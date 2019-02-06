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Bir bebek üzerinden, önlenemeyen “kara propaganda!”

06 Şubat 2019 Çarşamba

 

Haberi okuyunca, içim cız etti.

Bir anne..

Cezaevinde iken, doğum yapmak üzere hastaneye sevkediliyor.. Doğumu yapıyor.. 

İddialar, “doğumdan hemen 5-6 saat sonrası”nı dillendiriyor ama..

Haydi diyelim, abartıyorlar.. 

Bir gün sonra, bilemediniz, iki gün sonra, tekrar cezaevine konuluyor..

Emzirme vesair zorunluluklar sebebi ile.. 

Hani bir yakını “Ben bebeğe bakarım” dese.. Kimse “Hayır, annesi ile cezaevine konulacak” demez ama..

Kimse sahip çıkmıyor olmalı ki..

Veya, “bebek de cezaevinde” diye bir algı oluşturmak isteniyor olmalı ki..

Bebeği de anne ile birlikte..

Cezaevine giriyor..

“Suç nedir” diye merak ettim..

“ByLock” imiş..

Tek bilgi, “ByLock tespiti üzerine tutuklandığı”na ilişkin..

Ben vicdanımda sorguluyorum..

FETÖ’cülerden bağımsız olarak.. 

FETÖ’cülere destek çıkan CHP’lilerden bağımsız olarak..

Sadece ve sadece, ByLock tespiti sebebi ile bir anne hakkında tutuklama verildi ise, bu bir yanlış.. 

Doğumu yaklaştığı halde, sadece ByLock iddiası ile tutuklanmış bir anne tahliye edilmedi ise ikinci yanlış.. 

Doğumu sonrasında tekrar cezaevine konuldu ise üçüncü yanlış..

Hele hele.. 

ByLock dediğiniz programı henüz tümü ile çözemediniz ise.. Bir tarihte ByLock sebebi ile tutukladığınız kişileri, daha sonra, “aynı IP’deki başka bir programa girmişler.. FETÖ ile bir bağları yokmuş” tespitini yapıp, tahliye ettirdiniz, hatta beraat ettirdiniz ise..

ByLock sebebi ile tutuklama ne demek?

Bu tutuklamanın, FETÖ’cüleri cezalandırma değil, tam aksine FETÖ’cülerin ekmeğine bal sürmek olduğunu bile bile, doğumdan sonra dahi tutuklamayı sürdürmek ne demek?

İki gündür bekliyorum ki, ilgili savcılık, bir açıklama yapsın..

Mahkemeden bir bilgi gelsin..

“Hayır, iddia edildiği üzere, sadece ByLock programı sebebi ile değil, ayrıca şu şu sebeplerle tutuklama kararı verilmiştir. Şüphelinin ifadesi şudur.. Hakkındaki deliller şunlardır” denilsin.. 

Bekliyorum ki, tutuklamanın gerekçesi kamuoyuna açıklanıp, yapılacak kara propaganda önlensin..

CHP milletvekillerinin istismarlarına zemin hazırlanmasın..

Maalesef..

Tutuklamaya sevkedenler.. Tutuklama kararı verenler.. “Biz yaparız, kimseye de hesap falan vermeyiz” modundalar..

Aslında hesap da vermelerini istediğimiz yok..

Doğru bir iş yapmış iseler.. Yalan söyleyenlerden hesap soracaklar.. 

“Suç isnadı sadece ByLock değil, bakın neler var neler” diyecekler..

Ya da..

Haksız bir karara imza atmışlarsa, düzeltecekler..

Ama, kimseden çıt yok..

O zaman görev bize düşüyor..

Açıyoruz, haberleri tek tek..

“Şeyma Tekin 3 günlük Yusuf Burak bebek ile cezaevinde. Lohusa bir anne ve yeni doğan bebek nasıl tutuklanır?” söyleminin etkisinde kalmadan..

