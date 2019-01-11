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Ekrandaki Paralel Yargıya Dikkat!

11 Ocak 2019 Cuma

İnsanlar adli sorunlarını mahkemelere değil de televizyon ekranlarına taşıyor, çözümü şov programlarında arıyor ve yargılamalar, savunmalar, tutuklamalar canlı yayında yapılıyorsa sizin gül gibi bir paralel yargınız var demektir. (Sevgili okurlarım burada bir siyasi kavrama dönüşen “paralel”den bahsetmediğimi anlayacaklardır elbette.)  

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Söz konusu paralel yargı, adalet sisteminizden daha güvenilir, daha hızlı, daha çözüm odaklı görülüyorsa, verdiği kararlar halkta “Adalet yerini buldu!” intibaı oluşturuyorsa, adalet sistemiyle ilgili çözmeniz gereken çok acil ve çok büyük bir sorununuz var demektir.

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Paralel yargı her gün ekranlarını katillere, tecavüzcülere, gaspçılara, pedofililere, büyücülere, kör cahillere açıyorsa; toplumunuz her gün katilleri, tecavüzcüleri, gaspçıları, pedofilileri, büyücüleri, kör cahilleri konuşuyorsa; ve hatta konuşmaktan memnun oluyor, bu minvaldeki programlara yüksek reytingler armağan ediyorsa psikolojik travma geçiren bir toplumunuz var demektir.

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Çocuklar, gençler Palu ailesi gibi kriminal olayları izliyorlarsa, ebeveynleri tarafından bu programların korku politikasıyla yönlendiriliyorlarsa, bilinçaltları kötülükle dolduruluyorsa çok büyük bir beka meseleniz var demektir.  Patlamaya hazır bir bombanın üzerinde oturuyorsunuz demektir... Çünkü bilinçaltı bir bumerang gibidir, ona ne atarsanız size geri döner. Eninde sonunda döner…  

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Eğer gerçekten kültür konusu “terör ve dış siyaset kadar” ehemmiyetli kabul ediliyorsa, sadece kadın programları değil, diziler ve  haber bültenleri de dahil edilerek; ekranlar psikolojik ve fiziksel şiddetten, magandalıktan, müstehcenlikten, cehaletten temizlenmeli. Unutmayın heyecan konusunda azalan verimler yasası işler… Yani, izleyiciler belli bir dozda şiddete alışınca, onları tekrar şaşırtmak için daha yüksek dozda şiddet içeren kurgulara ihtiyacınız olacaktır. Yani izleyiciyi artık Palu ailesinin vahşeti kesmeyecektir.

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Hükümetimiz çevreyi korumak için poşetlerin para ile satılmasını öngören bir karar aldı. Müge Anlı’nın yaptığı tarzda gündüz kuşağındaki programlar ve şiddetti merkeze alan diziler de paralı olsa mesela. Parasını ödeyen izlese… Tamam kulağa komik geliyor olabilir ama bir düşünün… Çevre poşetle kalıcı bir şekilde kirleniyor da insan kötülükle kirlenmiyor mu? Bence paralı olsun bu programlar ve hem çevreye, hem insana, hem de hayvanlara hatırı sayılır bir faydamız dokunsun… Çünkü bu programların formatladığı insanlar, insana da, çevreye de, hayvana da zarar veriyorlar.

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Ekranlarda Palu ailesi konuşuluyorken, Sosyal medya bu konuyla alakalı fokur fokur kaynıyorken…

Kültür Bakanının…

Milletvekillerinin…

Parti temsilcilerinin…

Neden hiç sesleri çıkmıyor acaba diye düşündüm?

Bu ülkenin kültüründen sorumlu bir kişi olarak sayın Bakan ne düşünüyor acaba bu reyting şampiyonu program ve dizilerle ilgili?

Ayrıca vekiller... Bu tarz programlarla ilgili bireysel görüşleri yok mu?

Hiç televizyon izlemiyorlar mı?

İzleyenlerden duymuyorlar mı?

Ülkesinin kanallarında bu tür programlar yayımlanmasından utandığını beyan edecek siyasiler yok mu?

Yalnızca Müge Anlı’nın sansasyonel programından bahsetmiyorum; ekranlarda bin bir çeşidi sergilenen şiddete siyaset neden kör?

