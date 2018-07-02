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Daha kaç çocuğu kurban vermemiz gerekiyor?

02 Temmuz 2018 Pazartesi

2018’in Şubat’ıydı…

Ülke, tecavüze uğrayan, öldürülen çocukların travmasıyla çalkalanıyordu. Tam o günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar kurulu toplantısından sonra çıkıp şöyle söylemişti: “Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonun kuruluş amacı, çocuklarımızın korunması konusunda bugüne kadar aldığımız bütün tedbirlerin gözden geçirilerek daha etkin koruma için neler yapılması gerektiği hususunu çalışmak ve en kısa sürede hükümetimize yasal ve idari açısından yapılması gerekenler konusunda bir rapor sunmak olacaktır.”

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“Cezaların artırılması başta olmak üzere her alan tek tek ele alınacak ve sonucunda yapılması gerekenler bir rapora bağlanacak, yasal düzenleme gerektiren hususlar TBMM’de yasalaştırılacak, idari tedbirle yapılacak hususlarda gerekli düzenlemeler yapılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.”

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“Çocuklarımızın her biri bize emanettir. Her türlü suça karşı, ahlaksızlığa, saldırıya karşı çocuklarımızı korumak hepimizin vazifesidir. Öncelikle hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin, devlet kurumlarımızın başta gelen vazifesidir.”  

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Aylar geçti…

O komisyon toplandı ve sözü edilen “rapor” yazıldı mı bilmiyoruz?

Ama biliyoruz ki, bu suçlarla bir “idari tedbir” alınmadı.

“Gerekli düzenlemeler” yapılmadı.

TBMM’de bu kapsamda bir “yasa” yapılmadı…

Maalesef…

Ama bu sürede “İmar barışı” kararı alındı ve yapıldı…

Vergi borçlarına ilişkin faiz affı kararı alındı ve yapıldı… 

Milyonlarca insanı sandık başına götürecek seçim kararı alındı ve yapıldı…

Ve daha niceleri…

Ama çocuklarımızı tecavüzcülerden, katillerden koruyacak bir yasa kararı alamadık ve yapamadık…

Bu yüzden belki, yine çocuklarımız kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü…

En son Eylül’ü, yasasızlığa, tedbirsizliğe, caniliğe, zalimliğe kurban verdik. 

Daha kaç Eylül’ü feda etmemiz gerekecek ki bu yasalar yapılabilsin?

Çocuk bedenlerinden intikam alabilecek canavarları durduracak yasaları derhal çıkarıp, süratle uygulamak bu kadar mı zor? 

Hayatın, sevginin, umudun, masumiyetin düşmanlarına hak ettikleri cezayı vermek bu kadar mı güç?   

Gömülen her çocuk bedeniyle…

Yaşayamaz hale geliyoruz…

En zayıflarımızı, en masumlarımızı kurban vererek, adım adım korku toplumuna dönüşüyoruz, bu görülemiyor mu?

Ne yapalım?

Çocukları evlere mi hapsedelim?

Sokaklardan çocuk gülücüklerini mi kazıyalım?

Parklardan kaydırakları, salıncakları mı söküp atalım?

Ne yapalım?

En yakın komşularından, en yakın akrabalarından, gördükleri her canlıdan korkmalarını mı öğütleyelim onlara? 

En yakın komşularından, en yakın akrabalarından, gördükleri her canlıdan korku duyarak büyüyecek çocuklardan daha sonra mutlu olmalarını mı bekleyeceğiz?

“İnsanları sev” mi diyeceğiz?

“Hayata umutla bak” mı diyeceğiz?

Tecavüz ve ölüm korkusuyla büyüyen çocuklardan oluşacak bir toplumda huzur, güven veya umut olabilir mi?

Bu geleceğimizin kararması demek değil mi?

Ne kadar çok yavrumuzu aldılar ellerimizden, ne kadar çok yandı canımız, ne kadar çok bekledik, ne kadar çok sabrettik…

Ne yapılmaz düzenlemeymiş arkadaş!