“Suç işledi ise, tutuklanmasını gerektiren ağır bir suç isnadı var ise.. Mesela, bir cinayet işlemiş ise, doğum yaptı diye, katil tutuklanmayacak mı?” karşı cevabımızı verip, bu söylemi es geçiyoruz..

Bu ülkede binlerce asker ve polisin katili PKK’ya destek çıkan Sezgin Tanrıkulu’nun riyakar açıklamalarını görüyoruz, başörtülü bir anneye destek veriyormuş gibi yaptığı açıklamalardan midemiz bulanıyor.. 

Gözümüze, cezaevindeki “anne” için tahliye dilekli paylaşımlarda bulunan “baba”Halil Tekin’in aktarımları ilişiyor.

“Anne için, ‘ByLock suçlamasından başka bir şey yok’ deniliyor, yetkililer bir açıklama yapmıyor, belki babasından bir kanaat olur” diyor, taramaya başlıyoruz..

“Hey Erzurum.. Dereceni biraz yükselt te.. Yusuf Burak cezaevinde üşümesin. Dört gün oldu.. Ses Yok. Hasbünallahu veni’mel vekil” diyor, baba Halil Tekin..

Dindar bir profil veriyor..

Derinlere indikçe..

Ya yanlızlığın verdiği çaresizlikle..

Ya da, örgütün verdiği cesaretle..

Siyasi iktidara, ne hakaretler, ne saldırılar.. Ne iftiralar..

Direkt kendisi yapmamış olsa bile..

FETÖ’cülerin attıkları iftiraları beğenme, paylaşma, yayma şeklindeki aktif örgüt üyeliği diyebileceğimiz bir söylem..

Hani bir an.. “Baba adına açılmış bir hesaptan, babanın haberi olmadan birileri mi yapıyor bu paylaşımları” diye, şüphe de ettim ama..

Böylesi ihtimaller, olayların vahametini daha da ağırlaştırıyor..

Bir mağduriyet üzerinden, örgüt dandik hesaplar açıp, onun istismarını sürdürüyor, devlet ise buna seyirci kalıyorsa..

Durum daha vahim..

Daha büyük bir operasyonla karşı karşıyayız..

O sosyal medya hesabının, cezaevindeki annenin babasına ait olduğunu kabul edip, paylaşımları aktarmaya devam edelim..

FETÖ’cü internet sitesi Kronos’tan aktarımlar.. Ve diğer FETÖ’cü internet sitelerinden, tanıdık isimlerden aktarımlar..

Fetullah Gülen’in yurtdışına kaçan avukatı Nurullah Albayrak’ın (doğum yapan kadınların tutuklanamayacağı iddiasını içeriyor olsa da) açıklamalarının aktarıldığı bölümler..

Düşünün.

Kızınız, yurtdışında yaşayan bir örgüt liderinin Türkiye üzerindeki haince planları sebebi ile, (belki de haksız yere) tutuklanmış..

En azından, baba olarak, siz böyle bir iddia ile halkın önüne çıkıyorsunuz..

Böylesi bir ortamda, Türkiye’de darbe yapmaya kalktığı için onlarca davada yargılanan Pensilvanya’daki zatın avukatından, paylaşım yapıyorsunuz..

Türkiye’de 250 insan şehit edilmiş. Sivil insanların gövdeleri, tankların altında kalmış... Kadınların başları, atılan bombalarla, vücutlarından ayrılıp, binaların çatısına uçmuş.. Bu vahşi darbeyi yapan adamın avukatına yapışıp, kızınıza özgürlük istiyorsunuz!..

Dahası var..

Kızı 3 gün önce doğum yapmış.. Torun ile birlikte cezaevine dönmüş..

Böyle bir ruh hali içinde.. Bir dede.. Bir baba, bakın nelerle uğraşıyor:

“Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur’un İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasının 14. duruşması yapıldı.”

Böylesi kokuşmuş, böylesi çirkefliğe batmış, riyakarlıkta zirve yapmış bir örgüt yapısı..

