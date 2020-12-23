  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

23 Aralık 2020

Enerji santrallarına dikkat
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

23 Aralık 2020

Trabzonspor’un durumu ve Özkan Sümer’in vefatı..
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

23 Aralık 2020

Bak şu konuşana
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

23 Aralık 2020

Türkiye, Demirtaş’ı AİHM’den 1 yıl önce tahliye etti!..

Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

23 Aralık 2020

Nasılsın, iyi misin?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

23 Aralık 2020

Dünya İle Ahiret Arasında Savrulmak
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

23 Aralık 2020

10. yılındaki ‘Arap Baharı’nın hazin hikâyesi
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

23 Aralık 2020

Peygamber sevdasıyla imtihan olunmak
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

23 Aralık 2020

Nereden çıktı bu İslamofobi?!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

23 Aralık 2020

En Güzel Miras Kitaplar
CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! 2023’te AK Parti yeniden iktidar olabilecek mi? O AK Partili isimden canlı yayında flaş açıklamalar

2023 seçimlerinde AK Parti yeniden iktidar, Recep Tayyip Erdoğan ise yeniden cumhurbaşkanı seçilebilecek mi? İddia edildiği gibi “MHP AK Par..
Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu
Dünya

Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu

Çin'in Çongçing kentinde polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına neden olan Albay Murat Alkan ülke gündemine oturdu.
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?
Medya

CNN Türk ekranlarında rezillik: Ezan neden Türkçe okunmasın?

İBB'nin Şeb-i Arus rezilliği gündeme bomba gibi düşerken televizyon ekranlarında da tartışmalar devam ediyor. CNN Türk ekranlarında Kur'an-ı..
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
CHP'nin yalan silsilesi:
Siyaset

CHP'nin yalan silsilesi: "Öğrencileri kıyma yapıp yedirdiler"

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeni Akit Youtube kanalında CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini değerle..
Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü
Dünya

Putin ve Abbas Ortadoğu'yu görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortadoğu'daki durumu görüşt..
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki
Gündem

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin rezilliğine AK Parti'den tepki

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Kur'an-Kerim saygısızlığı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararı..
23 Aralık 2020

Türkiye, Demirtaş’ı AİHM’den 1 yıl önce tahliye etti!..

Hiçbir üyesi tek bir silahlı eyleme katılmamış Refah Partisi’nin kapatılması davası önlerine gittiğinde, Avrupa’daki şaklaban hukukçularla birlikte, utanmadan bir Türk hakim olarak, “kapatılmayı hakketmiştir. Kapatma kararı hukuka uygundur” oyu kullanan Rıza Türmen..

Üniversitelerdeki başörtü yasağı önüne gittiğinde, ahlaksızca, vicdansızca, hukuku ayaklar altına alarak paspas edercesine, yine Avrupalı hokkabaz hakimlerle birlikte, sözümona bir de Müslüman geçinen bir Türk hakimi olarak, “Başörtü yasağı koyup koymamak, Türkiye’nin iç işidir. Bu konuda bizim ‘insan hakkı ihlal edilmiştir’ kararı vermemiz mümkün değil” rezil kararına oy veren Rıza Türmen..

AİHM’deki insan hakkı ihlallerini legalleştiren oyları ile bilinen o skandal yargıçlık süresinden sonra, gelip CHP’de milletvekilliği yapan Rıza Türmen..

Şimdi Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM Büyük Dairesi’nin kararını öğrenir öğrenmez, hemen sahneye fırlayıp, “Sadece Demirtaş’ın hemen serbest bırakılması değil, diğer dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin de tahliye edilmesini öngören bir karar” diyerek, militanlığını sergilemiş..

Önce şu hususu bir tespit edelim.

Bu adamda hukuk adına bir milimlik vicdan olsa..

Refah Partisi’nin kapatılmasının örgütlenme hakkının ihlali olmadığı, Erbakan’ın 5 yıl siyasetten men edilmesinin, seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması olmadığı yönünde oy kullanan bir kişi olarak, şimdi bu ülkenin 50 bin insanının canına mal olan PKK terör örgütü ile irtibatlı Selahattin Demirtaş için, hangi yüzle “insan hakkı ihlal edildi” şovu yaptığını açıklardı..

Adamların geçmişlerini bilmesek..

Hangi rezil kararlara, nasıl vicdansızca destek çıktıklarını bilmesek..

Şimdi Selahattin Demirtaş’a, “Biz insan haklarını savunuyoruz. İnsan hakları, hepinize lazım olur” söylemleri ile destek çıkmalarına aldanıp, “Bunlar ideolojik düşünmüyorlar, olaylara insan hakkı merkezli bakıyorlar” diyerek, aldanacağız..

Nasıl bir rezalettir, Erbakan gibi bir siyasetçinin, kavganın en uzağındaki bir başbakanın 5 yıllık siyaset yasağını, AİHM üyesi olarak hukuka uygun bulup..

“Erbakan 5 yıl siyasetten yasaklı olmalı. Seçilme hakkını kullanmamalı” deyip..

Şimdi Selahattin Demirtaş gibi, “Apo’nun daha heykelini dikeceğiz. Heykelini” diyen teröriste ise, “seçme ve seçilme hakkı ihlal edildi” diye destek çıkmak..

Nasıl bir rezalettir.. Nasıl bir ahlaksızlıktır?

Daha önemlisi..

AİHM kararlarının birçoğunda teröristlere destek var.. Teröristleri koruyup kollarken, hiçbir suçu olmayan üniversiteli kızların başörtü takma haklarını bile görmezden gelen ideolojik bakış açıları var da..

