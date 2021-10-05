CHP, dağıtım şirketlerine çalışıyor: Elektriğe zam!

Soldan çarklı medya organları “Son dakika..” diye haberi vermişlerdi.

Cumhuriyet de vardı..

T24 de..

Televizyonlarda Halk TV de, KRT de..

Haber neydi?

“Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmış!”

Bizim bildiğimiz, elektrik fiyatlarına zammı, EPDK açıklıyor..

“Hayrola, EPDK yaptığı zammı açıklamaya cesaret mi edememiş” diye, biz de meraklandık..

Haberin tarihi 30 Eylül idi.

5 gün önce yani..

Sağa baktık yok.

Sola baktık yok..

Olmaz ya, “Yapılan zammın bilgisi saklanıyordur, çıkar birkaç saat sonra” düşüncesi ile “Ya sabır” dedik.

Saatler geçti..

Günler geçti..

Yazıyı kaleme aldığım saat itibari ile 4 gün geçti..

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın, “Yarından geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldi” açıklaması doğrulanmadı..

Haberi biraz daha kurcaladık..

Bu milletin dar gelirlilerinin vergileri ile maaş alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Twitter’daki hesabından yapmış açıklamayı..

“Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam geldiğini duyduk” demiş.

Milletvekili bu..

Mahallenin kahvehanesinin işletmecisi değil.

Sokakta şunun bunun konuşması ile böyle bir paylaşım yapacak ise..

Yapıyor ise..

Vay halimize!..

Paylaşımı zam bilgisi ile de bitmiyor..

Bir de yorum yapıyor..

“AK Parti iktidarı tüm uyarılarımıza kulak tıkayarak kara kış yaklaşırken vatandaşı karanlığa mahkum eden elektrik zammını yapmış” diyerek, söylemini kesinmiş gibi, uzatıyor..

Bir bilgi daha veriyor..

“Alınan zam kararı 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak” diyor..

Yine devam ediyor:

“Elektrikteki yüzde 15 zam; faturasını ödeyemeyen 5 milyon vatandaşımıza yenilerini ekleyecektir. Elektrikteki zamlar enflasyonun daha da yükselmesine neden olacaktır.”

1 Ekim’den itibaren uygulanacağı belirtilen elektrik zammı, doğrulandı mı?

Hayır..

O zaman bu milletvekiline, partisi CHP’nin hesap sorması gerekmez mi?

“Yalan dolanla, elektrik dağıtım şirketlerine para kazandırmaya mı çalışıyorsun? Zam gelmediği halde, yalan söyleyerek, dağıtım şirketlerinin elini mi güçlendirmeye çalışıyorsun?”

Öyle ya..

Türk Ceza Kanunu’nda bile suç olarak düzenlenmiştir..

Bir mala zam gelmesi için söylenti yaymak, hapis cezası gerektiren bir suç..

Bolca işlendiği için, belki kimse farkında değil ama..

Maddesini verelim, bundan sonrası için, bu suçu işlemeye meraklı olanlar, ayaklarını denk alsınlar..

“Fiyatları etkileme

Madde 237- (1) İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.”

Sadece işçi ücretleri değil, sadece besin maddeleri değil, herhangi bir malın fiyatının da artıp eksilmesi amacı ile yalan haber üretenlere, hapis cezası öngörülmüş..

CHP Milletvekili Ahmet Akın’ın “Elektriğe zam geldi” anlatımı, yalan çıktı mı?

Çıktı..

O zaman savcılar göreve..

Hazırlasınlar fezlekeyi..

Dokunulmazlığın kaldırılmasını istesinler..

Sonrasında da iddianameyi hazırlayıp, o yalanın CHP milletvekilinin yanına kâr kalmamasını sağlasınlar..

Hatta, sadece 237/1. maddeden de değil..

Eğer bugünlerde, elektriğe gerçekten zam gelecek olursa..

Türk Ceza Kanunu’nun 237/2. maddesini de devreye almaları gerekir.

237/2’de ise, şöyle deniliyor:

“(2) Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte biri oranında artırılır.”

Savcı soruşturma açmaz ise..

“CHP, yalan yanlış bilgilerle, kamuoyunu aldatıyor” diye disiplin süreci başlatmaz ise..

Bu işler böyle gider.

Bir yandan dar gelirlinin haklarını koruyor gibi bir algı oluşturuyorlar..

Öte yandan, olmamış zammı, olmuş gibi gösterip, kamuoyunu zammın gelmesine hazırlıyorlar..

Tüm ekonomistler bilirler ki..

“Zam geldi, gelecek” söylentisinin yayılması, zam düşünülmeyen bir ürünün bile fiyatını, en az yüzde 2-3 artırır..

Fiyatı devlet belirliyor ise, zamma zorlanır..

Zam yapmamakta direnilirse, malın bulunmasında sıkıntılar yaşanır..

Kalite düşer..

Vesaire vesaire..

O zaman Ahmet Akın’a soralım..

Elektriğe gelecek zammın, sana faydası ne?

Elektrik dağıtım şirketleri ile ortak mısın?

Partin, sabahtan akşama kadar, “5 müteahhit.. 5 müteahhit” deyip duruyor..

Senin derdin, aralarında dağıtım şirketi sahibi olanların da bulunduğu o müteahhitlere para mı kazandırmak?

Aslında Ahmet Akın yalnız değil..

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da..

Taa 1 ay önce aynı söylemle karşımıza çıkmıştı..

“Bir duyum aldım, dağıtım şirketleri zam talebinde bulunmuş” demişti.

Böyle bir çalışma olsa bile..

Bunun kamuoyu önünde tartışılmaması gerekir iken..

Tartışmamanın, olacaksa zam oranının azaltılması veya geliş sürecini yavaşlatması açısından fayda sağlayacağı açık iken..

Daha zam gelmeden, CHP davul zurnayı alıp, sokak sokak dolaşıyor..

Gelmemiş zammı, önceden tartışmaya açmak, dar gelirli açısından ne fayda getirir?

Hiç..

Zararı var mıdır?

Çok..

Bu gerçeğe rağmen, inadına inadına, “Zam gledi, geliyor” diye hem kamuoyunu aldatan, hem de dağıtım şirketlerine haksız kazanç sağlanması için çaba sarfeden bu CHP, zam geldiği gün de, “İktidar dar gelirlinin evindeki elektriğe de göz dikti” diye algı oluşturmayı, bir başka sürece taşıyarak devam ettirecek..

Zam geldiği gün, çıkar açıklarsınız, “Bu zam haksızdır” diye..

Ama zam gelmeden, ortalığı velveleye vermenin tek manası vardır: “Biz zam gelmesini istiyoruz!”

O zaman ben de, “Yapılmamış zammı bile söyleyecek kadar açığa çıkarttığınız kininizle boğulun!” derim..

Noktayı koyarım..