Bu ülkede darbe yapmaya kalkmış, dindar bir Cumhurbaşkanı’na, “Ankara’da başka senaryolar var.. Bu iş böyle gitmez. Benden söylemesi.. Askerler buna izin vermez”’ diye, darbeden iki gün önce tehditler savurmuş adamların yargılanmalarını kendisine konu edinmiş bir dede.. 

Bebek istismarı ile karşımıza çıkıyor..

Vicdanlara sesleniyor..

Ben de...

Savcılara, hakimlere hatırlatıyorum:

“Erzurum’un bilmem neresindeki bir kadını tutukluyorsanız.. Yapılan kara propagandaya da cevap verin.. Cevap vermiyorsanız, FETÖ’cüyü tutuklamış olmuyorsunuz.. FETÖ’cülere kara propaganda yapma zemini hazırlamış oluyorsunuz..”

 

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YORUM YAZ

  • ASLIASLI44 dk önce
    Fetocu eski bakanlar m. vekilleri niye hapiste değil madem fetoyla mücadele ediliyor. Çoğu vatandaşı fetonun kucağına iten fetocu başları şimdi fetoya güya vurarak yerini sağlamlaştırıyor. Biu halk kim fetocu kim değil iyi biliyor. Mesele bir kadıncağızı bebeğiyle içerde tutmak değil asılfetocu başlarının fetoyu besleyenlerinhala dervan sürmesi onlar içerdeyken. Anlaşılan o ki iktidarın karşı olduğu fetonun ideolojisi değil iktidara karşı direnmesi. Bu kavgada gözaçıklığı yapıp iktidar tarafına yamananlardışarda hala iktidarın nimetlerini yiyor ama bu göz açıklığını beceremeyenler içerde Vicdanı olanın vicdanı kanar. Hele konu kadın çoluk çocuk olunca. Bütün irtica odağı cemmatlara karşı biri olarak suç fiilatında olmamış insanların mağdur edilmesinde çok müzdarip olurum kim olursa olsun. Kakışma yapanlar, planlayanlar bunlara zemin hazırlayanlarbelsyenler ise en ağır cezayi almalıdır. Adelet bunu gerektirir.
  • mlymmlym52 dk önce
    Ayhan Yaptığın Yorum Yazarın Yazısının Boyunu Geçmiş Aferin Sana Sen Yorumculuğu Bırak Yazarlığa Başla
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE53 dk önce
    EDİTÖR....KARDEŞ...HARFLERE...........ÖZGÜRLÜK.............
  • Mesut Mesut 58 dk önce
    Yani darbe devam ediyor. Çok şükür hükumete karşı yapılan darbe başarısız oldu ama devlete yapılan darbe maalesef başarılı oldu. Hasbelkader gülen cemaati içinde bulunmuş (diğer cemaatler içinde de bulunabilirlerdi) bir çok o kadar iyi yetişmiş vatanını seven insan vatanına hizmetten uzaklaştırılıyor. Bu vatan için bir kayıptır.Mutlaka hainlerle Allah için çalışanlar ayırt edilmeli
  • ottootto1 sa önce
    Cüneyt Beyaz: Bylock listesini chpkk lıların önüne koyduğunda neler olabileceğini hiç düşünemezmisin. Henüz işlem yapılmamış bylock çuların bunların yardımı ile kaçırılacağını bilmezmisin.Bu adamlar devletin gizli operasyonlarını ifşa etmeyi marifet bilen hainlerdir. Bunu nasıl görmezden gelirsin. Sen uzayda mı yaşıyon, yoksa chpkk lımısın?
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Bu ülkenin adaletine, işini yapmayıp ahkam kesen tek celsede bitecek davayı yıllara uzatan hakimlere savcılara Savunma hakkı kutsaldır mavalıyla katilleri sapıkları alçakları para için savunan yalan üstüne yalanlarla mazlumlara kan kusturan avukatlara ve soylarına ALLAH cc kıyamet gününe kadar lanet etsin
  • halilhalil1 sa önce
