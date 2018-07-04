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Çocuklar sokaklara emanet!

04 Temmuz 2018 Çarşamba

Çocuklarımız tehdit altında…

Kaçırılıyorlar, tecavüze uğruyorlar ve öldürülüyorlar.

Cansız bedenleri ya su kanallarına atılmış ya da bir toprağa gömülmüş olarak bulunuyor.

Bir anne baba için bundan daha büyük bir acı tasavvur edebilir misiniz?

Bu acıyı yaşayan aileler de çocuklarıyla birlikte ölüyorlar…

Ve tabii toplum olarak bizlerde, ağır ağır ölüyoruz.

Vahşet haberlerine bakarak bu toplumun hangi ara bu kadar vahşileştiğini düşünüyor, olup bitenleri bir türlü yüreğimize sığdıramıyoruz…

Fakat, meselenin tamamı bu kadar değil!

Yani tecavüze uğrayan, ölü bulunan çocuklar meselenin sadece bir yönü.

Çocuklara yönelik suçların ekranlara yansımasının nedeni çocukların yaşadıklarını duyuracak bir aileye sahip olmaları…

Peki ya kaçırılmasından, tecavüze uğramasından, organlarının satılmasından, öldürülmesinden haberdar olacak bir ailesi olmayan çocuklar…

Yani sokaklarda uyuyup, sokaklarda uyanan sokak çocukları!

Sokak çocuklarının içler acısı yaşamı neden hiç gündeme gelmiyor?

****

Fatih’te, Beyoğlu’nda, Bağcılar’da Eyüp’te, Beşiktaş’ta bir şeyler yemek ya da içmek için bir yerlere oturun…

Birkaç saat içerisinde belki beş, belki on çocuk yanınıza para istemeye gelecektir.

Altı yaşında, yedi yaşında, sekiz yaşında çocuklar bunlar…

Kahrolası koşuşturmamızın arasında unuttuğumuz pırıl pırıl gözleriyle, tertemiz sabiler…

Üstelik sadece gündüz de değil…

Gece yarımda bile karşılaşabilirsiniz bu çocuklarla.

Perişan kıyafetli o çocuklar, sokaklardan el ayak çekilince nereye giderler, hangi izbede uyurlar, gece ayazından minik bedenlerini neyle korurlar bu ülkede bunu dert edindiği için uyuyamayan insanlar kaldı mı acaba?

Evlerinde veya devletin tahsis ettiği korunaklı yerlerde huzurla uyumaları gereken çocuklar, kapkaranlık parklarda veya metruk binalarda uyurken sizce tecavüze uğramıyorlar mı?

İstismar edilmiyorlarmı?

Sahip çıkacak kimseleri olmadığı için alçak biri tarafından ellerinden tutulup organ mafyasına satılmıyorlarmı?

Çalışmaya, dilenmeye zorlanmıyorlarmı?

Açlıktan, soğuktan, basit hastalıklardan ölmüyorlar mı?

Eylül’e, Leyla’ya ve diğer çocuklarımıza, başlarına gelenden haberimiz olabildiği için üzüldük.

Evet bu doğru…

Ama ya sokak çocukları…

Onların durumu ne olacak!

Başını okşadığınız, kucağınızda gezdirdiğiniz, karnı ağrısa uyuyamadığınız kendi çocuğunuzdan sokak çocuklarının ne farkı var?

Kuşları bile ihmal etmeyerek, evinin duvarında onlar için bir yuva yapan bu medeniyetin çocukları olarak bizler, bugün kaskatı bir gerçek olarak önümüzde duran bu tablo karşısında merhametimizi sorgulayalım…

Soruyorum…Değil binlercesi, bir çocuk bile, başına ne geleceği belli olmayan bir sokakta yatıp kalkarken rahat evlerimizde nasıl uyuyoruz.

Bu soruyu önce kendime soruyorum.

Sonra tüm okuyanlara….

Ve sorumlu kurumlar kimlerse, onların yöneticilerine…

Sokak çocuklarını kim sokağın karanlık, acımasız ve tekinsiz gecelerinden, gündüzlerinden koruyacak?

Kim onları ait oldukları güvenliğe kavuşturup şefkatle saracak?

Bizler değilsek, kim?

Ama dönüp bakın…

Sağcısından solcusuna, doğulusundan batılısına, İslamcısından Kemalist’ine…

Sokak çocuklarıyla ilgili ciddi, kapsamlı, kalıcı çalışmalar yürüten, bu çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgili kaç kurumumuz var?

Bu kurumların çalışmaları, toplumun bu konudaki hassasiyeti meselenin halli için yeterli mi?

Sokak çocuklarının yaşadıkları tecavüzler ve ölümlerden ülke ayağa kalkıyor; birbiri ardınca sivil girişimler kuruluyor, ilgili kurumların mailleri, telefon hatları kilitleniyor mu?

Bir futbol takımına başkan seçilir, memleket ayağa kalkar.

Bir ünlü gözaltına alınır, sosyal medyada olay olur.

Bir oyuncunun verdiği kilolar bile paylaşım rekorları kırar ama kimse dönüp sokak çocuklarına bakmaz.

Ama biz bakmıyor, görmüyor ve bilmiyor olduğumuz için sokak çocuklarının, sokaklarda maruz kaldıkları korkunç gerçekler değişmiyor.

Ve herkes susuyor…

Kurumlar, STK’lar, Cemaatler, Partiler ve bizler…

Kimse sokak çocuklarının dramını görmüyor…

Sanki bu çocuklar görünmezler…

Metroda, sokakta, lokanta önlerinde, trafikte, parklarda, her yerdeler ama bir türlü görünmüyorlar…

UNİCEF Türkiye istatistiklerine göre elli bin ancak gayri resmi rakamlara göre bunun iki, hatta üç katı kadar görünmez çocuk...

Çocuk tecavüzleri, ölümleri ile ilgili siyasette ve toplumda önemli bir duyarlılık oluşmuşken, sokak çocukları konusu da etraflıca masaya yatırılmalı ve gerekli kurumların işbirliği ile acil çözüm bulunmalı.

Ve bütün toplum bu hayati konunun takipçisi olmalı.

Yoksa, sokaklarda uyuyan, tecavüze uğrayan, satılan o çocukların vebali bize yeter…

