Karayolu yağışa dayanamadı! Bartın-Kastamonu yolunda çökme yaşandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun bir kesimi, yağışların etkisiyle çöktü.
Ulus ilçesinden Pınarbaşı ilçesine giden güzergahtaki Şirinler köyü mevkisinde, Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu kara yolunun 100 metrelik kısmında çökme yaşandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları ile jandarmanın güvenlik önlemi aldığı mevkide bekleyen araçlar, başka güzergahlara yönlendirildi.
Bölgede 4 ayrı noktada meydana gelen toprak kaymaları vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.