    Allahım ne olur adaletini öteye bırakma. hem bu dünyada hem ötede sor hesabını Yarabbi! Amin!
  • MAHMUT OZMAHMUT OZ1 sa önce
    Ak parti yargi eliyle defterinin duruldugunu anladiginda is,isten gecmis olacak ve ne yazikki ati alan uskudari gecmis olacak.Bu yapilanlar fetoyle mucadele falan degil ne kadar gedikli cete basi barsa yurt disina kac(iril)mis,geriye kalan bir kac gariben uzerinden yargi eliyle 1 operasyon yurutuluyor. dayisi olan,arkasi guclu olan,her devrin adami olmayi becerebilenlere nicin 1 sey olmuyor? hani siyasetin icerisindeki uzantilari vs.neyse yazilacak cok sey varda bu kadarla kalsin.
  • hu hu huhu hu hu1 sa önce
    bu mücadele reisi itibarsızlaştırma, yanlızlaştırma yıpratma mücdelesine dönüştü.feto ile mücadelenin başında tahminim kırıptofetocular varki bu kadar bariz yanlış ve zülümler yapılarak insanlar reisten soğutulmaya çalışılıyor. ankara ve siyeset te feto temizliği yapılmadı. asıl babalar burada, onlara nedense dokunulmadı onlarda yapacaklarını yapıyor. "küfür devam ederde zülüm devam etmez" kuralı unutulmamalı. milletin son ümidi reisi de böylece yiyecekler. oda etrafını temizlemiyor. hala bürokrasi ve siyaset onların elindeki bu işler oluyor. hala zirve ünv. mezunları ve bank asyadan düzenli imamlara himmet ödemesi yapanlar aslanlar gibi görevlerinin başında.
  • must123@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    Fetöcülerden nefret ederim fakat şunu da demek lazım. bu ülkede pkklıların eşlerine, eşleri cezaevinde olduğu için yardım yapılıyor. ama fetöcü bir kadın kocası cezaevinde olunca onların kendi arasında yardımlaşmasına dahi izin verilmiyor. Daha devlet memuru pkklıları yazmıyorum bile. Sayın Hasan abi bunları da yaz. severek takip ediyorum
  • SınırsızSınırsız1 sa önce
    Evet hocam dün bir samimiyet sınavı vardı İhlaszedeler için ama reddedildi. Yüreğiniz yetiyorsa bunu da yazın
  • MüslümMüslüm1 sa önce
    Sayın yazar PKK ile kim masaya oturan onuda yaz
  • VicdanVicdan1 sa önce
    Şaban Dişli Mehmet Dişli birisi darbenin fiili yapanı diğeri Akparti tarafından milletvekili ve Hollanda büyükelçisi yapılan zat.Fatma Betül Sayan Kaya muhabir İsmail Küçükkaya tarafından Bylock kullandığını iddia etti, iftira denildi iftira ettiği ifade edilenin sadece ifadesi alındı, üzeri örtüldü.Şeyma Tekin 3 günlük yavrusuyla hapiste.Bizim üzerimize hortumlar gelir, seller gelir, tren kazaları gelir Hafazanallah.
  • ARAŞTIRMACIARAŞTIRMACI1 sa önce
    68 bin kişinin hakkını yiyen 400 milyon doları iç eden Mücahit Ören'den İhlaszede kanun teklifi sırf CHP verdi diye reddedildi.Bunu haber diye bile veremediniz. Haksızlığa bir anlamda göz yumuyorsunuz.Bu da ruzi mahşerde sorulacaktır herhalde.En büyük haksızlık kul hakkı değil mi?
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE2 sa önce
    SINIRSIZZ....Siz...KAR-ZARAR......ORTAKLĞ....adı...altında.....yatırmadnzmı.....o...parayı..... TATLI-TATLI........KAR(faiz)PAYINI.....yerken...iyiydide..............ZAVALLI...ENVER......ZARAR ...edincemi....KTÜ...oldu....ne....demişler................TATLITATLI....KAR...PAYI....YEMENİN........ACIIIIIIIII....ACIIIIIIIIIIIII.....ZARAR....ETMESİ.....OLURMUŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ......atasözü