YORUM YAZ

  • AliAli3 sa önce
    Sancar, Allah askına o cocukların meselesını bakana cıkaran ünlü kadınların samımı oldugunu dusunuyor musun? Allahın tesettur kurallarına uymayan kadınlar, erkeklerı tahrık ettıklerını, bu erkeklerden bır takım kendını bılmezlerın kadınlara ve cocuklara musallat oldugunu bılmıyor mu? Once tesettur kurallarına uysunlar sonra tecavuz edılen cocukların sozcusu olsunlar!
  • ayhan birolayhan birol7 sa önce
    son derece haklısınız ama zırzoplara verilen değer kadar bu yavrulara malum çevreler değer vermiyor. Bu durumda iş hükümet eden insanlara,en başta belediyelere sonra vakıf ve derneklere düşüyor. Bakın canlı varlık ve hayvanlara bakılmasın demiyorum ancak TV kanallarında hayvanla ilgili yayın yapıp gündeme getirenler maalesef iş bu garip çocuklara gelince kör sağır ve dilsiz...tabii bakan danışmanları çok önemli işlerle meşgul olduklarından bu acı durumdan habersizler!!! Elbette malum yamuk medyanın gazete ve TV lerine önem verip müslümanlığı önemseyen medyayı ve yazarları takip edemedikleri(!!!) için elbette bu konuda bilgili(!!!) değiller elbette bilgileri olmadığı için sosyal yardım bakanının dahi haberi olmaz...EY BAKAN MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARI YUH OLSUN ERVAHINIZA çünkü sizler bu konuda habersiz olmak rahatlığına sahip değilsiniz sol kökenlilere ve onların medyalarına değer verdiğinizin yarısı değil üçte birine önem verseniz makam sahibi kimseler en azından seçimler için(istemesem de)yatırım yaparlardı millet de arkalarından sövmezdi. Mülki amir olmak zordur,herkesin Hz.Ömer gibi olmasını beklemiyoruz ama birazcık vicdanı olan ister muhtar,belediye başkanları,kaymakamlar,valiler en azından yerelde sorumlu mevki sahipleri ve seçim zamanı oy için bin takla atan partiler bu konuları es geçmeyi bırakın merhametli olsalar geceleri uyku uyuyamazlardı ama nerede bunlar gündüz gözüyle de zaten uyuyorlar. daha ne diyeyim.
  • sancarsancar4 sa önce
    iki gün önceki "Daha kaç çocuğu kurban vermemiz gerekiyor?" başlıklı yazınızdan sonra bir çocuk daha kaybettik hocam. övücülük yapıp hergün köşelerinizden manşetlerden alkışladıklarınıza, demet akalın kadar duyarlıkla sorabilseniz... kadın bakana kadar gitmiş bu konuda..ama tüm övücüler hala alkışlamaya devam. iktidara bu kadar yakınsanız elinizden gelenin ( buradan yazıp millete akıl satmaktan ) fazlasını yapabilirsiniz.
  • Garip Bir YolcuGarip Bir Yolcu8 sa önce
    Yeniden İslam Medeniyetimizi kurabilirsek bu sorunlar çözülür.Laik sistemde zor..
  • ihsihs4 sa önce
    Ali bey yine farkını ortaya koymuş ve ülke gündemine farklı bir bakış açısı sunmuşsun, tebrikler.
  • sancarsancar58 dk önce
    ...2012 cinsel taciz konusunu hadım idam konuşup unuttıran, 2016 da mhp kanun teklifi verip unutturan; son seçimden önce yine hadım idam gelecek deyip, seçim dolayısıyla rafa kaldıranlar, bugün yine ilk işimiz cinsel suçlarla ilgil kanun deyip, hala hadım idam konusunda konuşan 16 yıldır iktidarda olanların samimiyetine inanıyonda, başkalarına mı inanmıyon.muktedir olup boş konuşanlara sordun mu samimiyetlerini
  • erhanerhan8 sa önce
    bilmeyen biride zanneder ki, sanki devlet, hükümet böylelerine hiç sahip çıkmıyor. Bilse bile umursamıyor
  • AytaçAytaç3 sa önce
    Devletın hıc bır sekılde sokakta cocuk bırakmaması gerekıyor. Sokakta dılencı kadınlar goruyorum, kucaklarında bebekler, ellerinde 3-4 yasında cocuklar. Bu cocuklara devlet el koymalı ve ANNELERINI KISIRLASTIRMALI (BULABILIRSE BABALARINI DA KISIRLASTIRMALI). Sokaga cocuk atan, yaptıgına bakmayan bır daha cocuk yapmasın. Farkındayım bıraz radıkal bır onerı ama sorunu ne kadar da kesın cozer.
  • ahmetahmet6 sa önce
    Hocam maalesef sizin yazdığınız önemli yazılar değilde nefse hoş gelen siyasi yazılırı okuyoruz.Başlık fena değil daha ilgi çekici olsun ki çok kişi okusun.Hristiyan çocukları yeniçeri gazisi ve şehidi yapan bir millet tabiki bu çocuklara sahip çıkmalı.Aile ve Sosyal politikalardan sorumlu olanlar evlilik yaşını şeriatın dışını çıkarmak yerini bu işlerle uğraşmalı.////////// Çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Kalıcı olmak//// sizin genel yazınız yada münferit ihbarlarla hareket etmek yerine bu çocukları tespit eden ve emniyet ve mitle koordineli çalışan gezici ekipler olmalı.Bunları dilendirenleride toplamalı.Biz cimer yoluyla elimizden geleni yaparız sizde somut önerilerde bulunun.İddia ediyorum internet kafelerin usulsüz hizmetleri üzerine bir ara düşüldü bitti sürekli şekilde emniyet jandarma mit bu konuyu sürekli denetliyormu ?
  • Kadir BozbeyKadir Bozbey56 dk önce
    Batıya bağımlı devletimizin bunu yapamayacağı kesin

Ali Osman Aydın

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