bilridin yaşadıkları yerde gay/lezbiyen olduğu için toplumdan dışlananları, intihar edenleri, ise alınmayanları... Çok zekisiniz tebrik ediyorum, bunlara da inanana ne diyeyim yani? Yazık.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR2 sa önce
    Akp de siyasetten beraat istiyo herhal. Malum son yıllarda ayakları yerden fazla kesildi, özellikle iç politikada. Bts si, Lgbtsi, 6284, istanbul sözleşmesi, nafaka velayet, hukuk sistemi vb konular. Bu arada Bts ciler hakkaten ne ara bu kadar çoğaldı da Akit okur oldular.
  • sadece hakikatsadece hakikat2 sa önce
    Talha çok güzel yazmışsın fakat Osmanlı padişahlarının hepsi Müslümandır.ne kadar büyük yanlış yapmış olursa olsun bir Müslüman gavur denilemez.
  • sadece hakikatsadece hakikat2 sa önce
    ne diyon sen ya! islamda devlet de siyaset de her kurum ve kuruluş da meşruiyetini dinden alır.dine aykırı ne bir kanun çıkarılabilir ne de bir kimse tahta çıkabilir ne de bir müessese kurulabilir.din hayatın bütün alanlarını kuşatmıştır.siyaset dine en fazla yardım edebilecek bir kurumdur.Din kendisiyle az ilgili gibi görünen bilim gibi alanlarda dahi genel kuralları,hedefleri ve haram sınırlarıyla o alanı kontrol altında tutar. son paragrafta söylediğiniz temel hak,açlık vs.gibi söylediğiniz şeyler ise direkt dinle ilgili.çok cahilmişsiniz gerçekten
  • Biz hep BTS'ciyiz! Biz hep BTS'ciyiz! 2 sa önce
    Hocam bir KHK ile BTS denen canavar grubun işine son verilse ve arkasındaki canavar şirkete kayyum atansa olmaz mı? Sonuçta halkın sandıktan çıkardığı kişiler herkesin işine son vermeye ve şirkete kayyum atamaya hakkı olmalı. Demokrasi varsa eğer seçilenler ülkeyi yönetmeli. Bir de hocam ben oy kullanamadığım için ak partiye destek veremiyorum, sizce mahşere bir beraat belgesi eksik varırsam şansım çok mu düşük olur? Cennete giriş belgesi dağıtan Ak partililer ile birlikte cennete girebilmek yerine Einstein, Edison, Galileo, Arşimed gibi "gavurlarla" cehenneme mi giderim? Benim aklıma gelen bu soruyu gençler sormuyor mu sanıyorsunuz. Yani şunu sorgulamaz mı bu gençler: "İslam'a göre Cübbeli ahmet cennete gidecek ama insanlığa bu kadar faydaları olan dinsiz bilimadamları cehennemde yanacak, öyle mi?" Yav bırak allasen, sonra gençler niye deist oluyormuş. Oy ile mahşerde beraat belgesi dağıtılan bir din inancını gençler napsın? Bunları bu gençler züğürt ağa filminde izledikleri senaryodan biliyorlar, aptal değil şimdinin çocukları, yemiyorlar. Sizce gençleri BTS mi yoksa eski milli eğitim bakanı mı dinden daha çok uzaklaştırıyor, yoksa "Esenyurt düşerse Kudüs düşer" diyen belediye başkanı mı?
  • Ali BalAli Bal3 sa önce
    Ali bey!İkinci başlık altında yazdıklarınızın batıl olduğunu söylemek zorundayım.Elbetteki sayın İsmet Yılmaz'ın söylediği cümle de batıldı.Ama dediğiniz gibi siyasetin dünyevi olduğu dinin uhrevi olduğu noktasından değil.Bu ayrım Laikçi bir ayrımdır.Siz böyle bir zihniyeti nasıl savunursunuz?Sayın İsmet yılmaz'ın sözlerinin batıl olmasının nedeni o değil,Ak Parti siyasetinin genel olarak İslam dininin ilke ve esaslarına uygun olmamasından kaynaklanır.İslam sizin zannettiğiniz gibi kendini uhrevi alana,siyaseti de dünyevi alana bırakmış değildir.Eğer izlenen siyaset doğru olursa o zaman İsmet Yılmaz'ın söylediği söz de doğru olur.Yazınızdan dolayı sizi tevbeye davet ediyorum.Aksi halde birinci başlığın altında yazdıklarınızın sorumlusu da siz olursunuz.
  • iyildiziyildiz3 sa önce
    Bu kadar ahlaksızlık ve maneviyatsızlığa rağmen, hala bu AKP yi desteklemeye devam edin...
  • OsmanOsman3 sa önce
    Ali osman bey yazılarınız çok faydalı eğer yorumları okuyorsanız sizden ricam bi twitter hesabı açıp daha fazla insana ulaşmanız
  • Takunyalı dinci uyanık yobazTakunyalı dinci uyanık yobaz3 sa önce
    Ahaa, ali osman da laik miş meyer? Din siyasete alet edilmez diyo!Ak parti mize verdiğiniz oy mahşer de beraat belgesidir, oy verin mahşer de açıkta kalmayın, bir sıkıntı olursa beni bulun ben çözerim inşeallah, bu arada yanmayan kefen satıyoruz, cüz-i bir miktar paraya, maazallah cehenneme düşerseniz sizi korur!
  • TEK GÖZLÜTEK GÖZLÜ3 sa önce
    ''gözleri vardır görmezler.kulakları vardır duymazlar.'' iman sahipleri uyanamadı.tek gözlü deccal yeni nesli tamamen aldı götürüyor.tek kurtuluş namazdır.SADECE kılanlar kurtulacak.etiketi ne olursa olsun bir dünya insan, deccalın elinde kalacak.azametli zamanı hafife alanlar, sevdikleri ile birlikte yakıt olacak.ne mutlu en çetin bu zamanda, namaza sığınanlara ve en ciddi şekilde insanlara tavsiye edenlere..Vaad edilen çok yakında geliyor...
  • TalhaTalha3 sa önce
    Çaresi yok değil, var. Gün gibi de aşikar. Yarasa misal bu gerçekten kaçılmaz ise her türlü derdin devası o kaçılan hakikatte. Nedir o hakikat? "Sünneti Seniyye"Sayın yazar. Sizin şu fotonuzdaki kılık kıyafetinizin daha az "gavura" benzeyenini bu coğrafya ve bu millette ilklerden olarak 18. yüzyılın sonlarında II. Mahmut giymişti de tarih sayfalarında artık "Gavur Padişah" diye anıla geliverdi. Lakin bulunduğumuz yüzyılda giydiğiniz o kılık ve kıyafet ise beyfendiliğin, çağdaşlığın, medeniliğin, ilericiliğin, şık olmanın vs vs gereği ve zorunluluğu değil mi? İşte hakikat bu ki, Allah-u Tealanın razı olduğu yaşam tarzı olan sünnet menşeili yaşamı terkediş, hemen olmasa da bir süre sonra alışılagelmekle birlikte kült halini alıyor.İşte sizin tehlike tehlike diyerek gösterdiğiniz o tipoloji ve yaşam tarzı da bir süre sonra yaşınır olan ve yadsınamayacak tek yaşam biçimi olacak. Bununda sebebi: ön saflarda sizinde olmanızla birlikte, sünneti seniyyeden kopan ve kopmaya bir şekilde sebep olanlar olacaktır.
  • aliagaaliaga4 sa önce
    şefim birazdan buraya leş gibi kokan BTS hayranı ergenler saldırı yaparlar. ne de olsa armyler :) çobansız köyde değnek sallayan çok olur. bu nesil için her şey mübah olduğundan deizm iyice arttı.
  • mertmert5 sa önce
    hocam eyvalah katılmadığım nokta '' fetö de dini istismar etti '' demeniz..!! son 20 senede fetö dinler arası diyalog ve yeni modern islam calışmalarına boyun egmeyen hangi devlet başkanı vardı? demirel inden ecevite tansu çillerinden mesut yılmazlarına kim vardı fetö yü desteklemeyen ???? laiklik ve demokrasi islam dandır demeyen kim vardı? erbakanından tutun bugün dahi kimler demiyor? diyanet işleri başkanlarından tutun gerek fetönun şahsına gerek fikirlerine siz de dahıl tam ve sarahaten kim karşı koydu???bu kandırılmak değil islama şu müslümanlara ihanet değil mi ? sizde incir çekırdeğini doldurmayan tepkilerinizle bişey yaptınınızı sanıyorsunuz takip ettiğim kadarıyla ? ne şiş yansın ne kebap demi devam edin Allah a resulune kıtabına onun ayetlerini değişik değişik anlam kazandırmaya saptırmaya ancak inkar edenler kendılerını saptırır ve yaptınız ıyı işlerin boşa gıtmesını ıstemıyorsanız sapa sağlam duruş gösterin

Ali Osman Aydın

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