Bu kadar da dövülmez ki, acıyın muhalefete!

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde..

Abdullah Gül’ü bile CHP’nin adayı olarak göstermeye razı oldular..

Abdullah Gül kim?

CHP’nin adayı olmak ne?

Sadece CHP açısından değil, ilkesizlik..

Saadet Partisi de, bu adaylık sürecinin arabulucusu idi..

Saadet Partisi kim, Abdullah Gül’ü aday göstermek ne?

Bu girişimler yaşandı..

Meral Akşener’in oyunbozanlığı ile, hayaller suya düştü..

Ama bizim hafızamıza..

CHP ile SP’nin, neleri göze aldığı kazındı..

Seçimlere girdik..

Tayyip Erdoğan aslanlar gibi muzafferiyetini ilan etti..

Hemen ardından..

2018 Ağustos’unda zirve yapan dolar operasyonu ile birlikte heveslendiler..

“Daha cumhurbaşkanı seçiminden yeni çıktık ama.. Bu sefer iş ciddi.. Götüreceğiz galiba” dediler..

Olmadı.. Yine başaramadılar..

Oysa o kadar ümitlenmişlerdi ki..

“Bu dalganın önünde, hiç kimse duramaz..” diyorlardı..

Erdoğan dalganın önünde durdu..

Operasyonu dağıttı..

İlkesizliğe bir defa imza attınız mı.. Bir daha dönemezsiniz..

2018 milletvekili seçimlerinde gerçekleştirilen CHP-İP-SP ittifakı..

2019 mahalli seçimleri için..

Bu kadar net olmasa da..

Kapalı kapılar ardında..

Resmileştirilmemiş belgelerle..

“Başka çaremiz yok.. Aksi takdirde, daha onlarca yıl, AK Parti iktidarda kalır” korkusu ile..

CHP-İP ve HDP’yi bir araya getirip, ortak adaylar çıkardılar..

“Döviz operasyonunun iktidarı yıpratmasının verdiği gazla, belediye seçimlerini alır, 31 Mart’ta bayrağı göndere dikeriz” dediler.

Hiçbir ilke, hiçbir ar duygusu gözetmeksizin, zıt kardeşleri aynı aday etrafında buluşturdular..

İyi Parti ile HDP’nin aynı adaya oy vereceğini, sittin sene düşünseniz, bir küçücük ihtimal verebilir miydiniz?

Meral Akşener’in, sandığa gidip, “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen siyasetçilerin bir dakika önce oy verdiği adaya, hiç tereddüt etmeden oy vereceği söylense, inanabilir miydiniz?

Mümkün değil..

Meral Akşener HDP’lilere yanaşsa..

Bir saniyeliğine bir gaflete düşmüş olsa, HDP’lilere yanaşsa..

HDP’liler silkinip..

“Hoop dedik” itirazını yaparlardı.

Tersi olsa..

HDP’liler bir anlığına kendilerine göre yanlış noktaya düşseler.. Meral Akşener, “Hoop, ben sizinle nasıl aynı safta dururum” derdi..

Onlar unuttursalar da.. Gözlerden kaçırsalar da..

Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş.. Sandıkta buluştu..

Bir ilde, iki ilde değil.. Onlarca ilde buluştu.. Aynı adaya, bir dakika önce İyi Partili seçmen, bir dakika sonra HDP’li seçmen oy attı..

Böylece, birçok büyükşehirde bu sayede başkanlığı AK Parti’den aldılar..

Ama kirli ittifakla aldıkları başkanlıklar ile, Erdoğan’ı devirme operasyonunu tamamlayamadılar..

Muhalefetin bur kirli operasyonlarına karşı, AK parti cenahında neler oldu?

“Döviz operasyonu ile, Hazine bütün rezervlerini eritti. Kasada para kalmadı” dediler..

İktidar tam aksini ispat etti..

Onlar bekliyorlardı ki..

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile verilen sözler, sonrasında unutulsun..

Ama unutulmadı..

Emeklilere verilen söz tutulup, bayram ikramiyeleri, hem de erkenden dağıtıldı.

Asgari ücret tartışıldığında..

Enflasyonun üzerinde artış verildi..

