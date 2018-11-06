0553 313 94 23
impression

Aile Bakanı’ndan aileyi dinamitleyenlere: “Geçmiş olsun!”

06 Kasım 2018 Salı

Aile Bakanı’mız Zehra Zümrüt Selçuk şarkıcı Sıla’yı arayıp, geçmiş olsun demiş.

Doğrudur, değildir bilmem..

Görüşme haberini veren kaynaklar, Sayın Bakan’ın, “şiddete sessiz kalmadığı için Sıla’ya teşekkür ettiğini, toplumun her kesiminde şiddetle mücadelede kararlı olunduğunu ve bakanlık olarak ünlü sanatçının yanında olduklarını ifade etmişler.”

Görüşme iki gün önce ama.

O tarih itibari ile sıradan vatandaşların bilemedikleri.

Ama bu ülkede bakanlık yapan birisinin..

Mutlaka bilmesi gereken..

Olayın farklı bir boyutu daha açıklandı..

Meğerse..

Sayın Bakan’ın geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bayan..

Aile Bakanlığı’nı, feminist kadınlar derneğine çevirmek isteyen Mor Çatı Vakfı’nın öncelikle normalleştirmeye, meşrulaştırmaya çalıştığı, daha sonrasında da yaygınlaştırmaya çalıştığı kadın kadına ilişki ile suçlanma sonrasında şiddete muhatap olmuş..

Aile Bakanımız kendisi bilmeyebilir..

Ama..

Emniyet Müdürlüğü’nü arayıp..

Savcılığı arayıp..

Bir teknik bilgi istemekten de mi aciz?

Bir sorsa..

“Medyaya intikal edenlerin dışında, olayın bir özelliği var mı? İntikal eden açıklamalar, pek tutarlı değil.. Olaya gereksiz yere maydonoz olmayalım” dese..

Belki emniyet..

Belki savcılık..

“Siz bilirsiniz ama.. İş karışık, Sayın Bakanım” diyecektir..

Ona göre de..

Sayın Bakan tavır belirler iken..

Gayrı ahlaki ilişkilerin içinde olup..

Sonra da..

Bir erkeğe, kendisini zorla beğendirmeye çalışmasına..

“Psikolojik bir vaka.. Madem bir bayanla ilişkin var.. Geceyarısı bir erkekle niye dolaşıyorsun?” diye soracak..

“Yok ben bu işten biraz uzak kalayım.. Her şiddet iddiasında biz sahneye çıkarsak.. Birilerinin konu mankeni haline gelebiliriz. Burası Türkiye.. Burada Mor Çatı var. Burada Çağdaş Yaşam var.. Burada Atatürkçü Düşünce var.. Var oğlu var.. Var kızı var.. Bunların hakim olduğu bir ülkede, numara da bitmez, senaryo da bitmez” diyecek ve biraz temkinli hareket edecekti..

Bakanlık koltuğuna yeni oturmasından mıdır?

AK Parti’nin içindeki bazı kişilerin ilk yıllardan bu yana yaşadığı ezikliği yenememesinden midir?

Şiddet gördüğünü, mağduriyet iddiasındaki kişinin ağzından duyar duymaz, “Geçmiş olsun” telefonunu açıp, Türk Medeni Kanunu’na da..

Müslüman Türkiye’nin dinine de..

Örf adetlerimize de..

Taban tabana zıt fiillerin içindeki bir bayana, “Geçmiş olsun” dileğinde bulunuyor..

Geçmiş olsun..

Olsun da..

Geçmiş olsun dileğinde bulunmada..

Çıta buraya kadar geldi ise..

Sayın Bakan sabah 8.00’de telefon başına otursa..

Akşam 22.00’de kalksa..

Yine “mağdur olduğu” iddiasındakilere geçmiş olsunları bitiremez..

Emniyet kayıtlarında, LGBTİ diye tanımlanan kesimin dünyasında yaşanan şiddet olayları masaya yatırılsa..

Bakanımız hiçbir icraat yapamadan, ömrünü geçmiş olsun dilekleri ile geçirir..

O dünyanın doğasında bu var..

Toplumun genel ahlakını bozmaya çalışıyorsanız..

Psikolojik rahatsızlıklarınız var demektir..

