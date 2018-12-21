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Acun’a Haksızlık Yapmayın!

21 Aralık 2018 Cuma

İnsanlar birden, daha önce söyledikleri övgü dolu sözleri bir kenara bırakarak “Acun bu tipleri ekrana çıkarttığına pişman mısın?” demeye başladılar.

Adam savunmasız bir papağana işkence yapmıştı… Böyle bir adamı Acun nasıl ekrana çıkartırdı… Topluma psikopatları izleterek para kazanmak da ne oluyordu? Acundan hesap sorulmalıydı…

Bu tür eleştirilerdeki iki yüzlülük, sahtelik hemen göze çarpıyordur eminim. Bu adam zaten krallığını kopya programlarla, çerçöp karakterlerle, budala yarışmalarla, boş içeriklerle, erotik magazinle, ucuz eğlencelerle kurmuş. Yarışmalarıyla ürettiği skandalları toplumun üzerine boşaltmış. Ekranları dejenere tiplerle, ruh hastalarıyla, vasat yeteneklerle, kadınlı erkekli şiddet bağımlılarıyla doldurmuş. Fakat böyleyken, yıllarca reyting zirvelerini kimselere bırakmamış, toplumun en saygı duyduğu, en başarılı bulduğu, rol model  kişilerden biri olmuş…

Gösteri toplumunun, saçmanın kralı olmuş, yani…

Şimdi bu adama sanki ekrana hep melek gibi insanlar çıkartıyormuş, topluma hep aklı başında formatlar sunuyormuş, belgeselciliğiyle tanınıyormuş da arada böyle bir tiple yolu kesişmiş gibi veryansın ediliyor… Acun sanki o survivor denilen, kolektif hırsın, patolojik düşmanlığın, insan insanın rakibidir mottosunun hakim olduğu programın yapımcısı değil…Sinir krizi geçirten o giyim kuşam programlarını sanki o yapmadı…

Neymiş?

Onun programındaki biri, papağana nasıl eziyet edermiş? Evet hiçbir hayvana, kesinlikle eziyet edilemez, bu başka bahis…

Fakat kardeşim…

Söz konusu kişi on seneden fazladır, “O Ses Türkiye, Survivor, Var mısın Yok musun, Yeteneksizsiniz Türkiye, Benim Stilim”  gibi yarışmalarla kafası ve ruhu bomboş nesiller yetiştirdi. İzleyicileri popüler değerlerle hipnotize etti. On yılda, etki gücü ve nüfuzuyla ekranlarda eğlenceyi iktidar yaptı. Televizyonu, kelimenin tam anlamıyla bir “aptal kutusuna” dönüştürdü. Çoluk çocuğu niteliksiz, absürt eğlencenin müptelası haline getirdi. Yaptığı programlarda özellikle yerli kültürden hiçbir motife yer vermedi. Ülke kültürüne belki de en büyük darbeyi vuran, ahlaki anlamda marjinal, düşünsel anlamda Vandal’ca eğlence yapımlarını televizyonların en çok beğenilen işleri haline getirdi. Anadolu kültürünün üzerinden Moğol atlıları gibi geçti. Vasatı, ünlülerle ambalajlayıp en ücra köylere kadar yaydı…

O bunları yaparken, halk bütün bu programları minnetle, şükranla, afiyetle, saygıyla ve tabii ki gururla izledi. Acun programlarından mezun olanlara bile olağanüstü bir ilgi gösterdi toplum. Acun Jetler, yatlar, malikaneler, debdebeli partilerde yaşarken asgari ücretli abiler, ablalar onu “halk adamı” ilan edecek kadar kör bir sevgiyle bağırlarına bastılar.