Müge Anlı ile Tatlı Sert tam beş yıldır aynı tarz yayın yapıyor… Bunu siyaset, bürokrasi ve kanalın sırtını dayadığı muhafazakar çevreler nasıl görmezler?

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Apaçık görünüyor ki ekranlardaki paralel yargıya dur demezseniz adalet sisteminizin hiçbir hükmü kalmayacak. Müge Anlı gibiler Adalet Bakanı gibi olacak…Kendi adaletini sağlama anlayışı, toplumsal güvensizlik yaygınlaşacak ve toplumun varoluşsal temelleri dinamitlenmiş olacak. Bunun da yolu işi ekranlara bırakmayacak şekilde adil ve süratli bir adalet sistemi oluşturmak…

TRT 1’İN YENİ DİZİSİ: VUSLAT

İyi adam, kardeşini kötü adamların elinden kurtarmaya çalışıyor.

Önce kötü adamlardan bir kaçını usta bir sporcu edasıyla dövüyor. Sonra iki kişiyi silahla vurup öldürüyor. Daha sonra, kötü adamların liderini tek vuruşta duvardaki demire saplayarak korkunç bir şekilde öldürüyor.

Şiddeti konuşuyorduk, işte yine şiddet…

Bu sahneler, reyting için şiddeti kullanan herhangi bir diziden değil... Kamu yayıncılığı yaptığı için toplumun ruh sağlığını özellikle gözetmesi gereken TRT’nin son dizisi “Vuslat” tan. Onun ilk bölümünden… 

Görmekten bıktığımız hangi klişe yok ki dizi de…

Holding patronları, lükse boğulmuş hayatlar, görkemli evler, son model arabalar; yoksullar, mutasavvıflar, meczuplar, magandalar ve mistik fon müzikleri ve tuhaf dini ifadeler…

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İşin içine birkaç mutasavvıf koyup, ney çalıp, Facebook’tan fırlamış sembolik dini sözler söyletince, meczuplara bilirkişilik yaptırınca milli manevi değerlere uygun bir  dizi yapmış  oluyorsunuz! Öyle saydığınız için de kimse ballandırarak gösterdiğimiz cinayetlere, hiçbir yenilik barındırmayan vasat hikayemize bakmaz diye düşünüyorsunuz belki ama yanılıyorsunuz...

Burada hiçbir diziye iltimas geçilmediğini köşeyi takip edenler bilir. Kaldı ki, ödediğim vergilerle kendimi TRT dizilerinin doğal sponsoru olarak gördüğüm için eleştirmek en tabii hakkım diye düşünüyorum. TRT kamu yayıncılığı ilkelerine uygun olmayan, açıkça şiddet güzellemesi yapan sahnelere, konseptlere onay vermemeli, veremez… Zaten toplum şiddet olaylarıyla sarsılıyor. Müdahale edeni olmadığı için şiddet bir yayıncılık enstrümanı olarak her kanalda kullanıyor… TRT’ye düşen böyle bir ortamda güvenli bir liman olmayı başarabilmektir. TRT’de böyle yaparsa…

İnsanlar kamu kaynaklarıyla ayakta duran bir kanal olduğu ve yayıncılıketik ilkelerine özen gösterdiğini düşündükleri için TRT’yi tercih ediyorlar. Buna rağmen TRT içerik olarak, zeka olarak, yaklaşım olarak, entelektüel olarak diğer kanalların yapımlarını hiç de aratmayan dizilere imza atabiliyor, “Vuslat”ta olduğu gibi.

Bir TRT dizisinde şu repliği duymuşluğum bile var: “En iyi arkadaşımın kocasına aşık olmak benim suçum mu?” Bu yayın politikası çok yanlış. Özellikle şiddet konusunda Vuslat’ın ilk bölümde ortaya koyduğu manzara da bu. Dizi hiçbir rakip dizinin yayımlanmadığı bir günde bile 4,4 gibi düşük bir reyting aldı.  Galiba işin önemli boyutu burası. Bu dizi büsbütün kötü olsa, reytinglerde dibi bulsa, TRT bu diziyi yayından kaldırır mı dersiniz?

Yoksa nasıl olsa gelirim vergilerden diyerek zararına da olsa diziyi yayımlamaya devam mı eder?

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YORUM YAZ

  • HalimHalim4 sa önce
    Peki sayın yazar .yıllardır ne dini filmler ne dini diziler nede kendi örfümuzle ilgili tarihi diziler cekilmiyor.cüneyt arkının o yıllarda cevirdigi tarihi filmler tgrt nin cevirdigi güzel islam alimlerinin cevirdigi filmleri stv deki bazı diziler haric elle tutulur bir tane son 15 yılda hangi film cekilmistir. Trt nin eski kultur ve belgeseleri tgrt belgeselleri maceracı günü birlik belgeselleri haric hani nerde .muslumanların katılımıyla90 lı yıllarda kurulan kanalın biri simdilerde bol bol aşk ve din dışı dizilerle toplumun ahlakını bozuyor hemde ne nasıl.tabi sosyete hocalarını vede kadın programlarında mahkeme kurarak tek taraflı beyanla 70 milyonun önünde hoca beyler canlı tv ve telefonbaglantılarıyla olayın iç yüzünü bilmeden kadının savurdugu hezeyanlarla hocalar sov programında dinin temelini sarsıyorlar...bu toplum bosuna bozulmadı bazı canlı yayın hocalarının sosyeteye göre fetva dini hikaye gibi anlatma feminizm propagandası el altından dini cımbızla secerek peygamberi öyle kadınlara anlatıyorlarki sanki peygamber isi gücü bırakmıs eslerine yemek yapan salata yapan karılarının sökügünu dikmekle gecmiş eslerinin sözünden çıkmayan kılıbık gibi anlata anlata dini sulandırdılar..hatta bazıları o kadar ileri gittiki bu hocalar peygamber efendimiz hayatı 9 hanımının kısmıdan başka yaşamamıs gibi anlatıyorlar.tabi feminizme destek bulacaklar ya nasıl dolanacaklar onun hesabını yapıyorlar..
  • MehmetMehmet5 sa önce
    Siyasiler sadece oy ve koltuk için kullanıyor tv kanallarını.Allah aşkına abdulkadir selvi psikolog mu da kanalda konuşuyor.Herseyi hafife alıyoruz. Trt deki yeni dizi şiddet saçmalığı.
  • birisibirisi6 sa önce
    mesela müge anlıya çok güveniyorum ben değil her kesimden insan onu seviyor. işte halkın kanaati doğruyu işaretliyor. cumhurbaşkanı adayı olsacanı gönülden desteklerim. özü sözü doğru. yalan dolanla işi yok merhametli yardımsever.
  • Oku mayınOku mayın6 sa önce
    Küfrü imana tercih edenlerin olduğu mekanda olan onlardandır. Bana hakaret ettiler orada olarak sen kime karşı geldin.Tevbe suresi 23..Eyy iman edenler! Küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dost edinmeyin.Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zâlimlerdir.” (Tevbe: 23)
  • birisibirisi6 sa önce
    zaten kim iktidara gelse yargıya güvenmiyorum. halkın genel kanaati daha doğru oluyor.
  • OkurOkur6 sa önce
    Geleceğimizden umudumu kestim,16 sene önceki hayalim bu değildi,hiç olmazsa eskiden muhalefette olunca rahat konuşuyorduk şimdi konuşamıyoruzda çünkü ikdidar bizden....
  • Oku mayınOku mayın6 sa önce
    Müşrikler necistir. Müşriklerle bir restoranta olan da necistir." Maide suresi .51. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." (Mâide Sûresi,
  • Rıfat Rıfat 9 sa önce
    Maalesef bütün bu rezilliklere göz yuman 16 yıllık Akp iktidarının ta kendisidir,
  • azerazer10 sa önce