Ne alınmaz tedbirmiş!

Ne çıkmaz yasaymış…

YORUM YAZ

  • sancarsancar2 sa önce
    2012 de çıkacak dediler, 2016 da mhp kanun teklifi verdi, seçimden önce konuşuldu seçim dolayısıyla ertelendi ve en son şimdi konuşuluyor. yine olaylar soğutulup unutturulacak. Hocam dediğiniz yasalar hep oy potansiyeli olan sayısı belli kişilere amaçlı çıkıyor, imar, vergi affı falan..Bunlar sayıya göre oy sağlayan kanunlar. Cinsel suçlarda buna maruz kalanlar ve ileride kalacaklar, belli olmadığı için hep erteleniyor. Anlayacağınız, bu kanunlar öncelikli oy kaynağı değil. ( zaten çıkan kanunları belirtmişsiniz) Daha bunlar gibi, darbecilere idam, tek tip elbise yok bademdi, griydi..
  • özlemözlem7 sa önce
    acımıza değindiniz ve çok haklısınız.Tüm yazılarınızı gönülden destekleyerek okuyorum. ellerinize ve yüreğinize sağlık
  • porno yasaklansinporno yasaklansin1 sa önce
    sadece cezalari artirmak olmaz tecavuze sebeb olan etkenleri islah etmeli internetden porno icerikleri engellemeli-sehveti artiracak -dizi -film -giyiim -ortam.. onlem almali
  • Ali CihangirAli Cihangir2 sa önce
    Milletvekili veyahut devletin ust kademesindekilerin cocuklarida ayni vahsetin kurbani olmadan bir onlem alinmaz heralde....Birde tabi Avrupali muttefiklerimizide kizdirmamak lazim,,,Ali Osman kardesim koseni daha gercekci konulara ayir lutfen....
  • ahmet kemalahmet kemal2 sa önce
    idam olmasa bile ceza caydırıcı olmalı. af ve indirim olmamalı.. müebbet ağır şartlarda ceza olmalı.. 15 sene önce kadar bir kızı öldüren satanistler şimdi serbest. nasıl adalet bu..
  • Yusuf kYusuf k1 sa önce
    İdam şart
  • malimali2 sa önce
    Muhammed Özen sen ne saçmalıyorsun.yazar diyorki yavrularımıza kıyan bu şerefsizler cezalarını bulsunlar.bunun nesi algı operasyonu.siz iyice paranayok olmuşsunuz.al kardeşim dünya sizin olsun.şu mevzuuda bari particilik yapma be adam.al AKP de senin olsun Reisinizde.ama biraz vicdanlı olun.biraz empati yapın.
  • Ayşe Ayşe 6 sa önce
    Eline sağlıkilgili ler sağır yetkililer sağırbu aşağılık düzene kim dur diyecek
  • mehmetmehmet2 sa önce
    İdam için karar almak bu kadar zormu arkadaş bende yaparsam benide assınlar kendinden şüphesi olan bu karara razı olmazidam istiyorum bir mazlumun canına kıyacak canavar bilecekki akşamında benide sallandıracakklarr
  • 00000026 dk önce
    İdamı Kıyamet Kopuncamı Getirecekler.
  • metin p.metin p.4 sa önce
    Dünyanın en gelişmiş toplumları olan japonya,abd ve rusya gibi yerlerde idam cezası var biliyor musunuz?Sadece avrupanın kuyruğuna takılıp her değerimizi gözardı eden kim olursa olsun millet onu sandığa gömecektir.Bundan kimsenin şüphesi olmasın.İslam hukukunda öldürmenin cezası ölümdür.Bunun dışında bir yola yeltenenler bizden değildir.
  • AnaAna4 sa önce