Fakat aynı halk, başına taç takıp tahta oturttuğu bu kralın kalesine bir papağandan dolayı hücum ediyor şimdi, inanılır şey değil… 

Bu kral evlerinizi talan ederken, evlatlarınızı elinizden alırken, ekinlerinizi ateşe verirken, ahaliyi köleleştirirken, sizin paralarınızla karısına aldığı sarayı gözünüze gözünüze sokarken “ÇOK YAŞA KRAL” nidaları atıp, papağandan dolayı krala hınç duymak kabul edilebilir bir şey değil…

Bu açıkça, kralı, yani suç ortağını satmak…

Bu düpedüz haksızlık…

Beyler… Bayanlar… Krala haksızlık yapmayın…

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YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 35 dk önce
    Bu durum tüm çıplaklığı ile aynen yazarın dediği gibi ama malesef bu durum aynı zamanda arz talep meselesi ticari söylemle halk seçici olsa kendini ve kendi geleceğini dinamitlemeye çalışan TV ve yapımcılara fırsat vermese programlar protesto edilip izlenmese bu olumsuzluklar yaşanmaz yani demem o ki Nasrettin Hoca hesabı "hırsızın hiç mi suçu yok?!"
  • beldebelde36 dk önce
    bu millet iyice uyuşturuldu bu tür proğramlarla. ben bu programların ibretle izlendiğini görmedim. kadına, çocuğu, hayvana şiddet daha da arttı. nerede kötü örnek tv ye çıkarıyorlar. sözde bu işin sorumlusunu bulacaklar. iyi kötü polisciliği yapıyorlar. fakat bunların topluma hiçbir faydası yok. şiddet katlanarak daha hızlı artıyor. artık haberleri bile izleyemez hale geldik. ey millet bu gidişin sonu hiç iyi olmayacak, iyice suyumuz kaynadı.
  • Hakan TemurHakan Temur48 dk önce
    İnsanlar hak ettiği gibi yönetilirler.Turk toplumuna son 10 yılda Atom bombası düşse bu kadar zarar vermezdi pekala bu rezillikler için Cumhur ne yaptı Acun denen gavatı kutsaldı korudu.Hangi programı ceza aldı onunda yazsanız yaşamazsınız çünkü hiç biri almadı .Şimdi kim suçlu çanakçı iktidar mi yoksa gavat mi?
  • HeeeeHeeee2 sa önce
    Acun bu millete çok zararlı bir insan acilen programları yasaklanmalı çocuğumuza kızlarımıza çok zararı var şahsen ben bütün tanıdıklarıma anlatiyorum
  • ahmed yağmurahmed yağmur2 sa önce
    ailecek önemli şeyler haricinde tv açmıyoruz. akşamları kitap okuyoruz. hayat kalitemiz yükseldi. kafamız daha dinç. elektrik faturalarına da yansıdı. tavsiye ederim. cuma: payitaht abdülhamidcumartesi: yavuz bahadıroğlu-mustafa armağan kayıt dışı tarih , sonrasında ertan özyiğit- kayıt dışı... bunlar haricinde düzenli izlediğimiz bir şey yok. arada belgesel... tavsiye ederim çok güzel oluyor.
  • Şirin AytaçŞirin Aytaç3 sa önce
    Süper bir yazı...nihayet asıl suçluyu ifşa ettiniz. Biliyorsunuz söylediklerinizin sadece binde biri Acun'un payına düşen, diğer kanallar da ondan farklı değil.Avamlık, cehalet, vefasızlık, vicdansızlık o kadar parlatılıyor ki insan öyle olmadığı için kendini aptal sanıyor. Nerede son bulacak? Kim dur diyecek bilinmiyor. Hocam, bir de İstanbul'da belediye otobüslerine binseniz ekranlarda gördüğünüz sanal yaşamın gerçeğini birebir yaşarsınız. Sıradan bir ev kadınının, öğrenci bir genç kızımızın, beyefendi görünümlü delikanlılarımızın evinde ki gibi rahatça küfürler ederek, bağıra bağıra nasıl hayatlarını anlattıklarını görseniz televizyon programlarımızın işlevlerini nasıl yerine getirdiklerini(!) gururla izlersiniz. Yani Hocam, her şey yolunda merak etmeyin!!!
  • ayşe gülayşe gül5 sa önce