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz2 sa önce
    15 temmuz ile ilgili kurulan meclis araştırma komisyonunda,bylock listesi gelsin inceleyelim dendiğinde,komisyon başkanları olan akp milletvekilleri bu işe engel olmuşlardı
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Sayin ugur islak beye selam olsun onu hep turkulerinden tanidim ,diyorki kirazin icinde kiraz narin icinde nar benim icimde memleket var,oyle nine hatunlar kahraman anneler duyardin cocugunun uzetindeki ortuyu cepanenin ustune orterdiki mermi islanmasin bu fotoler oyle gormezse nasil uslansin.
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    17-25 Aralıktan sonra, ZAMAN gazetesinin ortağı olan, yüz milyonlarca lira himmet toplamışFETTAH TAMİNCE nasıl beraat ediyor? Hele 2 satır yaz da , AKP'nin desteklediği paralı FETÖ'cülere neden dokunulmuyor bir anlasın ümmet! Benim şahsi görüşüm, devlet ciddi olur, sert olur. Bu örgüte TERÖR ÖRGÜTÜ denmişse, gereği yapılır. 17-25 Aralık sonrası hatalar zaten affedilmez ama 17-25 Aralık öncesi de göz ardı edilmez. AKP'ye zararı olur diye bazı siyasi figürleri yargıdan kaçırmak hukuk ile bağdaşmaz!
  • Adalet Adalet 2 sa önce
    Size tavsiyem tebdili kıyafet yaparak habersiz ve kimliğinizi belli etmeden Anadolu kasabalarindaki duruşmaları takip etmeniz. Ancak o zaman anlarsınız ve dersiniz ki bu feryat bu çığlık az mis be hemde çok azmis dersiniz. Savunma hakkı kutsaldır ama ağzınızı bile actirmiyorlar. 2- 3 dakikada biten duruşmalar var. Insanların hayatıyla oynanıyor terörist ilan ediliyor ama kimse dinlemiyor. Oysa Kur anın 4 ana esasından biri değil midir ADALET?
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE2 sa önce
    oooooooooooooooooooooooooooooooo
  • 3 sa önce
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Bir fotoden tutuklu bayan dogunu hem hastanede dogum yapabiliyor ,mahkum olmayan parasi olmayan ,memleketin ucra koselerinde,hastaneye ulasamayan,vatandasi kiyaslarsak,birgun neset ertas hapisanede turku ve morel icin gitmis ,istek olarak hapisaneye gunes dogmuyor, turkusunu istemisler ve soylememis cevabi bunu basdan dusunecektiniz demis,gecen youtubeden video bir kadin cildirmis gibi yirtiniyor dinledim kocasi fotocu yuvamiz yikiliyor sebeb olanlara ates puskuruyor kocasi tutuklanmadan,once vazgecer gibi olmus nezaman tutuklanmis tekrar mucadeleye devam ediyormus.sunu anlamak lazim,boyle birsey aciklik getirilirse yetkililerden cevap vermek kolay olur.cevap verilmezse hakliymis gibi olay olur.aslinda zarari onlarinda goze almasi lazim bunca 15 temmuzda kac bebek annesiz babasiz kaldi vatansizda kalabilirdi bu porupoganda ,ve dusmanliklarini,surduruyorlar konu yetkili birimlerin boyle bir durum adaletin sorumlulugu.sayin ali beye tesekur ederim,hain hainim demiyor, her kotulugu deniyor.
  • SınırsızSınırsız3 sa önce
    Hocam birde Akp-Mhp ikilisinin reddettiği İhlaszedelerri yazsanız
  • OkurOkur4 sa önce
    Yine başörtüsü. Pes.
  • ŞenolingŞenoling6 sa önce