    Son Saray atamasıen güzel örnek.İsmi "Mariam"... İncil'de "Meryem" anlamında kullanılıyor. Üç kez evlenen Merve Kavakçı'nın ilk evliliğinden olan çocuğu… Kavakçı ailesinin tüm fertleri gibi devletin kritik noktalarında görev alıyor.Sosyal medyada paylaşım yaparken bağlı bulunduğu atmosferin değerlerini pek yansıtmıyor.Topuklu ayakkabıların havaya kaldırılarak ayakların çekildiği fotolar,Kuran-ı Kerim üzerine pasaportla, ilginç maskelerle…Daha bir sürü enteresan poz… İnsanların yaşamları, özel hayatları tarzları elbette özgürdür, elbette karışılmaz.Ancak bu fotoğrafları toplumla paylaşıp, sonrasında da ailenizin geri kalan fertleri gibi yüksek maaşlarla Saray'a, hem de "başdanışman" olarak atanıyorsanız vatandaşın sorgulama hakkı devreye girer.
  • FerhatFerhat10 sa önce
    Malesef ülkemizde yargi ve hukuk sistemigayri milli degerler ile insaa edilmis. Tanzimat döneminden baslayan ihanet projeleri cumhuriyetin kurulusunda devam etmis ve günümüz Türkiyesinde de AB yasalarina uyum paketi cercevesinde tam gaz devam etmekte.Tanzimat döneminde ilk gayri milli projeler siyonist güclerin osmanliya vermis olduklari yüksek faizli kredilerin karsiliginda hukuk ve egitim sistemlerimizde reformlar yaptirmislar. Tanzimat dönemindeki osmanli padisahlarida bugün oldugu gibi siyonistlerden aldiklari yüksek faizli krediler ile alt yapiya yatirim yapmislar. Tren yolu insasi gibi ve saire. Yani ihanet projesi sadece inkilap ve cumhuriyet dönemi ile kisitlamak yanlis olur. Siyonistihanet projelerinin ilk taslari tanzimat döneminde devrisme osmanli padisahlari tarafindan siyonistler ile girdikleri isbirligi ile baslamistir. Tabi bu devrismeler bunu cumhuriyetin kurulusundan bugüne kadar devam ettirmistir.Dünyadaki Merkez bankalaricogu bu yüzdende siyonist güclerin kismen kintrilündedir. Bu da Rotschild ailesinin kontrolündedir. Bunlar cogu sapkin dernekleri ve ülkeleri yöneten siyasi iktidarlari maddi ve siyasi destekleyio ülkeleri kontrol altinda tutan siyonist güclerdir. Bizim ülkemizdeki hukuk sistemimizinde bu yüzde adalet ile yakindan uzaktan hic bir alakisi yoktur, zira aile hukukunu, ticaret hukuku ve ceza hukuku tamamen ateist ve masonik siyonist gücker tarafindan belirlenmektedir. Bu yüzdendir ki insanlarimiz ve dünya insanlari iyi yi ve kötüyü bunlarin belirlediginadalet kavrami kapsaminda birbirinden ayirmakta zorluk cekmekte, zira faiz helal, zina mesru, terör gibi deyimler siyonistlerin belirledigi adalet anlayisina göre özgürlük ve temel hak.
  • HasanHasan10 sa önce
    Bay yazar.acaba mevcut hukumetin aile genclik cocukları muzur nesriyattan koruma hukuk v.b konularda hic bir fikri zikri varmı acaba.tabanı ile celisen parti bir gün biter.aman bizde ne söylüyoz sanki duyacaklar.
  • hüseyinhüseyin10 sa önce
    Marketlerde insanlar sürekli olarak reyonların önünde fiyat hesapları yapıyorlar. Artık havlu peçete ve tuvalet kağıdının iyisini almak lüks olarak görülüyor.Zamlanmayan ürün kalmadı. Vatandaşa sürekli olarak "tasarruf" önerisi yapılıyor. Yapılmasa bile bunu yapmaya mecbursunuz. Çünkü paranız yetmiyor, evinizi geçindiremiyorsunuz.Ekonomik anlamda darboğaz her geçen gün yayılırken, devletin en üst organlarında; bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi yerlerde buna ilişkin bir refleks görülmüyor.Dahası bu lüks ve şatafatlı yaşantı toplumdan saklanıyor.Kürsüde "fakirleşen" liderler, kürsüyü terk ettikleri an bambaşka bir hayata, zenginliğe geçiş yapıyorlar.İşte bunun sürdürülebilir bir yanı bulunmuyor.Geri kalmış demokrasilerin ürünü gibi Saray harcamalarının öne geçtiği, eşin dostun soy isme göre atandığı bir dönemi yaşıyoruz.Liyakat kısmına girmeye gerek yok
