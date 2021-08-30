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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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“Yürü yürü” haksız mı?

30 Ağustos 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Ne yalan söyleyeyim.

İsterseniz “Sen de solcu medyanın tesiri altında kalmışsınız” deyin.

İsterseniz, “Çok naif düşünüyorsun” deyin.

İsterseniz, “Amma da safmışsın” deyin..

Çorum’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Yürü yürü” diyen hanımefendinin görüntüsünü izlediğimde..

“Böyle bir harekete gerek yok” diye düşündüm..

Torununuzu sevmek üzere hareket eden bir siyasetçiye, “Lütfen, torunuma yaklaşmazsanız, sevinirim” demeniz, olabilir..

“Siyasetinizi tasvip etmiyorum.. Rica etsem, bizi es geçseniz” demeniz, olabilir.

Ama..

“Yürü, yürü” demek..

“Bir siyasi partinin genel başkanına hitap tarzı olmasa gerek”, diye düşündüm..

Ama..

Karşı mahallenin saldırılarını gördükçe..

“AK Partili çıktı..” diye isnatlar.

Sonra.

Kendisinin AK Parti üyesi yetmemiş olmalı ki.

“Oğlu da mahalle teşkilatında” diye..

Saldırdıkça saldırdıklarını görünce..

Hele hele.

Kendisini adamdan saymamız gereken İsmail Saymaz, “Rezil kadının teki, edepsiz, saygısız.” sözleri ile hakaretlerin binini bir para ederek saldırdığını görünce..

Kendisinin de, hem de bir hanım olan kişiye hakaret ettiğinin farkında olmaksızın, “Geçiyorum siyasetçiyi, yanlışa hürmet, büyüğe hürmet, insanı insan yapacak bütün değerleri bir utanmaz kadın, bir rezil kadın alaşağı ediyor.”  demesi üzerine..

Bir de..

Tam CHP kafalıların despot zihniyetini ele verircesine..

“Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım. Asıl bu devlet, devlet olsa o çocuğu senden alması lazım.” sözlerini izledikten sonra..

Hafızamı yokladım..

En yakından, Boğaziçi Üniversitesi’nde, rektör Melih Bulu’ya, öğrencilerin tavırlarını hatırladım.

Babaları yaşındaki bir profesöre..

Üstelik, hocalarına.

Üstelik devletin üniversitedeki temsilcisi konumundaki kişiye..

Kendilerine çikolata ikram etmesi üzerine..

Öğrenciler ikramı reddetmişlerdi.

Olabilir, almak zorunda değiller..

Melih Bulu devamlı, öğrencilere  “Canım” diye hitap edince..

Öğrenciler, “Canım diyecek bir durum yok.” diye söze girip, “şov” ile devam edip..

Sonunda da aracına binen rektöre “Utan, utan” diye hakaret etmişlerdi..

Kılıçdaroğlu’na Çorumlu hanımefendinin sözlerini “hakaret” olarak nitelendiren solcu medya..

Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin, hocalarına karşı bu saygısızlıklarını nasıl haberleştirmişlerdi?

“Öğrencilerin protestosu karşısında şaşkına dönen rektör ..”

Sözcü’sünden başlayın.

Cumhuriyet’inden devam edin..

Halk TV’sinden çıkın.

Hepsinin anlatımı bu idi..

İşte bu gerçekleri hatırlayınca.

“Ali, sen de amma safmışsın” dedim kendi kendime..

Gerçekten de öyle değil mi?

Bunlar, bir öğrencinin, bir öğretim üyesine, “Utan, utan” demesini, “protesto” olarak nitelendirirken..

Bir vatandaşın..

Bir siyasetçiye yönelik olarak “Yürü yürü” ifadesini, en rezil hakaretlerle mahkum etmeye kalkıyorlarsa..

Bizim de, bu solcuların dolmuşuna binmemiz mi gerekir?

Şunu söyleyebiliriz..

Onların tıyneti bu..

Onların ne mal olduklarını hepimiz biliyoruz.

Bizler, örnek insan olmalıyız..

Bu hatırlatmaya “Eyvallah” derim..

Ama..

“Onların ne mal olduklarını biliyoruz” derken..

Bunu diyenler..

“CHP değişti.. CHP ile ittifak yapılabilinir. AK Parti’ye mahkum muyuz” diyorlarsa..

Yani.

İşlerine gelince CHP’liler için, “Ne mal oldukları belli” derken.İşlerine gelince de, “AK Parti’den daha ilkeli bir parti imiş gibi algı çalışmasına imza atıyorlar” ise..

İşte burada oyuna gelmememiz lazım..

**

Tam ben bu minvalde bir yazı kaleme alacak iken..

Bir de..

Çorumlu hanımefendiyi bu kadar sert sözler ettirecek, acaba ne gerekçesi vardır, diye düşünür iken..

“Acaba yakınlarından birisi, başörtü mağduru olabilir mi?” diye kendimce sorgulama yapar iken.

“Belki de çocuklarından, kardeşlerinden, yeğenlerinden birisi, meslek lisesine gider iken, CHP kafasının dayatması ile, katsayı zulmünün uygulamaya konulması sonrasında, üniversiteye girişte yaşanılan mağduriyet, bu tepkiye sebep olmuştur” diye düşünür iken..

İlk aşamada tahmin etmediğim noktadan, protesto gerekçesi geldi..

Meğerse..

“Yürü yürü” diyen hanımefendi, AK Parti üyesi değilmiş, bir..

Oğlu, mahalle teşkilatında çalışmıyormuş, iki.

Solcu medyanın bu yalanları bir kenara..

“Yürü yürü” diyen anne.

Daha doğrusu, anneanne imiş.

Anneannenin haklı bir gerekçesi var..

Diyor ki, “Yürü yürü” diyen anneanne..

“Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermemin nedeni HDP ile ittifak yapmasıdır. Ben iyi televizyon izlerim. Haberlerde gördüm. Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesini istiyordu. Bir anda onu karşımda görünce Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi.”

Haydi bakalım şimdi, tekrar başa sarın, Halktvciler.

Özlem Gürses’ler. İsmail Saymaz’lar..

Bilumum CHP’liler..

Onlara yağcılık yapan milliyetçi geçinen İyi Partililer..

Haydi bir daha başlayın..

Şu anneanneye, bir daha laf saydırmaya kalkışın.

Eğer cesaret edebiliyorsanız.

Eğer yüreğiniz yetiyorsa..

Ne diyor anneanne?

“HDP ile ittifak yaptığı için protestoda bulundum.”

Aylardır, yıllardır, biz bu konuyu tartışmıyor muyuz?

“HDP ile ittifakınız, sizi sandığa gömer” demiyor muyuz?

Anneannenin protestosu da, bunun göstergesi işte.

Sandığa yansımasının habercisi işte..

Bu olay bize bir defa daha gösterdi ki..

Türkiye, sol medyanın esiri.

Kendileri, saygısızlığı da, terbiyesizliği de, teröristlerle işbirliğini de, en kralından yaparlar..

Onların saygısızlıkları, “protesto” olarak adlandırılır..

Onların teröristlerle işbirliği, “siyasi çalışma” olarak nitelendirilir.

Ama halkın, onlara protestosu, “Rezillik” olarak adlandırılmaya kalkılır..

Ve maalesef, bizim bile üzerimizde, kısmen de olsa, bu algıyı gerçekleştirirler..

 

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Yorumlar

şuayıp

Bu kadar memleket millet aleyhindeki konuşmalar fertlerde nefret oluşturdu
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Bir insan gayrı ahlaki hata yapsa biri ona sadece sözlü atıfda bulunsa demek söyleyen ahlaksız veya saygısızmı oluyor

niye demişler taşları baglamışlar köpekler serbest dogrusu pest bazıları lafını çekmez fıtrat bu bazıları yutkunurda, suçlu olan deyilde suçu olmayan suçlanır boşuna dememişker çirkefe taş atma üstüne sıçrar, herkes farkındalar herkes saygısızlık yapamaz solcu olmaya gerek yok burdaki sorrun suçluya neden suçlu dedin. zaten o kişi kendini biliyır dışlandıgını hele saymmaz saga yaranamadıgına göre bir seçenek kalıyor o da sola yalakalık salatalık.
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