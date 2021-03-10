  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

10 Mart 2021

Bir varmış, bir yokmuş!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

10 Mart 2021

Trabzonspor’un tek hedefi… Rıdvan Dilmen’in vedası…

Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

10 Mart 2021

Haçlı Batı yeni oyunlar peşinde
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

10 Mart 2021

Ne oldu İP’liler, başınıza taş mı düştü?
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

10 Mart 2021

Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

10 Mart 2021

Özgürlük Ambalajıyla Köleleşen Ruhlar
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

10 Mart 2021

Papa Irak ziyaretinde amacına ulaşabildi mi?
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

10 Mart 2021

Kalem katilleri
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

10 Mart 2021

Gündem illüzyonu
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

10 Mart 2021

Rakıcılar ve Heykelciler Niçin Kanal İstanbul’u İstemez?
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

10 Mart 2021

Miracımızı yaşayalım! 
Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 'metafizik uzmanı' Salih Memişoğlu hayatını kaybetti.
Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi
Dünya

Almanya'da haber bülteninin açılışını Türkçe yapan spiker linç edildi

Almanya'da devlet televizyonu ARD'de haber bülteninin açılışını Türkçe yapan Türk asıllı spiker Pınar Atalay, aşırı sağcıların lincine uğrad..
Mısır'dan sonra şimdi de Körfez ülkeleri! Çıldıracaklar
Gündem

Mısır'dan sonra şimdi de Körfez ülkeleri! Çıldıracaklar

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasında yeşeren ilişkileri canla..
Libya'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama
Gündem

Libya'dan Türkiye ile ilgili önemli açıklama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları ..
Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı
Dünya

Yunanistan'dan flaş iddia: Mısır enerji haritasını düzeltti, konu kapandı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerind..
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti
Dünya

Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Paris..
Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
Gündem

Prof. Naci Görür bir ilimizi uyardı! '7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'

Bugün Bingöl'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Naci Görür'den korkutan bir açıklama geldi. Görür, merkez üssü olan Karl..
Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü
Gündem

Hakurk ve Kandil'e hava harekatı! Bir sözde lider 25 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiği vurgusunu yaparak, "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava h..
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Ş..
AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...
Siyaset

AK Parti’den çarpıcı anket! Erdoğan'a sunuldu ve...

AK Parti, vatandaşların sosyal medyada siyasette yaşanan tartışmaları ve siyaseti ne kadar takip ettiğini ölçen anket MYK toplantısında Cumh..
10 Mart 2021

Ne oldu İP’liler, başınıza taş mı düştü?

Şu İyi Partilileri anlayabildiniz mi?

Ne oldu da biz yüksek sesle haykırırken, kulaklarını tıkarlarken..

Şimdi Ekrem İmamoğlu’nun, kadınlar günü sebebi ile Meral Akşener ve Pervin Buldan’ın isimlerini aynı tivitte buluşturmasına isyan ediyorlar.. 

Oysa, 2018 milletvekili seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu çağrıda bulundu, “HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. İkinci tura Erdoğan’ın karşısına kim kalırsa onu destekleriz.”

Hatta CHP’li isimler, “Bizim evdeki oyları, CHP ve HDP arasında bölüştürdük” dediler..

Bu CHP ile ittifak yaparak 2018 milletvekili seçimine giren İyi Partililer, bu yanlışa karşı çıkmadılar..

Şimdi..

Kıytırık bir tivit üzerinden, “Bizim genel başkanımız ile HDP eşbaşkanını aynı kefeye nasıl koyarsın” diye Ekrem İmamoğlu’na laf sayıyorlar..

Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ise..

Bunu İyi Parti’ye borçlu olduğu kadar..

HDP’ye de borçludur..

İyi Partililer bunu bilmiyorlar mı?

Ki..

HDP ile birlikte anılmaktan şikayetçi oluyorlar..

Birlikte salladınız İP’liler.

Birlikte devirdiniz, AK Parti’yi..

Şimdi utanıyor musunuz, bu sonuçtan..

Seçim sonuçları YSK’nın sitesinde duruyor.

Gazetemizin internet sitesi yeniakit.com.tr’de duruyor.. İyi Parti’nin adayı bile yok, İstanbul’da..

HDP gibi..

İkiniz de aday göstermemişsiniz..

İkiniz de Ekrem’e oy vermişsiniz.

Ekrem de şimdi ikinize birden teşekkür ediyor..

Niye rahatsızlık duyuyorsunuz?

Unuttuk mu sanıyorsunuz?

Unutturduğunuzu mu sanıyorsunuz..

Kandil’den Murat Karayılan, 31 Mart 2019 seçimlerinden iki gün önce, “Türkiye’deki demokrasi güçleri, demokratik kimseler, çevreler, sanatçılar, yazarlar Erdoğan ve Bahçeli’ye karşı durmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye’de de AKP-MHP ve Ergenekon rejimi bir tehlikedir. 31 Mart seçimlerinde bu tehlikeyi bertaraf edecek gücün de Kürtler ve dostları olduğu açıktır. Kürtlerin ezici gücü, İstanbul’da da belirleyicidir. Bu, bütün Kürtler için onur duyulacak bir şeydir” demişti..

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de HDP’nin aday bile çıkarmadığına da gönderme yaparak CHP’li adaya oy verilmesini istemişti..

O gün İyi Partililer isyan etmediler..

HDP ile birlikte, Murat Karayılan’ın talimatında gösterdiği adaya oy verdiler..

İyi Parti içinden kimse, “biz ne yapıyoruz” demedi..

Üç maymunu oynadılar..