Muhalefette kaş, göz kalmadı..

Döviz operasyonunda ilaç fabirkatörlerini kışkırttılar..

“Fabrikalar düşük kurdan ilaç veremez duruma düştüler” alçak söylemine müracaat ettiler..

“Piyasada 700 çeşit ilaç yok” yalanları ile, halkı tedirginliğe sevkettiler..

İktidar ilaç fabrikatörleri ile oturdu, anlaştı.. Öyle yüksek zamlarla değil.. Makul zamlarla, yeni yıl anlaşmasını yaptı..

Muhalefet darmadağın..

Bekliyorlardı ki, fabrikatörler bir telden.. İktidar bir telden çalsın.. Millet ilaçsız kalsın..

Başaramadılar..

Eşzamanlı olarak, ABD’yi Rahip Brunson üzerinden tahrik ettiler..

“Haksız yere cezaevine atılan ABD vatandaşı” diye takdim ettiler..

“Halkbank’a astronomik ceza geliyor. Türkiye’nin bile iflası olur” algısı çıkarttılar..

AK Parti iktidarı, o badireyi de atlattı..

Muhalefetin alnında, kendi ülkesine ihanet damgası kaldı..

Kendi ülkesinin kamu bankasının itibarını zayıflatma operasyonu, muhalefetin siciline işlendi..

Her olayda iktidar baskın çıkıyor, her olayda muhalefet dayak yiyor..

Geldik geldik. Koronavirüs salgınına geldik. “Bu çok iyi oldu.. İtalya başedemiyor, Türkiye mi başedecek? Bir uğrasa bize.. Tamamdır” diye düşündüler..

Düşündükleri gibi, koronavirüs Türkiye’ye de uğradı..

Ama umduklarını yine bulamadılar..

İtalya’yı, İspanya’yı, İngiltere’yi, ABD’yi darmadağın eden koronavirüs, “Bitmiş, iflas etmiş Türkiye.. Üretimi sıfır.. Yatırımlar çekilmiş.. Vursan devrilecek bir ülke” dedikleri Türkiye.. Koronavirüs salgınına nasıl hazırlıklı olduğunu, hastaneleri ile, sağlıkçıları ile, bürokrasisi ile gösterdi..

4 milyon 300 bin aileye 1.000’er liralık yardımlar yapıldı..

Oysa, Hazine tamtakırdı..

Türkiye şirketleri ile de, Merkez Bankası ile de, bütçesi ile de, iflas etmişti..

Öyle diyorlardı..

Maske bulamayan ABD’ye maske gönderen Türkiye, muhalefeti delirtti..

“Sultanahmet Camii’nde dilenip, Yenicami’de dağıtıyoruz” dediler..

Türkiye’nin başarısını hazmedemediler..

Sandılar ki..

Bu maske gönderimleri, lokal olaylar.. Sembolik bağışlar..

Bir baktılar, 50’den fazla ülkeye, bağışlar gidiyor..

Çıldırdılar..

Ardından.. Baktılar, maske bağışı sonrasında, maske satışları başladı..

Dünya, tatile girip, evlerine çekilmişken..

Türkiye bir yandan salgınla mücadele edip, bir yandan ekonominin çarklarını döndürdü..

Dünyaya sağlık ekipmanları satmaya başladı.

Habersol bile delirdi.. “İşi ticarete döktüler” diye haber yaptılar..

Türkiye’nin önce maske bağışı, sonrasında da o bağış ile tanıttığı sağlık ekipmanlarının satışını yapmasını kıskançlıkla izlediler.

Hatta.. İngiltere’ye satılan sağlık malzemelerinin, oradaki standartlara uymadığı gerekçesi ile, geri yollanacağı yalanını uydurdular..

İngiltere Büyükelçisi yalanladı..

“Malzemeden memnunuz” dedi..

Muhalefet tokat üzerine tokat yedi..

Hâlâ Türkiye’nin dik duruşunu, aslanlar gibi mücadelesini önlemek için çalışıyorlar..

Son çare “Darbe” dediler..

Ama korkarım ki, darbeyi kafalarına yiyecekler..

Ve bir daha yerden kalkamayacaklar..