    Ali Bey Yazdığınız bu konu toplumun Can damar olması gerekiyor Başımızdaki yöneticilerin bu konuya bir an önce çözüm bulması şarttır Bu çocuklardan bu masum lardan ne istiyorlar çözüm olarak da yok hadım mış yok oymuş yok buymuş Hayır kesinlikle hayır Çamlıca tepesinde asılması gerekiyor bir Kapıdan girip Bir kapıdan çıkmaması lazım hadım la cinsel duygularını yok etti akıl duygularını olacak kini nefreti ne olacak bu sefer başka türlü olmayacak mı yapamadığı şeyi öldürme ile sonuçlandırma yacak mı Onun için en temizi en sağlıklısı ölüm Bu yavrular küçücük yapılan şeyi bile anlamayacak yaşta lar bunu yapan her şeyi anlayacak yaşta affı olmamalı kesinlikle bu konuda idam gelmeli Cumhurbaşkanı mı yani yeni başkanıma sesleniyorum lütfen bu konuya el atsın yapanın yanına kar kalmasın hatta kendi rızası dışında tüm kadınlar bu konudan yararlansın ölüm temizliktir hem toplum için hem kendisi için
  • MeteMete31 dk önce
    Biziher firsatta yok etmeye ugrasan .avrupa birligine girebilmek amaciyla ,adamlarin her dedigine Boyun büken ülke konumundan cikmamiz lazim,bizim inancimiz,örsümüz ,adetlerimiz ve ahlakimizla hic baglasmayan birtoplulugaihtiyacimiz yok.eger bu zamana kadar idam yasasi türk kanunlarina uygun bir sekilde yasamaya ,girmis olsaydi nelkide her yönüyle faydali olurdu terör belasida bu boyutlara ulasmazdi.
  • YusufYusuf2 sa önce
    Bizi aralarina almak istemeyen ab yuzunden idam cikarilamiyor.
  • Veysel Gümüş Veysel Gümüş 1 sa önce
    Yazarlarda,gazetelerde,siyasetcilerde ve halkin bazilarida hep "...ÍDAM geri gelmelidir" deyip ÍDAMIN kanunen geri gelmesini istiyorlardir ama hiç biriside bugünki en üstteki siyasetcinin ve AKP'nin idami AB kriterleri ve emirleri için kaldirdiğini söyle(ye)miyorlardir yani kabul ve itiraf etmiyorlardir.Dün AB kriterleri/emirleri için ÍDAMI kaldiranlar bugünde iktidardadirlar/Meclistedirler/Cumhurbaşkanidirlar vede önceki seçim mitinglerinde AKP'ye urgan atip ÍDAM istiyorum diye haril haril bağiran sayin Devlet Bahçeli'de bugün hem TBMM'dedir (Meclistedir) ve hemde sayin R.T.ERDOĞAN Cumhurbaşkanimizin koalisyon/ittifak ortağidir bakalim bunlara rağmen ÍDAMI kanunen geri getirebileceklermidir???
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    sayın erdoğanın sözü vardı önüme gelirse idam yasası imzalarım demişti. şimdi millet ona öyle bir yetki verdiki şimdi ispatlasın sayın erdoğan kendini. gün bu gündür. idam yasasını çıkartın vede vatan hainleri , sapıklar , tecavüzcüleri , teröristleridahil idam ediniz.
  • ayhan birolayhan birol8 sa önce
    Gene CEK Cak diyecekler işi zamana yayıp savsaklayacaklar hiç şüpheniz olmasın...Çünkü her devlet biriminin başına RTE lazım o da biyolojik olarak mümkün değil. Zaten oldum olası şu bakan kelimesini sevmedim bu toplumda idareci ve yönetici olarak bakana değil, yapana ihtiyaç var. Bu işin çözümü RTE ve Bahçelidedir Bahçeli en ağır yasa neyse grubuna kanuni düzenlemeleri meclise sunup herkesin veAKP nin de samimiyetini test etmelidir.Kanaatimce AKP den bu konularda hayır yok.Belki RTE emreder ve fırçalarsa harekete geçerler ama artık top mecliste, ben ümitli değilim bu sadece halkı oyalamadır.
  • SelimSelim2 sa önce
