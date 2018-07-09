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Babalık kurumu dinamitleniyor!

09 Temmuz 2018 Pazartesi

Bir gece, dostumun aracına hırsız girdi.

Aradı, gittik.

Parmak izi alan, tutanak tutan, aracın fotoğraflarını çeken nereden baksanız beş polis… Bu koşuşturmayı görünce, “Hırsız yakalandığında ne kadar ceza alır?” diyerek merakımı  Polisle paylaştım.

Polis, “On dakika bile durmayacak savcılıkta” dedi…

Maalesef, öyle de oldu…

O hırsız onlarca aracı soyduğu halde serbest bırakıldı…

Yasalarımız hırsızı koruduğu kadar mal sahibinin haklarını korumuyor çünkü…

İşte yine adalet meselesi gündemde…

Kaçırılan, öldürülen, ölü bulunan, tecavüz edilen çocuklarla ilgili adalet istiyoruz.

Uzuvları kesilen hayvanlarla ilgili adalet istiyoruz.

Öldürülen kadınlar ve şiddet kurbanı olan erkekler için adalet istiyoruz…

Tamam bir takım cezalar veriliyor, hukuk sistemi işliyor ama daha çok kimden yana, gelin bir örnekle anlamaya çalışalım.

****

Zonguldak’ta temizlik işçiliği yapan bir baba…

İlk eşinden olan kızı, babasının sütüne ilaç katıp eve bir erkek arkadaşını alıyor.

Baba, sabah uyandığında kızını bir erkekle yakalıyor.

Kızını “fuhuş bataklığından kurtarmak isteyen” baba, ona bir tokat atıyor.

Ardından baba kız, karakola gidiyorlar.

Baba, kızını birlikte yakaladığı kişi ve daha önce ilişki yaşadığı bir başka kişi hakkında şikayette bulunuyor. 

Ama kız, verdiği ifadede kendi isteği ile ilişkiye girdiğini söyleyerek, kendisine tokat atan babasından şikayetçi oluyor. Darp ve cebir izine rastlanmasa da kız sadece beyanıyla, darp raporu alıyor.

Temizlik işçisi baba hakkında'Alt soya karşı basit kasten yaralama' suçundan, Sulh Ceza Mahkemesi'nde 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, dava açılıyor.

Savcı soruşturmada adı geçen üç kişiyi de suçsuz buluyor…

Tek suçlu, Baba oluyor.  

Mahkeme baba ‘ya, önce 180 gün hapis karşılığı 3 bin 600 lira para cezası veriyor…Fakat baba’nın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önünde bulundurarak ceza 37 gün hapis karşılığı 740 liraya indiriliyor. 

850 lira maaş alan Baba’ya 740 lira ceza…

Hemen garipseyip, “bu kadar da olur mu?” demeyin.

Dikkatle bakarsanız burada aslında tıkır tıkır işleyen bir hukuk sistemi olduğunu göreceksiniz. Kız şikayetçi oluyor, beyanla rapor alıyor, anında dava açılıyor, şıp diye ceza kesiliyor…

Evet sistem tıkır tıkır işliyor ama suçlunun aleyhine değil…

Şimdi kızını fuhuş bataklığından kurtarmak istediği için tokat atan o Baba, 220 lira kira ödediği ve zaten zor geçindiği için para cezasını ödeyemeyeceğini söylüyor.

Ne olacak peki?

Para ödenmezse, baba hapse girecek…

Neden?

Kızına tokat attığı için?  

****

Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve bu olguları alta alta koyarak düşünsün lütfen…

Öyle bir hale geldik ki bir ailede erkek, kadının yalnızca beyanıyla kapı dışarı edilebiliyor.

Çocuklarını görmek istese izin verilmiyor.

Okullarına gitse suç sayılıyor.

Kendi evine aylarca yaklaşamıyor.

Ailenin reisi, evin babası ,kızını ıslah etmek için bir “tokat” atıyor.

Para cezasına çarptırılıyor, mahkemelerde süründürülüyor veya hapse giriyor.

Çocuklarının, çevresinin gözünde bütün itibarı sıfırlanıyor.

Babalığı iki paralık ediliyor.

Boşanmak istediğinde de, yıpratıcı bir nafaka sistemi onu bekliyor.

Bu iğdiş edilmiş baba ile, 17. Yüzyılda Anadolu’yu gezmiş bir Avrupalı seyyahın, “Bir Türk ailesi içinde baba’nın gördüğü saygıyı biz de krallar bile göremezler.” dediği baba figürü arasında herhangi bir benzerlik var mı?