    asla izlemem bu saçma kanalı çocuklara da izletmem. ekranlarda izlemeye değecek hiç bir şey yok zaten ana haberler dahi saçma salakça.tv ler konservetuar bitirenlerin para kazanmalrı için sektör sadece. rtük kendini lağvetsin gitsin. gençlerimiz ahlak dışı prgramlarla zehirleniyor bu adamın kanalı ve esra nın ve benzerlerinin programların da her şey aleni aile paramparça ediliyor orada. gençlere yazık oluyor.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR5 sa önce
    O papağana (canlıya) yapılan eziyeti, telin etmekle beraber, ondan daha fazla zulme uğrayan insanlara toplumun ses çıkarmaması ayrı bir garabet. Acunun programları toplumun zeka ve ahlaki seviyesiyle alay etmek üzre kurulu. Rtük denen kurumda ne iş yapar anlamıyoruz, lakin geçen haber vardı 5 yıl önceki ceza ücretlerini alamıyomuş halen Rtükümüz. Vayy memleketin haline. Diğer pek çok meseleyide Akit gazetemiz dile getiriyor zaten sağolsun.
  • erhan erhan 6 sa önce
    ne vatandası kardes vatandas meyıllı olmasa acun olurmu rtuk bu ıslere dur demezmi
  • Ramazan ÇelikRamazan Çelik7 sa önce
    Söylemeyi unuttum kusura bakmayın neden rtük ' ü suçlamıyorsunuz. Vatandaş haklı olarak eleştirdiğiniz bu konuya ne yapabilir ki? Cevap yazarsanız niyetinizi anlamış oluruz.
  • Ramazan ÇelikRamazan Çelik7 sa önce
    Lütfen söylediklerinizi genele yaymayın. Ben ve benim gibi milyonlarca anadolu insanı haklı olarak söylediğiniz tüm bu konulardan son derece rahatsızız zaten .Mesele bu acun denen kişiye kim dur diyecek ?
  • ihsihs7 sa önce
    Demek ki neymiş? (elbette hiç bir canlıya zulüm mazur görülemez lakin) Bir kuş bizim gençliğimizden, kültürümüzden, bütün manevi değerlerimizden daha önemliymiş.
  • MaraşlıMaraşlı7 sa önce
    Babana ecdadına rahmet, bu tür konularda hassasiyeti olan sizlerde olmasanız okunacak yazı yok. Körler sağırlar birbirini ağırlar misali , bu kepazeliği izledikçe adamın cepleri doldu taştı. Daha düne kadar gavurun plajlarında elinde mikrofonla karıları dikizleyip onlara sarkan acun şimdi memleketin en eğerli adamı oldu. reiste üstüne takdir edip üstüne tüy dikti. Müslümanlar olarak niye bu hale düştüğümüzün resmi , Şeytanın varlığı nasılki günah işlememize sebep değilse bu programları izlemek zorundada değiliz. silersin kanalı tv den olur biter , rtük mütük hikaye , rtük iş yapsa hükümet yanlısı atv ve diğerlerine ceza yağdırması lazım ama baştada dediim gibi körler sağırlar birbirini ağırlar. Allah cc sonumuzu hayreylesin
  • ERDALERDAL7 sa önce
    HZ. ÖMERİN (RA) ADALETİ TECELLİ ETMEDEN ÜLKEMİZE HUZUR GELMEZ.
  • HilmiHilmi8 sa önce
    Yazınız Harika keşke Banu avarın yıllar önce buyarışmaların küresel güçler tarafından dünyaya aynı şekilde ve aynı anda empoze edildiğini anlattığı sözleri zamanında önemsese idik. Kaldı ki bu olay da üçüncü sayfa kadar kullanılıp bir kenara atılacak
  • Düşünen adamDüşünen adam10 sa önce
    Düşünüyorum da olayları durumları sizin gibi gerçek manasıyla irdeleyen ve topluma ışık tutanların sayısı kaç tane..Kamu görevlilerinin başaramadığı gerçek dirilişi Allah razı olsun sizler gibi bir kaç kişi yapıyor..Allah uzun ömür versin..bir kardeşiniz olarak sizinletanışıp , sohpet etmek isterdim.Allaha emanet olunuz..
  • esra gunelesra gunel13 sa önce
    aci gercekleri ne guzel aciklamissiniz allah milleti bu rezil adamdan kurtarsin
  • HarunHarun13 sa önce
    Bütün suç Acun’da mı.RTÜK denen bir kurum var ne iş yapar belli değil.Kardeşim her mahallede masaj salonu adı altında genelevler var.Hangi parti zamanında açıldı bunlar.Biraz da biz kendimizi sorguluyalım.

Ali Osman Aydın

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