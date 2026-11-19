Mersin Organize Sanayi Bölgesi (Mersin OSB), üretim kapasitesi, istihdama katkısı ve yatırım performansıyla Türkiye genelindeki 420 organize sanayi bölgesi arasında 4’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. OSB Yıldızları Ödülü’ne layık görülen Mersin OSB’nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı.



Mersin, sanayi ve üretim alanındaki yükselişini önemli bir başarıyla taçlandırdı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 420 Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan değerlendirmede Mersin Organize Sanayi Bölgesi, 4’üncü sırada yer alarak kentin sanayideki gücünü bir kez daha ortaya koydu.





Mersin OSB’nin elde ettiği bu başarı, bölgenin üretim kapasitesi, istihdama sağladığı katkı ve sanayicilere sunduğu yatırım olanaklarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. OSB Yıldızları Ödülü kapsamında elde edilen derece, Mersin sanayisinin ulusal ölçekteki konumunu da güçlendirdi.



BAŞARININ ARKASINDA ÜRETİM VE YATIRIM VİZYONU



Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’nin liderliğinde büyümesini sürdüren bölge, yeni yatırımlar ve üretim odaklı projelerle Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.



Bölgedeki firmaların üretim gücü, ihracat potansiyeli ve istihdama sağladığı katkı, Mersin OSB’nin başarısında önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Mersin OSB bünyesinde faaliyet gösteren Yılbor Boru ve Hayat Kimya da OSB Yıldızları arasında yer alarak kentin sanayi alanındaki başarısına katkı sundu.



SABRİ TEKLİ: HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR MERSİN SANAYİSİ





Mersin OSB’nin Türkiye genelinde 4’üncü sıraya yükselmesi, kent ekonomisi açısından önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Başkan Sabri Tekli yönetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında yeni yatırım alanlarının oluşturulması, üretim kapasitesinin artırılması, sanayicilerin desteklenmesi ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.



Mersin'in yalnızca limanı ve ticaret hacmiyle değil, güçlü üretim altyapısıyla da Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu gösteren bu başarı, kentin sanayi vizyonunun somut göstergelerinden biri oldu.



Mersin OSB’nin elde ettiği derece, kentte üretim yapan firmaların başarısını ve sanayicilerin ortak emeğini de gözler önüne serdi.



Mersin üretiyor, Mersin büyüyor, Mersin sanayisi Türkiye'nin zirvesine emin adımlarla ilerliyor.