    Be vekiller kendilerine maaş zammı yapılacak olsa hepsi birleşir bir günde çıkartır. Ama mesele milletin meselesi olunca hiç biri oralı olmaz. ALdıkları maaş haram zıkkım olsun.
  • muhammet özenmuhammet özen4 sa önce
    85 milyonluk bir ülkede hiç cinayet olmazmı hi. tecavüz olmazmı ? memelketet algı operasyomu yapılıyor yıllardır tecvavüz sayıları aynı artış yok.. yeni çıkacak yasa tevcavüz yasası adı altında aileyi bitirme yasası bu kadar salak olmayın allah aşkına yalvarıyorum yasanın içeriğini inceleyen allahın kluyu yok
  • SahinSahin2 sa önce
    Lafı uzatmaya yada dolandırmaya gerek yoktek caydırıcı fıtrı kural kanun idam idam idam gerisi lafı güzaf
  • Erdem Erdem 2 sa önce
    tarihe not düşsün diye yazıyorum bekir bozdağ a çok dikkat edin
  • metin p.metin p.5 sa önce
    BAKANLARIMIZDAN BİRİ DEMİŞ Kİ ;Cinsel istismarcılara cinsel hadımlık(kastrasyon)getirelim.Peki sayın bakanım;diyelim ki söylediğiniz cezayı ceza hukukuna getirdik.Bu neyi çözecek Allah aşkına.Adam(veya cani veya namussuz veya deyyus kelimeler yetmiyor)bununla da kalmıyor bir de canice ve vahşice öldürüyor.Kastrasyon yeter mi?Bu neye benziyor bir misal getireyim.Birisi bir adam öldürmüş onun elinden silahını alıyorsunuz.Güzel.Peki bu sonra işleyeceği bir cinayete faydalıdır.ama daha önce işlediği suç ne olacak?İdamdan başka bir şey bunu çözer mi?Çözülmediği şimdiye kadar görüldü.Hiç olmazsa bundan sonraki ocak söndürmelerin önüne geçmek için bu idam (veya Kuranı kerimin ifadesiyle kısasa kısas)cezasını getirelim.Sizin hiç mazeretiniz yok.Milleti daha fazla sallayamazsınız.Bunu böyle bilin.
  • SelimSelim2 sa önce
    Ayrıca yasa çıkartıp ceza artırmak bir çözüm değil. Bu yaşlardaki çocuklara gereirse çip takılmalı ve bu tür bir olay olduğunda anında yeri tespit edilebilmeli ki başına bir iş gelmeden hem kurtarılsın hem de suçlu daha suçunu işleyemeden yakalansın.
  • Mihrimah Mihrimah 5 sa önce
    Bir caniden bir katilden ruh hastasi manyaklardan bahsediyoruz kimyasal hadım diyorlar resmen milletle dalga geçiyorlar!!!
  • EkolayEkolay1 sa önce
    3 senedir devlet erkanı ile birlikte îdam dedik.acaba benmi çıkaracağım bu îdamı.daha meclise getirilmedi bile.milletin hassas noktalarına itibar edilmezse toplumsal bir patlama olacağını görmek bu kadar zormu.gerilmiş olan sinirler had safhada.geçen zaman sinirleri bozuyor.khk ile bu îdam çıkarılamazmı.toplum bekliyor insanları soğutmak lazım.
  • ihsihs6 sa önce
    Elinize sağlık. Toplumun çok önemli bir kısmının aynı düşünceleri paylaştığını düşünüyorum. Umarım bir an önce idam gelir ve gerekli her türlü tedbir alınır.
  • kayakaya2 sa önce
    Ak partinin en büyük sıkıntıları bunlar toplumu ilgilendiren ama oy kaygısı gütmeyen bir adımı atarken çok pasif davranıyorlar. Para ile ilgili bir şey olsa şimdiye kadar yüz defa çıkmıştı.
  • porno yasaklansinporno yasaklansin56 dk önce
    porno film internet erlsimi engellenmeli
  • vatansevervatansever5 sa önce
    HALA NEYİ BEKLİYORLAR ANLAMIŞ DEĞİLİZ...

Ali Osman Aydın

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