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Bira içilen sınıflarda eğitim yapmak mümkün mü?

11 Aralık 2018 Salı

İki hafta önce bir lisede, ders esnasında arabesk müzik eşliğinde bira içen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Geçen hafta da yine derste, öğretmen ders anlatırken sigara içen öğrencilerin görüntüleri ekranlara yansıdı. Sadece aylar önce ders anlatan öğretmenini kucaklayıp çöp kovasının yanına taşıyan öğrenciler gördük… Öğretmenlerini alaya alan, dalga geçen, dersi işlenmez hale getiren öğrencilerin haberlerine hep şahit oluyoruz.… 

Arkadaşlarını sokak ortasında zincirle döven, bıçaklayan öğrenciler bunlar. Aralarında  öğretmenlerini hastanelik eden de var, kadın öğretmenlerini yumruklayan da… Omuz attığı arkadaşını pompalı tüfekle vurabilecek bir öfkeyle, kinle yetişmiş, o tür sosyal çevrelerden gelmiş öğrencilerin haberlerini okuyoruz içimiz acıyarak… 

Okullar giderek, mahkumların sık sık isyan çıkarttığı Güney Amerika cezaevlerine benzemeye başladı.

Bu yüzden bazı okul önlerinde polis otomobilleri bekliyor.

Fakat Türkiye’de buna eğitim sistemi diyoruz ve bu sistem bir “zorunluluk” üzerine oturuyor. Ülkede herkes bu sistemden/tezgahtan geçmek durumunda. Açık konuşalım, bu öğrenci profiliyle okullarda eğitim verilebilmesi mümkün değil. İstediğiniz müfredatı getirin, istediğiniz öğretmenleri ve üstüne de okulları en yüksek teknolojiyle donatın isterseniz…

Eğitim sisteminden yarar umanlar şu sorunsala yoğunlaşmalı bana kalırsa: Öğrenmek isteyen çocuklarla, öğrenmekten, eğitilmekten nefret eden çocuklar bir araya geldiklerinde, o sınıfta eğitim ve öğretim yapmak mümkün olabilir mi?

Bu okullarda yıllarca okumuş biri olarak ben, olmadığını düşünüyorum…

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Yunan mitolojisinin en ünlü haydutlarından biri vardır, adı Prokrustes’dir. Kurbanlarını zorla yatırdığı demirden bir yatağı vardır bu haydutun. Mitolojide bunun adı: Prokrustes yatağıdır. Rivayete göre, Prokrustes uzun boylu kurbanlarını yatağı yatırır ve taşan uzuvlarını keser. Kısa boyluları yatırdığında da bacaklarını mengeneyle yatak boyunca uzatır. Böylece tüm kurbanlarını eşitlemiş olur. Prokrustes Yatağı, tarih boyunca hep tek tipleştirmenin bir sembolü olarak kullanılmıştır. 

Okulları Prokrustes Yatağı olmaktan çıkarmamız gerekiyor.

Islah kabul etmez serserilerle, terbiyeli öğrencileri aynı sıraya oturtan Prokrustes Yatağı gibi bir sistem, bütün ülke çocuklarını serserilikte eşitlemek istiyordur bana göre.

Fakat ne ebeveynler, ne de eğitim sistemini kurgulayanlar; yanlarında sigara veya bira içilen çocukların bu önemli problemini yeterli düzeyde algılamıyorlar.

Bir örnek vereyim. 

Bağırıp çağıran, hiçbir şeye saygı duymayan, orada neden bulunduğunu bile bilmeyen, ana babasının kurtulmak için başından attığı, nefret uyandıran davranışlar sergileyen kişilerle aynı sınıfta, aynı sırada oturmak zorunda olduğunuzu düşünün… Hem de haftanın her günü ve günde sekiz saat…

Dayanamazsınız değil mi?

Gücünüz yeterse müdahale etmek istersiniz. Olmadı, öğretmene şikayet edersiniz ya da idareye gidersiniz… Ya onlar da baş edemezlerse bu terbiyesizlerle… Sınıfta kalmaları da mümkün değilse… Senelerinizi bu tip iflah olmazlarla aynı sınıflarda, aynı sıralarda nasıl geçireceksiniz? Onları izleyerek, görerek, dinleyerek terbiyenizi nasıl muhafaza edeceksiniz?

O sınıfta nasıl bir şey öğreneceksiniz?

Öğretmen olsanız, o sınıfta nasıl ders işleyeceksiniz?

Derste bira içmemesi gerektiğini ailesinden öğrenememiş, en temel terbiye kaidelerinden habersiz bir çocuğa bunu nasıl öğreteceksiniz?    

Hem de karşınızdaki öğrenci, sudan sebeplerle sinirlenebilecek, cep telefonunu satıp size pusu kurabilecek ve gözünü kırpmadan tetiği çekebilecek türde biriyse… 

Boğucu, delirtici, içinden çıkılmaz bir cehennem gibi değil mi?

Ama aklı başında, öğrenmek için yanıp tutuşan, terbiyeli, yetenekli, idealist ve zeki çocuklarımız ve de öğretmenlerimiz her gün bu cehennemi yaşıyorlar…

Neymiş ? Herkes okulda öğrenecek ve eğitilecekmiş…

Bu kesinlikle sakat bir kabul… Bu sakatlığın üzerine bir sistem inşa edilemez.

Çünkü herkes okulda eğitilemez…

Böyle bir eğitim sistemi olamaz. Bu, bütün eğitilebilir, öğretilebilir, yetiştirilebilir çocukları, eğitilemezler pahasına harcamaktır… 

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Bunun çözümü çoktan köhnemiş olan, herkes için zorunlu eğitim sistemini sona erdirmektir. 

Bu, öğretmenlerin de verimliliğini artıracaktır. Öğretmenler, idareciler deyim yerindeyse gardiyanlığı bırakıp müfredatlarına dönebileceklerdir. Karşılarında, sadece daha iyi öğrenci olmak için çabalayan çocuklar bulacaklardır. Böylelikle talim ve terbiyeye değil, eğitimin niteliğine odaklanabileceklerdir. İnanın bu tablo, ülkenin kalkınması için gereken yetişmiş insan kaynağı için, yetip de artar bile… Koskoca bir imparatorluk olan Osmanlı’yı, küçücük Enderun sisteminin ayakta tuttuğunu unutmayın.

Devlet, sınıfta öğrenmek istemeyen çocuklar için de zorunlu olmayan başka formüller geliştirmelidir.  

Tam zamanlı spor, sanat, beceri, zanaat türleri gibi alternatifler düşünülebilir bu anlamda.  

 “16 milyon öğrenciyi de eğiteceğim” iddiası, veliler ve hükümetin anlaştıkları bir kandırmacadan ibarettir…

Bu doğrudan böyle değilse bile, sonuç olarak böyledir…

Aksini düşünenlere şu günlerde yayınlanan, Dünya Ekonomik Forumu’nun Eğitimde Kalite Endeksi sıralamasına bakmalarını öneriyorum.

Bu endekste İsrail 24, Japonya 31, İtalya 44, Ruanda- bile- 44, Rusya 52, Suudi Arabistan 54, İran 75’inci sırada yer alıyor.  

Türkiye bu listede, 99’uncu sırada…

Meksika ve Güney Afrika’nın az farkla önündeyiz.

Elbette eğitim sisteminin tek sorunu, problemli öğrencilerin varlığı değil…

Bilgiye dayalı bir müfredat, sınav sistemi, öğrenci patronluğu, öğretmen kalitesi vb. pek çok sorun var…

Fakat okullardan ekranlara, haberlere yansıyan o içkili görüntüleri izleyince, sorunlu öğrencilerin de çok önemli bir faktör olduğunu görüyorum. 

Çünkü bu tür öğrenciler, bir eğitim kurumunda olması gereken disiplin ve öğrenmeye elverişli ortam için adeta bir dinamit hükmündeler. 

YORUM YAZ

  • Ali AlpagoAli Alpago2 sa önce
    Bir öğretmen olarak yıllardır dile getirdiğim herşeyi çok güzel yazmışsınız. Elinize sağlık diyorum. Milli Eğitim adı altında okullar yarı açık cezaevi oldu biz öğretmenler de gardiyanlar olduk. Herkesi okutmak istedik eğitimi zorunlu yaparak 12 yıla çıkardık. Sonuç ortada. Hâlâ yanlışlar da ısrar ediyorlar. Ben diyorum ki zorla okumak istemeyenleri okullar da zorla tutmak yerine sevdikleri mesleği öğreten mesleki eğitim merkezleri açılsın. Okumak isteyen öğrenciler için dört dörtlük okullar yapılsın. Eğitim den güzel sanatlara ve spor faaliyetleri yapacak okullar olsun. Burada okuyan öğrencilere maaş yada karşılıksız burslar verilsin.
  • Mesut SarpMesut Sarp2 sa önce
    Demek ki cok çocuk dogurmakla egitim dahi cözümlenmiyor aksine cetrefillesiyor. Yazik 15 yıl AKP iktidarindan sonra işte gelinen egitimimizdeki seviye kaybi. Lütfen bırakın böyle bir nesille Çağ atlamayı ip bile atlanılmaz.
  • aliagaaliaga2 sa önce
    zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı. okumak istemeyenevden def edilmek için okula zorla gönderilenlerin eğitim sisteminden ayıklanmaıs lazım. yine özellikle sınavla alınan okullar ve adrese yakın okula gitme sistemi değişmeli. tabi bu arada bakan her ne kadar yok ya da var diyemese deful-bright kaldırılmalı. yerli-mill eğitim getirilmeli ancak yerli milli insanlarla
  • Hüseyin AYHüseyin AY2 sa önce
    bu duruma nasıl gelindi.ve çıkış yolu nedir.
  • KăzımKăzım2 sa önce
    Bu iktidardan önce sınıflarda alenen bira içen sigara içen öĝretmenini taciz eden öĝrenci varmıydı? Okuldan anında atılırdı. Siyasiler piyonlarını müdür, müdür yardımcı yapmış, oy uĝruna haklı haksız herhangi bir öĝrenci-veli şikayeti olduĝunda öĝretmenin burnundan getirdiler. Toplum öĝretmenini korumuyor siyasiler hedef gösteriyor, hatta aşşaĝılıyor, neymiş çalışmadan para kazanıyorlarmış, siz öĝretmen olsanız ne yaparsınız? Bu ahlaksızlıĝı üreten siyaset ve yalakalık bulaşmışhastalıklı sistemdir
  • dorucdoruc2 sa önce
    Okuma kabiliyeti ve yeteneği olmayan öğrencilerin ilkokul 4. sınıftan itibaren tespit edilerek, bunların direkt sanayiye yönlendirilmeleri gerekmektedir.Aksi takdirde bu tür vakıalar daha çok seyredilir.
  • HAKİKATHAKİKAT2 sa önce
    TEBRİK EDERİM. BUZORUNLUEĞİTİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİ BİR MİLYON FİKİR İÇİN BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİLDİRMİŞTİM. BENİM ŞEHİRDEN UZAK ÇOBANLIK YAPAN YOL SIKINTISINDAN OKULDAN UZAKTA OLAN YEGENLERİM VAR. AMA ONLARIN EDEPLİ HALLERİ BENİM ÇOK HOŞUMA GİDERDİ. NE ZAMAN YOL İMKANLARI VE TAŞIMALI EĞİTİM GELİŞMELERİ İLE OKULAKAVUŞMA İMKANLARI GELİŞİP OKULA BAŞLADILAR, EĞİTİM MÜFREDAT BOZUNTUSU VE ÖĞRETMEN MÜSVEDDELERİ İLE O ÇOCUKLARDAKİ ESKİ GÖZELLİKLER KAYBOLMAYA BAŞLADI.BAKANLIĞADA FİKRİMİ SÖYLEDİM. YA MESLEKİ EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRIN, YA DA ZORUNLU EĞİTİMİ KALDIRIN. ÇÜNKÜ MİDE BULANDIRIYORSUNUZ. BU SİSTEMDE OKUMAKTAN SA CAHİL KALMAYI TERCİH EDERİM.
