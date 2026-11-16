Kalibaf’tan İsrail’e sert tepki! ABD halkına dikkat çeken çağrı…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in “sahte bayrak” operasyonları yürüttüğünü öne sürerek ABD kamuoyuna seslendi. Kalibaf, İsrail’in İran’la savaşa karşı çıkan Amerikalıları baskı altına almaya çalıştığını savundu.
ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yapan Kalibaf, İsrail’in söz konusu girişimlerini “şantaj kampanyası” olarak nitelendirdi. Kalibaf, “Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı. Bu, ABD’lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve ‘Önce İsrail’ politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır” ifadelerini kullandı.
“BU OYUNUN PARÇASI OLMAYIN”
İsrail’in Amerikan halkını kendi politikaları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını ileri süren Kalibaf, ABD vatandaşlarına bu oyunun parçası olmamaları çağrısında bulundu.