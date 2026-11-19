Aralık ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Aydın Talip’e ait koyun sürüsü, yayladan dönüş sırasında Melekli beldesi civarında bulunan su kanalına düştü. Kanalda sıkışan koyunların birbirini ezmesi sonucu 78 hayvan telef oldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve sayım sonucunda 78 koyunun telef olduğu belirlendi. Telef olan koyunlar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekiplerinin incelemesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından itlaf edildi.