Yok!

İşin dini boyutunu Kur’an-ı Kerim’in “kavvam” tanımlamasını konuşmaya bile gerek yok…

Bugün yasalarla eli kolu bağlanan bu baba-koca tipi, saygı değil sadece acıma hissi uyandırıyor.

Bu baba, yasalardan dolayı eşi ve çocuklarının elinde oyuncağa dönüştürülmüş, aile içindeki rolü, yetkisiz sponsorluğa indirgenmiş zavallı bir baba…

Babalığa biçilen bu rolle aile kurumunun geçmişte olduğu gibi sürdürülmesi, gelecek nesillerin sağlıklı büyümesi mümkün değil.

Otoritesi aile içinde ezilmiş, yok edilmiş, yok sayılmış bir babalık ancak anarşizme, serseriliğe, kontrolsüzlüğe, gençliğin freni patlamış kamyon gibi duvara toslamasına neden olur. Oldu nitekim…

Baba otoritesinin insan psikolojisinde neye karşılık geldiğini öğrenmek isteyenler psikoloji külliyatına bir göz atabilirler. 

Yasaları bu ülke insanının gelenekleri ve inançları ile örtüşmeyecek şekilde düzenleyenler, babalık kurumuyla oynayarak, baba’yı küçük düşürerek tabiri caizse bu ülkenin genetiği ile oynuyorlar.

Yani ateşle oynuyorlar.

Geleceğimizi yıkıyorlar. 

Fuhşa bulaşmış kızına bile terbiye vermekten kaçacak bir babalık ihdas etmeye çalışıyorlar.

Bu kaostur.

Birileri uzun süredir, bir takım kanunlarla, ailenin DNA’sına müdahale ederek kaos yangınına ateş taşıyorlar…

Bazı kendini bilmez, hasta ruhlu erkeklerin/babaların yaptıklarını öne sürerek ( yazıda bahsettiğimiz babayı kastetmiyorum) tüm erkekleri rehin almaya, babalığı binlerce yıllık tarihi misyonuyla yok etmeye çalışıyorlar.    

Nerede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, nerede…

Bu yangını daha ne kadar izleyecekler?

YORUM YAZ

  • gökhangökhan1 sa önce
    imzamı atarım nokta
  • ihsihs5 sa önce
    Batı(l) cıların adaleti ancak bu kadar olur. Rabbim ülkemize hakiki manada bir adalet sistemine geçmeyi nasip etsin.
  • maraşlımaraşlı2 sa önce
    Durum itibarıyle Türkiyenin sorunlarına eleştirisel bir yazı , birde olaya şu şekilde bakalım. Öncelikle Allah cc şu ahir zamanda bizlere çok yardım etsin çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Olayın bu raddeye gelene kadar hem erkek hem kadın herkes çocuğundan sorumludur. Çocukla beraber oturup bir sohbet edilmiyorsa , ona dünya ve ahireti hakkında bilgi verilmiyorsa , ahlaki konularda örnek olunmuyorsa , Ailece oturup o rezil kanalların rezil dizileri seyrediliyorsa birazda kusuru kendimizde arayalım, devletin çıkardığı çakma kanunları savunmuyorum , ama şeytanın varlığı günah işlememize sebep değilse , aile içinde otoriteyide devlet sağlayamaz. Her şeyi devletten bekleme hastalığı bize çok zarar veriyor. Türkiyenin o kadar çok sıkıntısı varki , kuruluşundan bu yana yapılan hata ve yanlışlarla bugüne gelindi ve bir kısmı geçmişte yapılan özenti sonucu milletimizin kıblesi seyyar hale getirildi. Zorla bir millete şapka giydirip kılık kıyafeti değiştirilerek medeni olmaya çalışıldı. Kim ve ne olduğu unutturumaya çalışıldı. vs vs , ama artık sorunları biliyoruz , bu saatten sonra çözüm zamanı reisten ricamız , artık milli ve yerli kanun çıkaralım
  • ZeynepZeynep3 sa önce
    Gerçekten ibretlik biyazı olmuş. Ben bu kararların hakimlerin yorumu olduğunu düşünüyorum. Örneğin çocuklarının başkalarıyla fuhuş yapmasıni doğal birşey olarak görüyosa böyle vicdanları kanatan bi karar verebilir. Düşünsenize yaşları küçük olupta ana babalarının davullu zurnalı evlendirdiği kimseleri tecavüzcü diye içeri atacaksınız dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir acımasızlıkla. Ama fuhus yaparken babasının yakaladığinı nerdeyse ödüllendireceksiniz. İşte bunların hepsi KADI makamınınliyakatsiz maneviyatsız kişiler (iyi olanları tenzih ederim) tarafından işgal edilmesinin acı bir yansımasıdır. Üstelik üzerimize dar gelen düşük anayasanında bunda vebali büyüktür. En kısa zamanda Kur-anın çizgisinde yaşanacak bir hayat ve onun hükümleryle idareyi Rabbim biz müslamanlara nasip etsin.
  • erginergin4 sa önce
    münferit olanlardan genellemeler yapılıyor. Bazıları bunu hedef aldıkları kesimleri tümden suçlamak için kasıtlı yapıyor .Bazı meselelerde ise toplum bir tarafa kanalizeoluyor. örneğin kadın erkek uyuşmazlıklarında mutlaka erkek kusurludur gibi.Oysa hukuk ta da ,tıbben ve psikoljide de böyle bir şey yokHer hususta münferit olaylardanyola çıkılarak genellemeler yapılıyor. Kadın-erkek uyuşmazlıklarında da, bazı erkeklerin tutumunda dolayı tüm erkekler böyle imiş gibi. Babalık meselesinde de bu böyle her hangi bir babanın olumsuzluğundan , sanki tüm babalar böyleymiş genellemeleri.. oysa kadınlar içinde de sorumsuz analar çıkabiliyor. Ve genelde de babalara bir vefasızlık var. örneğin baba temizlik işçiliği yaparak eve ekmek götürür, ama çocuklar onu sofraya getiren anaya minnet duyar, müteşekkir olur. Babaların otorite ve saygınlığın sarsılmasında . bazı kadınların da rolü oluyor. Sırf kendin daha hoş görünmesi için babanın öğütlerine ,otoritesine karşı güya çocukları babaya karşı koruma pozisyonu alanlar oluyor.( Balzac , Goriot Baba adlı eserinde baba -çocuklarıilişkisini çokiyianlatır)
  • Polis H.TPolis H.T3 sa önce
    Sayın yazar! Bir polis olarak; bu vb vicdan sahibi herkesi kahredib titretecek olayları okadar yaşıyoruz ki,toplumda ki mevcut sapkın cinnet halinin malesef kuvvetli bir sebebi de sistemdeki mevcut kanunların benzer hadiselere set olamayıp; bilakis meydan vermesi.Allah bu toplumun sonunu hayretsin
  • Fadil colakFadil colak1 sa önce
    sanki 100 yildir bu yonetim bastaymis gibi yazmışsınız
  • ŞANLIURFAŞANLIURFA1 sa önce
    AVRUPA BİRLİĞİ UĞRUNA
  • ŞAHAPŞAHAP1 sa önce