    Uzun zamandır beklediğimiz bir yazı. Toplum olarak o kadar alıngan olduk ki, karşıt görüşten doğru ve haklı itirazlar gelse bile hemen refleks olarak istismar ediliyor diyoruz. Bu iki taraf için de geçerli. Bir tarafta Erdoğan düşmanları doğru birşey yapılsa da hemen eleştiriye başlıyor, diğer tarafta CHP düşmanları haklı bir eleştiriye bile yalan dolan diyor. Hukukdeliller üzerinden gitmezse işimiz çok zor.
  • ayhanayhan9 sa önce
    sn.Ali Karahasanoğlu bu doğum kadın bebek konusu üzerinden olsa da bu yazıyı yazmanız önemli. maalesef kurunun yanında yaş da yanıyor. adı üzerinde iddia(!) yahu doğumu henüz yapmış geçmişi dolayısıyla teror hareketlerine karışmamış bir taze anneyi cezaevine sokan zihniyet hukukçu dahi olsa ben bunu insanlık sınıfına sokamam. örgütün ağababaları zaten yurt dışına kaçmışlar...darbeye yeltenenler subay da olsa teslim alınıp mahkemeler çıkarılıyorgerekirse cezalandırılıyor. hala kripto falan denilerek işin tetik çekenleri veya çektirecekleri araştırılıp yakalanmaya çalışırken, kocasından dolayı karısını çocuğunu mağdur etmenin anlamı nedir? yahu ben tabanı tanıyorum her cemaatte olduğu gibi Allah rızası için gayret etmiş sevap işlemeye çalışan insanlardı ki benim de akrabalarımdan insanlar vardı. okullarda görev alan öğretmenlere gelince malum dershane ve özel okullar da maaş karşılığı ama başta bulunan hocalarını seven(ama çoğu o nun aslında ne olduğunu bilmeyen insanlardı) asgari ücretle çalışan Allah (cc) yolunda hizmet ettiklerine samimi olarak inanan insanlardı ki içlerinde tanıdıklarım da vardı falsolarını hiç görmedim. üstelik vatanseverdi bunlar. zaten o tanıdıklarım tutuklanmadılar. ama lütfen hasta olanı lohusa olanı üstelik kadın anne...ya hu cinayet işlememiş ha gerekirse protesto yapsa dahi bu durumda olan kadınları mahkemelik bile olsa tutuksuz yargılansın be kardeşim. bunlar nasıl hukukçu trafik polisinin katilinin serbest bırakıldığı bu ülkede bu savcı ve hakimler ne yapmaya çalışıyor? Adalet dediğin insanlık içindir. Kanunlar merhamet de göz önüne alınarak yapılır. kanun eşit şiddete eşit ceza vermelidir adalet böyle sağlanır. ele başları yakalanamamış olabilir de, bunun acısını tek suçu o elebaşını yanlış tanıdıkları için asıl niyetini bilmeden inanıp güvenip iyi şeyler yaptıklarını düşünenbu ve bunun gibi durumda olan insanlara mı yüklenecekler. Adalet hepimize lazım yarın istemeden yanlışlıkla ben de mahkemeye çıkarılmış olabilirdim Refah Partili olduğum için 28 şubatta fişlenenlerden biriyim...28 şubata kadar refah partili olduğumu herkes biliyor ama kimse dert etmiyor ve mesai arkadaşlarım arasında sevilen bir insandım...28 şubat oluncacamimizde namaz kılanlar bile benden uzak durmaya başladı fişlendiğimi bir chp li arkadaşımdan öğrendim...milli görüş (out) oldu gülen cemaati (in) oldu bir anda. o güne kadar gülene sövenler bir anda gülenci ve devrimci oluverdiler...bu bir travmaydı...benzer durumu maalesef şimdi ABD/israil tezgahı feto örgütünün tabanındaki iyi niyetli insanlar yaşıyor.

Ali Karahasanoğlu

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