  • EmineEmine3 sa önce
    Doğru söylemissiniz.Fakat öğretmenler bunu ifade bile edemiyor Böyle deyince birileri sen ne biçim öğretmensindiye saldırıyor.Sorunlu öğrenciler yüzünden dersi anlatamamakne kadar üzücü bir bilseniz
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR3 sa önce
    MEB Bakanı bi çalışması varmı bu konuda, nerede çok reklamı yapılan meb bakanı. Akp nin yıllardır çözemediği konuyu nasıl çözmeyi düşünüyo. Sadece sınav sistemleriyle mi ??? Başkanın dindar nesil görüşü hakkında Meb Bakanı ne düşünüyor??? Maneviyatı iyi olan lise öğrencileri bunları yapar mı Sn Bakan ???
  • GökmenGökmen3 sa önce
    Ellerinize sağlık üstad inşaallah bu yazılarınızı yöneticilerimiz okurda kulak verirler
  • Metin gulerMetin guler3 sa önce
    Tespitler çok gerçekçi....umarım sizin gördüğünüz bu sorunları ve çıkış noktalarını devletimizi yönetenlerde görür önlemlerini alır dahada geç olmadan..
  • ihsihs4 sa önce
    Avrupa'ya uyum diye diye ülkenin içine ettiler. ALLAH akıl vermiş, insan olan düşünür. Her insanın fıtratı farklı, herkes okumak zorunda değil. Zorunlu eğitimin sonuçları ortada bırakın lise mezunlarını, üniversite mezunlarımızın ne kadar bilgi birikimi var? Mesele diploma vermekse bu kadar masrafa hiç gerek yok herkese diploma dağıtılsın, sorun çözülsün. Yok eğer amaç eğitim ise sistem buna göre kurgulansın ve eğitim kurumlarına, eğitim almak isteyen gitsin. Yoksa okula serserilik için giden ve serserilik yapmayı bir övünç kaynağı gören öğrenciler ve kendisi eğitime muhtaç öğreticiler ile dünyada 99. sıra bile bize fazla.
  • AkdüşünceAkdüşünce4 sa önce
    Biz Şu anki duruma Osmanlı yi yıkan güruhun enaz a 200 planının neticesinde geldik bugünkü mevcut neslimizi belli %100 ıslah edemeyiz ama...radikal tedbirler ile gelecek nesillerimizi yine yeniden asım'in nesli haline getirebilirizçok şükür mayamız sağlamdır
  • AlperenlerAlperenler4 sa önce
    ...Müslüman memleketi mi yaptınız? Dilimizdeki Müslümanım lafından başka her şey var bu topraklarda. Herkesin maşaallah kalbi temiz ama beş vakit namaz kılan 2-3 milyon vardır inşaallah. Müslüman memleket diye hakaret edenler bile 10 milyon vardır.
  • AliAli4 sa önce
    Tebrik ederim. Tum eğitimcilerin duygularına tercüman oldunuz.
  • Mustafa KöseMustafa Köse4 sa önce
    Teknolojik hırsızlık zirve yapmış evet o okulları bitirenler elektronik hırsız oldular . O okullarda bira içilse ne içilmese ne . Hocam öğretmenim bu nesil sizin eseriniz. Hırsızlığı meslek edinenin kolu kesilir. Kolsuzlar ordusu kimin eseri
  • derin devletderin devlet6 sa önce
    Hepiniz ...
  • oaxoax6 sa önce
    ulan müslüman bir ulkede yolsuzluk hırsızlık rüşvet tecavüz olurmu

Ali Osman Aydın

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