31 Mart ile de bitmedi tiyatro..

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için, 23 Haziran 2019’da sandık başına gidildiğinde de aynı Murat Karayılan, “İstanbul seçimleri, aslında bir referanduma dönüştü. Kuşkusuz burada Kürdistan halkı, dostları, demokratik çevreler bunu düşünerek seçime yaklaşacaklardır. Yani bizim bu konuda ayrıca bir çağrı yapmamıza aslında pek gerek yok. Zaten HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır. ‘Faşizmi yıkalım, Türkiye’yi demokratikleştirelim’ sloganı ekseninde hareket edeceklerini kendileri zaten açıklamışlardır. Bizce de bu doğru bir stratejidir” dediğinde, İyi Partililer titreyip, kendilerine gelmediler..

Suskun kaldılar..

Selahattin Demirtaş için, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “Tahliye olması” yönündeki açıklamasına, İyi Partililer itiraz etmediler..

Selahattin Demirtaş’ın Meral Akşener’e yönelik “Bir sabah kahvaltısında buluşmak isterim” çağrısına, Akşener “evet” dediğinde..

İyi Partililer ardı ardına açıklamalar yapmadılar..

İyi Partili milletvekili Ahmet Çelik’in sahipliğindeki Yeniçağ gazetesi, manşet atmadı, “Haddinizi bilin” demedi..

Daha bu ay içinde, Gara operasyonu sebebi ile HDP eşbaşkanı Mithat Sancar, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Faruk Gergerlioğlu, “TSK mağarayı bombaladı, 13 rehine öldü” iftirası attığında, İyi Partililer; “Yeter artık. Bu kadar iftiraya tahammül edemeyiz” demediler..

Bugün dört satırlık tivitinde, HDP eşbaşkanı ile İP genel başkanının ismini anan Ekrem İmamoğlu’na, İyi Partililer, kayyım atamalarındaki tavrı için itirazda bulunmadılar.

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’a gidip, kayyım atanan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret edip, Diyarbakır HDP İl Teşkilatı önünde PKK’nın dağa kaçırdığı çocuklarını bekleyen anneleri es geçtiğinde, İP’liler seslerini çıkarmadılar..

CHP İstanbul belediye meclis başkanvekili kendi partisinin mensuplarına “İşçi alımında % 35 CHP, % 15 İP, % 15 diğerleri” dediğinde, “Diğerleri”nden kastın HDP ve ismini anmak istemediğim öbür partiler olduğu zikredildiğinde..

İyi Partililer haykırmadılar..

“Bizim ilkemiz liyakattir, bizim üzerimizden istismara kalkışmayın” demediler..

Avcılar’da 1999 depreminin yıldönümünde CHP’li belediye başkanı ile birlikte buluşan İP İlçe Başkanı Serkan Yalım ve HDP İlçe Başkanı Şemsettin Duman tartıştılar.. İP’li başkan Serkan Yalım, maskesini çıkarıp, HDP’li ilçe başkanını konuşmasından dolayı protesto ederek alandan ayrıldı..

Ama İP Genel Merkezi, bu olaya karşı da sessizliğini korudu..

Konuşmadı.

Kimseyi konuşturmadı..

Ama ne zaman ki..

İyi Parti’den kopuşlar başladı..

İyi Parti yönetiminin aklı başına geldi..

Titrediler, şimdi kendilerine gelmeye çalışıyorlar.

Ama vakit biraz geç oldu gibi..

HDP’yi şımartın..

AK Parti’ye tehditler savurtacak hale getirin..

TSK’ya iftira atacak noktaya getirin..

Sonra..

Kendi partinizin kurucuları birer-ikişer partinizden ayrılmaya başlayınca..

Dandikten bir gerekçe ile Ekrem İmamoğlu’na “Haddini bil” uyarısı yapın..

Bir değil, 10’a yakın milletvekilini konuşturup, “Bu olmaz. Kabul edilemez” deyin..

Apo’nun heykelini dikme sözü veren, teröristin cenazesine gitmeyen milletvekili için disiplin soruşturması açacağını söyleyen Selahattin Demirtaş ile kahvaltı hazırlığı kabul edilebilir bir şey miydi?

Ki.

O gün sustunuz da..

Şimdi tivitte genel başkanınızın ismini, HDP eşbaşkanı ile birlikte anılmasını kabul edemiyorsunuz?

Ne oldu, söyler misiniz İP’liler!?.

Başınıza taş mı düştü?

Yaşadığınız nedir?

Değişmenizin sebebi nedir?

İP’lilerin bugünkü tavırlarından vazgeçmeleri çağrısı yapmıyorum..

Konuyu anlamaya çalışıyorum..

Çok daha önemli olaylar yaşandığında, kulağının üzerine yatanların, şimdi çok daha önemsiz bir olayı bahane ederek, niçin tartışma çıkardığını anlamaya çalışıyorum..

İP yönetimi, “Biz hata etmişiz” derse, tartışmayı bırakırız.

Ama..

Pişmanlık duymadan, “O gün öyle gerekiyordu, bugün böyle” der, arka planı açıklamazlarsa, bu riyakârlıklarını, her daim yüzlerine vururuz!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BERBAT

1-Feto'yu kurup devlete yerlestiren ittihad ve Terakki artigi CHP-Kasim Gulek! 2-Odunc vekil vererek Feto'nun ip'ini meclise sokan CHP! 3-"Her evden HDP'ye bir oy" diyerek HDPKK'yi meclise sokan K.K-Chp! 4-Pkk'nin ketlettigi asgerler icin hukumeti suclayan CHP-ip! 5-Feto'un siyasi ayagini arayan da CHP-ip!? Bu nasil bir zillettir? bu nasil bir asaglik kokusmusluktur iblisliktir?
  • Yanıtla

Ehe öhe

Kem küm de kem küm, bizden İYİ kem küm de kem küm...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay