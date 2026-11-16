  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’den uluslararası arenada önemli başarı! ITU Konseyindeki yerini yeniden aldı… Bakan Göktaş’a iftirası elinde patlamıştı! Yalanın Özlale’si şimdi de Karaaslan’ı hedef aldı İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü! Otobüsler yanıyor Nuri Aslan bakıyor Karaaslan’dan YP’li Özlale’nin iddialarına sert tepki: Fonda hesabım yok, o müfteri utanmazdan hesabını soracağım! Rum Kesimi ile BM yine oyun peşinde! ‘Dönüşümlü başkanlık’ tezgahı yeniden masada AB’den Rusya’ya yeni yaptırım dalgası! 101 kuruluş ve 12 kişi hedefte… Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelilerle buluştu: Muhalefetle gençlere bakış açımızda zihniyet farkı var 250’den fazla palavra ifşa edildi! İsrail’in yalanlarına Türkiye freni Dizüstünde vurgun Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeriydi... Camiyi savunurken hayatını kaybetti!
Gündem Samsun’da 6 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu!
Gündem

Samsun’da 6 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Samsun’da 6 gündür aranan yaşlı adam ölü bulundu!

Samsun'da bir hastanenin otoparkı yakınındaki istinat duvarının altında cansız bedeni bulunan kişinin, 6 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan alzaymır hastası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi otoparkına aracını park eden bir kişi, istinat duvarının alt kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kaya'nın yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu ve Kaya'nın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İmran Han'dan acil yardım çağrısı: Hücre hapsindeyim, ölüme terk ediliyoruz
İmran Han'dan acil yardım çağrısı: Hücre hapsindeyim, ölüme terk ediliyoruz

Dünya

İmran Han'dan acil yardım çağrısı: Hücre hapsindeyim, ölüme terk ediliyoruz

Bangladeş’te dang humması can alıyor! Ölü sayısı 502’ye yükseldi
Bangladeş’te dang humması can alıyor! Ölü sayısı 502’ye yükseldi

Sağlık

Bangladeş’te dang humması can alıyor! Ölü sayısı 502’ye yükseldi

Allah ölümün bile hayırlısını versin: Arnavutköy'de feci şekilde can verdi!
Allah ölümün bile hayırlısını versin: Arnavutköy'de feci şekilde can verdi!

Gündem

Allah ölümün bile hayırlısını versin: Arnavutköy'de feci şekilde can verdi!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23