    Mükemmel bir yazı ülkenin kanayan yarasını dile getirmişsin teşekkür ederim .(kadının evliyası olmaz)
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    Çok büyük-ve mâalesef çok az insanın farkında olduğu - bir sosyal yara. Evet, havaalanları, bölünmüş yollar, hızlı trenler, nükleer santraller, şehir hastaneleri, her tarafa yayılan üniversiteler...saymakla bitmeyecek ve hakikaten çok güzel hizmetler...Kim için : İnsan için. Peki "insan" nasıl bir sosyal zeminde yetişecek? Böyle "dağılmış, imâmesini ve şirâzesini kaybetmiş, yozlaşmış..." bir sosyal zeminde "insanı" nasıl yetiştireceksiniz ve yetişmiş insanı da, nasıl muhafaza edeceksiniz..? Memlekette asıl "can alıcı soru" ve "sorun" budur, efendiler..! Bu güzel yazının altına imâmı atıyorum, müellifini de tebrik ve teşekkür ediyorum. Selâm ve dua ile.
  • Müslüm İncedalMüslüm İncedal2 sa önce
    İstisnalar hariç hangi erkek kadını durduk öldürme teşebbüsünde bulunur, hata yapanı değil hatanın kendisini sorgulayın! beyine kan sıçrama diye bir kavram vardır, ve erkeğin kadın denilen şeytan işbirlikçisinden korunması gerekiyor.
  • A. ÖzA. Öz2 sa önce
    bu durum fatoşçu hakimlerin ve geçmiş hükümetlerin eseridir. chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
  • MURAT CALISIRMURAT CALISIR8 sa önce
    cok guzel bir yazi. zaten siz cogunlukla memleketin kanayan yaralarina parmak basiyorsunuz.bu da onlardan biri. benim merak ettigim sey bu cok onemli ve hakli yazilariniz icra makamlarinca biliniyor mu. neden su ana kadar bu konularla ilgili iyilestirici bir calisma yapilamadi. bu acil sorunlar yapilacak olan koprulerden kanallardan barajlardan yollardan sehir hastanelerinden cok çok daha onemli ya bunu bilmiyorlarmi.
  • Mert Mert 3 sa önce
    Çok önemli bir konuya değinmişsiniz Ali Osman Bey. Son zamanlarda cikarilan kanunlarla erkekler kepaze edildi. Acilen değişmesi gerekiyor bu düzenin.
  • iyildiziyildiz2 sa önce
    MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİ ÇIKINCA,HİDAYET KARARIR...
  • AhmetAhmet1 sa önce
    O hakimi görevden alsınlar. Böyle rezillikmi olur.
  • ŞerefŞeref1 sa önce
    Ablam yorumunuzun altına imzamızı atarız böyle duyarlı ablalarımızın allah sayısını arttırsın.
  • ArasAras1 sa önce
    Ne zamana kadar bu böyle devam edecek.
  • sebahattin avuksebahattin avuk1 sa önce
    böyle kadın hakkı olmaz bu düpedüz ailenin tahribi.erkeğin hiçmi hakkıyok.olmaz olsun böyle adalet
  • MbMb1 sa önce
    Egemen devletler, kendi yasalarini kendileri yaparlar. Baska birilerinin dikte ve dayatmalari ile yapilan yasalar bu kadar olur. Sayin yazar bakanliga cagri yapiyorsunuz. Bu yasalari, degistirmzdikleri muddetce, ne bakan nede savcilik bir sey yapamayacaktir.
  • muhasibimuhasibi1 sa önce
    aynı şey eğitim kurumunda öğretmene yapılıyor öğretmenlik sözde çağın gerektirdiiği eğitim anlayışı bahanesiyle veliler ve öğrenciler arasında pinpon topuna döndürülmeye çalışılıyor ....
  • ahmet kemalahmet kemal2 sa önce
    mahalleler çete halinde hırsızlar tarafından parsellenmiştir. her hırsızın bölgesi var. polis tüm hırsızları ve mekanlarını bilir. yakalasa da serbest kaldıkları için dokunmazlar.. işin garibi evine giren hırsızla boğuşurken hırsıza bişey olsa ev sahibi suçlu oluyor.. böyle adalet mi olur...
  • .?.?3 sa önce
    Tam bir rezalet.Nafaka konusunuda Akityaza yaza halletti.Insaaallah bu konuyuda hallederler.Bir avuç mason dinsiz imansız kesimin savunduğu kanun mu olacak ? Yoksa 26 .300.000 kişininistediği kanunlar mi olacak.?Danışmanlar uyumayın.Allah aşkına siz ne iş yaparsınız.?Işte anket ,işte halkın feryatları.Bu yazıda geçen baba bir millet vekilinin,bakanın yada Çumhurbaskanin danışmanın babası olsa ( Allah muhafaza )O zaman neler olurdu acaba....Bu babaların benzin döküp kendilerini yakmasını mi bekliyorsunuz.
  • misafirmisafir1 sa önce
    herkes PADİŞAHIMÇOK YAŞA....İŞE GÜCE BAKAN YOK. DEVLETİ ESKİ MEMURLAR ÇALIŞARAK GÖTÜRÜYOR. KİMİ FETÖ... KİMİ ÇOK TORPİLLİ...
  • ferhatferhat2 sa önce
    Selamun Aleykum!Sevgili kardesim, bu yazip anlattiklarin Bati da ve günümüz Türkiyesinde olan daogal ahlaksizlik ve adaletsizlikler. Bu saydiginiz hususlar coculk tecavüzleri,kontrol edilemeyen cinayetler, narkotik suclari, faizcilik ve fuhus artik bu bozuk düzen sayesinde normallesme sürecine girmis.Siz ADALETI siyonist ve humanist ideolojisi olan leberal sistemi mazlum milletimizin üzerinde uygular iseniz bu milletin mahremini ve izzetini yok edersiniz. Allah a.c. bize apacik neyin kötü ve neyin haram oldugunu bizlere ayetlerinde belirtmis. Bizde buna gerilcilik deyip siyonist ve kafir ideolojisi olan liberal siistemi adalet olarak kabul etmisiz. Sorun burda yatmakta. Bu milletin izzetini ve onurunu tekrar kazana bilmesi icin ALLAH ín ipine SIMSIKI sarilmasi gerekir. Aksi takdirde vay halimize vay.
  • YasYas4 sa önce
    Kiz kac yasinda imis ki? Eger kiz evlenmezse, kac yasina kadar baba kizina tokat atacak?
  • Şükrü İsmail İpekŞükrü İsmail İpek4 sa önce
    Çok güzel , çok haklı bir makale Allah razı olsun tebrik ediyorum
  • ŞerefŞeref6 sa önce
    Yazar kardeşim seninyazdıgın konuyu defaatle başta sizin gazete nolmak üzre pek çok yere yazdım.ama malesef o kadar duyarsız inançsız bir toplum olmusuzki musibetleri hak eden bir toplum olmuşuz böyle giderse allah bu devletide elimizdeki her türlü nimeti alır düşmanlarımız üstümüze üşüşür.dorstlarımız kalmaz zavallı bir toplum haline geliriz verdigimiz sadakada namazda fayda etmez.allah hakkı için bu ak partiye bir avuc feminist kominist bu yasaları çikattırıp bizim kutsalımızı birligimizi yok ediyorsa bunuda sözde müslüman yöneticiler yapıyorsa yazıklar olsun derim .allaha havele ediyoruz kendileride bir gün magdur olurlar o babaların ahı yerde kalmaz .aile ve zina yasalarını çıkaran zihniyet olsa olsa haçlılara şeytana hizmet ediyor deriz.bu ülkede hocayım diye geçinen ler malesef sınıfta kalmıştır sessiz şeytan olmuşlardır allah bir gün bunlardanda hesap soracak.bir buçuk milyona yakın kesim bu yasaların kurbanı olmuştur.hukuk adalet hdpkk ya var hırsıza var batı uşaklarına var ama kutsal aile yapimıza yok hatta devlet kolluk gücünü arttırarak bu zülmü yapıyor .allah ellerini kurutsun bu yasaları çıkaranları kahrı perişan etsin.
  • MücahitMücahit2 sa önce
    Elhamdulillah bekarım. Öbür tarafta Rabbim sorarsa bu benim mazeretim olacak ki vay buna sebeb olanların haline...
  • yusuf toygunyusuf toygun2 sa önce
    ısraf, namus ve batılaşma gibi sebeplerle bu sefer oyumu ak partiye vermedim. vermemeye devam inşallah.
  • vatandasvatandas8 sa önce
    Avrupanin medeni yasalarindan taklit etmekten yararlanmaya devam ettikce kripto fetoculer 1453 ten kalma bizans artiklari ust makamlara tirmanmaya devam ettikce sen daha coook umitlenip boyle yazilar yazarsin
  • ermanerman4 sa önce
    10 numara yazı.onlara sorsanız pozitif ayrımcılık.hani her türlü ayrımcılığa karşıydık.birilerine pozitif ayrımcılık verirken diğerini negatifleştirmek İslamın neresinde yazıyor.
  • Garip Bir YolcuGarip Bir Yolcu1 sa önce
    ... alalım ellerimize keleşleri,benzinleri tüm mahkemeleri yakalım.Demokrasi ve Laikliğin benimsendiği ülkeden başka da ne beklenirki.
  • İLHAN AKDEMİRİLHAN AKDEMİR2 sa önce
    A D A L E THERKEZE LAZIM.....................
  • GökmenGökmen5 sa önce
    Bir ak partili olarak söylüyorum ... eğer ak parti bunları milli manevi duygularımızla örtüşecek şekilde düzenlemezse ALLAH bidaha da fırsat vermesin
  • Ahmet TanerAhmet Taner2 sa önce
    Bu mükmemmel yazıya diyeceğim tek şey, vatanın bekası için bağrımıza taş basıp oy verdiklerimize, oylarımız haram olsun, bilsinler ki biz onların bu zulumlerini asla tasvip etmiyoruz, çaresizlikten oy veriyoruz. Rabbim bu kufur milletlerininkine benzer kanunlarını çıkartanlara ve uygulatanlara, bu kanunların zulmune en ağır şekilde uğratsın.

Ali Osman Aydın

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