Bunlar AİHM’in günahları..

Ama içimizdeki hainler, AİHM’in verdiği o kararların da ötesine geçerek..

Çarpıtmanın kralını yaparak..

Türk halkını, aldatmaya kalkışıyorlar..

Ne imiş? 

Dünkü AİHM Büyük Daire kararından sonra, Selahattin Demirtaş’ın hemen tahliye edilmesi gerekir” imiş..

Emriniz olur beyim..

Siz emredin, hemen tahliye edelim..

Siz emredin, Refah Partisi’ni kapatalım.

Yine siz emredin, HDP gibi teröre destek çıkan partileri ise açık tutalım..

Onlar yetmemiş..

Şimdi..

Türk mahkemelerince de daha önce tutukluluğu sona erdirilmiş bir dosya üzerinden AİHM’in verdiği karar gerekçe gösterilip, başka suçtan tutuklu olan Demirtaş’ı hemen tahliye edelim..

Dün AİHM kararı açıklandıktan sonra, HDP’lileri boşverdik.

CHP’lileri boşverdik..

Nerede ise İyi Partililer bile kuyruğa girdiler, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini istiyorlar.

İyi güzel de bey abiler..

AİHM, hangi dosyada, “Selahattin Demirtaş tahliye olmalı” dedi?

2016 yılında tutuklandığı dosya için..

O dosyadan, şu an Selahattin Demirtaş tutuklu mu?

Değil..

2019 yılında başka bir suçtan tutuklandı, Demirtaş..

Yeni tutuklandığı dosyadan, AİHM’in verdiği ayrı bir “tahliyesi gerekir” kararı var mı?

Yok..

“Tahliyesi gerekli idi” kararı, 2016 tarihli tutuklama için..

O karar da zaten Türk mahkemeleri tarafından da bir yıl önce zaten kaldırıldı.

O zaman, bir bardak suda fırtına kopartmanın ne alemi var?

Gidersiniz kankanız olan AİHM’e..

“2016 tarihli tutuklama için lehimize karar verdiniz. Bir de, 2019 tarihli tutuklama için de bir karar verin” dersiniz..

Onlar da verirler..

Alır getirirsiniz, o zaman “Demirtaş cezaevinden çıkmalı” dersiniz..

Ama Sülün Osman’lık yapıp..

“Abra kadabra” numaraları ile..

2016 tarihli tutuklama için verilen kararı, 2019 tarihli tutuklama için verilmiş gibi göstererek..

Cezaevindeki adamlarınızı kurtarmaya kalkışırsanız..

Bu millet bu numaraları yemez..

Yaptığınız hokkabazlıkları da not eder..

Adamınız bir tane suç işlemiş olurdu..

“Gerillanın (bizim terörist dediğimiz adama, o gerilla diyor) cenazesine katılmayan                      milletvekillerine disiplin soruşturması açarım” tek suçu olurdu.

O suçtan tutuklanır, sonrasında da AİHM tarafından, “Bu kadar tutukluluk yeter” kararı alınırdı..

“Adamın başka suçu yok, başka bir eylemi yok, niye cezaevinde tutuyoruz ki?” derdim..

Ama adam resmen suç makinesi..

Kobani olaylarındaki tehditler bu adamın ağzından çıkmış..

Abdullah Öcalan lehine heykel dikme sözleri, bu adamın ağzından çıkmış..

Kandil’e ziyaretler bu adam tarafından gerçekleştirilmiş..

Adamın bizzat kendi öz kardeşi, şu an dahi Kandil’de, Türk askerine sıkılacak kurşunun hesabını yapıyor..

Böylesi terör ile iç içe bir adam için..

Solcuları bir kenara bırakın..

Meral Akşener’inden tutun, Temel Karamollaoğlu’na, Ahmet Davutoğlu’na, Ali Babacan’ına kadar; muhafazakar siyasetçiler bile sıraya girip, “tahliye” istiyorlar..

Hiçbir kusuru olmadığı halde, vicdansızca saldırılarla can vermiş asker ve polislerin ahlarını alıyorlar..

300 bine yakın tutuklunun bulunduğu Türkiye’de, tek tutuklu Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala imiş gibi bir algı oluşturup..

Bu iki isim üzerinden, hukuk testleri yapmaya kalkıyorlar..

“İki kişi bırakılırsa hukuk var, o iki kişi bırakılmazsa hukuk yok” algısı üretiyorlar..

Ama bizim üzerimize de borç olsun..

Şu PKK bitirildikten sonra dahi..

Askere-polise kurşun sıkanları da  kurşun sıkanlara destek verenleri de..

Bu millete hatırlatmaktan bir an geri durmayacağız..

Dağdaki eli silahlı teröristlerin, şehirdeki kıravatlı kardeşlerinin ihanetlerini her daim yüzlerine vuracağız..

Ahdimiz olsun..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CEMALETTIN

ali bey son zamanlarda yazdıklarınızla muhallefete koz veriyordunuz bu gůn yazdıklarınızda haklılık oranınız yūksek gūzel tespit yapmışsınız böyle yazmaya devam edin
  • Yanıtla

erdal

ali abi şu an ulke olarak zor gunler geciriyoruz zaten kòtūye giden ekonomimiz şu covid 19 ile dahada kötū oldu biz esnaflar zordayız işci memur her kesim hayat pahlılıgından şikayetci sizce bu durumdan nasıl cıkacagız bir gun köşenizde ekonomiye yer verseniz cıkış yollarını yazıp bizi aydınlatsanız seviniriz sayın hocam
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay