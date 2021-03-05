Akşener ne iş bu, “çanta, ihale ve makam”?

HDP ile anayasa çalışmaları yapıldığı, sarı sendikalar gibi siyasette de sarı muhalefetçilerin olduğunun İyi Parti kurucusu bir milletvekili tarafından ifşa edildiği gün, güneydoğudan 10 şehid haberi daha geldi.

Ki, birisi de korgeneral..

Evet, Milli Savunma Bakanlığı kaza olarak açıkladı..

Ama sonuçta, bölgede terörle bir mücadele var.

Ve o mücadele sebebi ile yoğun bir güvenlik amaçlı trafik var..

Bir saldırı sonucu olmasa da.. Güvenlik amaçlı yoğun trafik sırasında yaşanan bir kaza sonucu da olsa..

Yıllardır bölgede süren terörün de bu kazada payı var..

Bir yandan şehidler veriliyor.

Bir yandan terörle mücadele konusunda, iktidar eleştiriliyor..

Örneğin Gara’da PKK’ya yönelik operasyon, sadece HDP’li PKK yandaşları tarafından değil..

CHP’liler, hatta İyi Partililer tarafından bile eleştirildi..

Operasyon şöyle yapılmalı imiş, böyle yapılmalı imiş.

Tüm imkanlar seferber edilmeli, sonra başarılı olunmazsa, askeri operasyon yapılmalı imiş..

Daha ne akıl vermeler..

Daha ne, PKK’nın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar..

Haydi buyrun, bu eleştirileri yapanların samimiyetlerini test edelim.

Gerçekten rehinelerin sağ salim kurtulmaları için mi o eleştirileri yapıyorlar..

Yoksa..

Siyasi iktidarın PKK’ya yönelik operasyonlarını etkisizleştirmek, başarısız göstermek için mi durduk yerde eleştiri yapıyorlar?

Samimiyet tespiti için hangi testi yapacağız?

Dün 212’ye çıkan, HDP önündeki PKK tarafından kaçırılmış çocukların ailelerinin durumları..

Aileler, “Bizim çocuklarımız HDP üzerinden, PKK’ya kaçırıldı” diyorlar..

Bir değil, üç değil, beş değil. Tam 212 aile bu iddiada..

Her ailenin bir çocuğunun PKK tarafından kaçırıldığını, beyinlerinin zehirlenerek, örgüt içinde bulundurulduğunu düşünsek.

PKK’nın elinde, asgari 212 rehine var demektir..

Gara’daki TSK’nın operasyonunu bahane eden PKK, 4-5 yıldır elinde tuttuğu 13 silahsız kişiyi öldürmüştü..

HDP Diyarbakır il binası önünde bekleme yapan ailelerin sayısına bakarsak..

212 rehine daha var, PKK’nın elinde..

Haydi, kim ne yapacaksa, buyursun yapsın.

Gara’daki operasyon için akıl verenler..

“Şöyle yapılmalı idi. Böyle olmalı idi” diyenler..

Şimdi 212 rehine için yol haritası çıkarmalılar..

İnsan hakları örgütleri mi devreye girecek?

HDP’li milletvekilleri mi, girişimde bulunacak..

Komşu devletlerden mi yardım istenecek..

Kim ne düşünüyorsa, buyursun yapsın..

HDP milletvekili Faruk Gergerlioğlu, daha ilk andan, “TSK bombaladı, 13 kişi öldü” diyordu..

Diğer HDP’li Hüda Kaya da ona katılıyordu..

Haydi bakalım..

Şu an, TSK bombalama yapmıyor..

212 rehineyi kim, nasıl kurtaracaksa, buyursun kurtarsın..

Ama ne Faruk Gergerlioğlu’ndan bir cevap var..

Ne Hüda Kaya’dan..,

Ne de, barışçı bir isim olarak lanse edilmeye çalışılan HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’dan..

Hatırlayın, Mithat Sancar da Gara operasyonu sonrasında, 1994 ve 1996 yıllarında güneydoğuda yaşanan iki ayrı olayı hatırlatıp..

“Bu katliamların failinin PKK olduğu açıklamasını, o tarihteki bakanlar yapmıştı. Ama ikisinin de faili devlet çıkmıştı” diyerek..

CHP(o tarihte SHP)’nin koalisyon ortağı olduğu Türkiye’yi, AK Parti ile kıyaslama densizliğine imza attı..

Bir tane HDP’li çıkıp demedi ki, “Sen 1994’deki olayın hesabını git, şu an ortağın olan CHP’lilerden sor.. AK parti ile CHP iktidarını birbirine karıştırma.”

O açıklamanın üzerinden günler geçti..

Gara’da 13 rehinenin PKK tarafından öldürüldüğü konusunda, bugün itibariyle artık küçücük bir şüphe kaldı mı?

Kalmadı.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’dan “Ben haksız yere, bugünkü devleti, 1994’deki CHP koalisyon hükümetinin elindeki devlet ile kıyasladım. Yanılmışım. Özür dilerim” mesajı geldi mi?

Hayır..

“HDP’lilerin ne olduklarını biliyoruz, sen onlara destek çıkanlardan bahset” diyeceksiniz.

Haklısınız..

İyi Parti kurucusu Ümit Özdağ bile, kendi partisinin yönetiminin ısrarla inkar ettiği “CHP-İyi Parti-HDP-SP-DP” ortaklığındaki anayasa çalışmaları hakkında, “64 saatlik görüntü kaydı var” diyorsa..

“İyi Parti adına HDP’lilerin de katıldığı anayasa hazırlığı görüşmelerine katılan Kamil Erozan niye konuşmuyor” diye açık bir meydan okuma yapıyorsa..

Olay, Ümit Özdağ’ın yaptığı benzetmedeki “sarı sendika” benzeri “sarı muhalefet” boyutunu çoktan aşmış.

“Sarı milliyetçiliğe” dönüşmüştür.

İyi Partililerin yaptıkları, “sarı ülkücülük”tür..

Milliyetçiliği ve ülkücülüğü istismardır..

Ümit Özdağ’ın açıklamaları, milliyetçilik ve ülkücülükte İyi Parti’nin söyleminin iflası ile sınırlı değil.

“Çanta, ihale, makam paylaşımı”ndan da bahsediyor, İyi Parti kurucusu..

Bir örnek vereyim..

İşin hangi boyuta geldiğini siz takdir edin.

İyi Parti kontenjanından İstaç’a genel müdür olan Gümüşhaneli Mustafa Canlı koronadan vefat edince..

İstaç’a, biz yine İyi Parti’den bir ismin atanmasını beklerken..

Küçük bir şaşırtmaca yapıldı..

Daha önce İstanbul Enerji A.Ş.’ye İmamoğlu’nun atadığı Aslan Değirmenci İstaç’a atandı...

İstanbul Enerji A.Ş.’ye de, Mustafa Canlı’nın hemşehrisi Yüksel Yalçın getirildi..

Gözümüzün içine baka baka.

Göstere göstere..

Zekamızla alay ederek..

“Liyakat.. Liyakat” diyerek seçime giren bir adamın, ülkeyi getirdiği durum, işte bu..

Seçim öncesinde kaç kuruma İyi Parti sözü verildi ise, ona sadık kalıyorlar..

Çünkü balığın büyüğü, 2023’te, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde..

Sadece “liyakat”te sorun olsa.

Yine şükredeceğiz..

Ama bakın, İyi Parti kurucusu Ümit Özdağ, kendi partisinin halini özetliyor:

“Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşılığında İYİ Parti’nin onurunu sattınız.”

Daha 1.5 yılda, CHP’nin ortağı İyi Parti’nin kurucu üyesinin yaptığı ifşaat bu..

Olay tek taraflı değil tabii ki..

İyi Parti bir yanda.

CHP’li Ekrem İmamoğlu da bir tarafta..

Dürüst dedikleri..

“Her şey onunla çok daha güzel olacak” dedikleri Ekrem İmamoğlu’nun..

Suçları bunlar..

Şimdi buyursun, Ahmet Davutoğlu, tebrik etsin bu İmamoğlu’nu.. Abdullah Gül tebrik etsin, yeni belediye başkanını..

İP’in kurucusu bile, “Belediyeden çantalar geliyor” derken, yapabiliyorlarsa, tebrike devam etsinler..