  • hüseyinhüseyin10 sa önce
    Yargı mı, güldürmeyin milleti, Yargının artık emir almadan kalem oynatmadığını herkes biliyor, hiç güvenimiz kalmadı, Allah düşürmesin.
  • ÇünküÇünkü10 sa önce
    Yasal yollardan adalet diye bir durum yok.
  • durmuşdurmuş10 sa önce
    neyi tutsak elimizde kaliyor,ölmüşz ağlayanımız yok.En acısıda 16 yıllık muhafazakar iktidarda olması ,daha neyi beleyeceğiz anlamadım
  • Şirin AytaçŞirin Aytaç10 sa önce
    Müge Anlı ile Tatlı Sert tam beş yıldır aynı tarz yayın yapıyor...Bunu siyaset,bürokrasi ve kanalın sırtını dayadığı muhafazakar çevreler nasıl görmezler?Mümkün mü? Tabii ki görürler.Holding patronları, lükse boğulmuş hayatlar, görkemli evler, son model arabalar, yoksullar, mutasavvıflar, meczuplar,magandalar ve mistik fon müzikleri ve tuhaf dini ifadeler=Türkiye.Görürler, hepsini görürler ve lakin;İnsanı insandan ayırıyorlarBu SİZden bu BİZden kayırıyorlarDört kitap ne diyor anlamıyorlar (aldırmıyorlar) Kısaca durum bu.
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu11 sa önce
    TAM KİTABIN ORTASI DEDİKLERİ BU OLSA GEREK AĞZINIZA KALEMİNİZE SAĞLIK MÜSLÜMAN TÜRK UYANIK OLMALI VESSELAM.
  • ŞaşkınŞaşkın12 sa önce
    Yazı için teşekkürler. Bir de sözünü ettiğiniz TV programlarından pek farkı kalmayan köşe yazılarını kaleme alsanız. Her bir köşe yazarı (her kesimden), sanki taraftarı coşturan "amigo" havasına girmiş; "karşı" tarafa olan "kine" bir nebze katkıda bulundu isem bugünün karıdır havasındakilerden söz ediyorum. Uzatarak kafa şişirmek istemem, ama sizin uygun bir dille bu konuyu anlatabileceğinizden eminim. İsterim ki bir gün de, toplumun Palu ailesine dönüşmesinde rolü olan bu anlamsız "kavga"yı yazarsınız.
  • erhanerhan12 sa önce
    madem tv ve programlar. Peki tv de cumhurbaşkanına ve AKP yeoy verenlere onca ... tehdit edenleri niye sahiplendin ve savundun...
  • ayşe gülayşe gül12 sa önce
    çok iyi yazmışınız bu pararel yargı konusun da.bir an önce bu ve akşam versiyonu o programların sonu gelmeli. şeytanın aklına gelmiyecek programlar her geçen gün dozunu türünü artırıyor..bence reklam verme işleri kaldırılmalı tüm kanallara ki o zaman herkes az ama nitelikli program yapılır.
  • MahmutMahmut13 sa önce
    Faturalardaki TRT katkı payının nereye gittiğini de yazar mısınız sayın yazar? ..
  • Sucuklu yumurtaSucuklu yumurta13 sa önce
    Evet, psikolojik travma geçiren bir toplum var. Ve buna çanak tutan görsel medya. Kutsal aile değerlerini dinamitle yen bu programlar neden durdurulmuyor? Muhafazakar iktidarımız nerede?Biraz kültür, tarih,sanat,edebiyat içerikli programlar koymak çok mu zor? Hele TRT de!!!
  • Vay ki vayVay ki vay13 sa önce
    10 numaratespitler , yazdiklarinizsuyayazılıyorsizde biliyorsunuzda,artık çok geç,,, herkessuya sabunadokunmadanyan gelip yatmayabakıyor, bananecilikkamunun dnalarına işlemiş,kimsenin umursayacaginisaniyormusunuzyazdıklarınızı,,, saygılar
  • Cevdet tokatCevdet tokat14 sa önce
    TRT de spor kanalı, müzik kanalı, çocuk kanalı var. KÜLTÜR-SANAT KANALI YOK.

Ali Osman Aydın

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