“Sizi psikolojik açıdan tedavi edelim” dediğinizde..

“Hasta olan ben değilim, sensin” diye karşılık buluyorsanız..

Yapılması gereken..

Hasta olmadığını söyleyen bu kesimi.. Gerekiyorsa, kendilerine de çaktırmadan tedavi etmekten başka bir şey değildir..

Bu kapsamda, “geçmiş olsun” dileğinde bulunuluyorsa..

Ona da..

“Peki” diyebiliriz ama..

Sayın Bakan’ın sözleri, bunun hiç de tedavi gören bir kişiye yapılmış bir “geçmiş olsun” dileği olmadığını gösteriyor..

Toplum ne hale gelmiş, görebiliyor musunuz?

“Dolar 7 TL oldu, iflaslar kapıda” diye bağırışırken..

Ne büyük iflaslar yaşıyormuşuz da, haberimiz yokmuş, değil mi?

Kadın, bir yandan bir başka kadın ile..

Bir yandan da bir erkekle ilişkisini sürdürmeye çalışıyor..

Ne kadını, “Ben bir kadını seçtim.. Daha bir de, erkekle ne arıyorum?” diyor..

Ne de erkeği..

“Kafayı mı yedim ben.. Kadın onla bunla olacak. Sonra bir de geceyarısı, şoför kapıda, bana gelecek. Ben de bu psikolojik vaka bayanla konuşup, sorun çözeceğim.. Ne konuşması? Ne sohbeti? Ne tavsiyesi?” diyor..

Al birini..

Vur ötekine..

Erkeği de iflas etmiş.. Kadını da..

Toplumu da bütün olarak iflas ettirmek için kolları sıvamışlar..

Arkalarına da..

Aile Bakanı’nı almışlar..

Ne diyelim böyle bir durumda?

“Türk aile yapısına geçmiş olsun”dan başka..

Sıla, zaten bu yolun yolcusu olmuş..

Dün o şarkıcı ile..

Bugün bir oyuncu ile..

Yarın bir başka kişi ile..

Veya birden fazla kişi ile..

“Özel hayatıdır” der geçeriz de..

Aile Bakanı’mız devreye girince..

Diyemiyoruz işte..

Aileler çatırdarken..

Mor Çatı tam mesai yapıp, kadınları ifsad ederken..

Dizi filmlerde, tiyatrolarda, sahnelerde.. Aile yapısını dinamitleyen söylemler pervasızca dillendirilirken..

Bir de, aileyi koruması gereken bakanımız, aileyi dinamitleyenlerle oturup kalkarsa..

Onlara “geçmiş olsun” dilekleri ile, “çok büyük bir mücadele”nin içinde imişler, “büyük kahramanlık yapmışlar” gibi kamuoyuna sunumda bulunursa..

O bakanlıkta bir gün bile oturmasının bir anlamı kalmamıştır..

Ya, kendisine o telefonu ettiren yardımcısını bulur, “Haydi arkadaşım, uğurlar olsun” der..

Ya da..

Kendisi “Bana uğurlar olsun” der..

Demiyorsa da..

Ağa keyfi bilir..

Bu millet, kimseyi, Aile Bakanlığı koltuğuna, aileyi dinamitleyenlere geçmiş olsun demesi için oturtmamıştır..

Oturtmaz..

Bizden hatırlatması..

 

YORUM YAZ

  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    ak partiyi ölümüne destekleyen dindarlara kadın ve aile bakanlığının hatırımda kalan veya toplumun şu derdine deva olmuş tek bir icraatını hatırlamıyorum sadece bu bakanlığa getirilen kişilerin bayan olmasından başka hiç bir kalıcı hizmet hatırlamıyorum burada bir sıkıntı söz konusu hemde tüm dünyayı titretecek bir sıkıntı var ancak sıkıntının buyuklugunden herkes korkuyor ve olaya mudahale etmiyor.aksı taktirde cayır cayır yanarak yok oluşa doğru giden aile yapımıza ak parti iktidarları döneminde bir kova bile su dokulduğunu hatırlamıyorum.sadece bizler bugun olmadı yarın olacak ümidiyle her gelen aile bakanımızdanümidimizi kesmedik ancak şöyle geçmişe bakınca bu bakanlıgımız parti içi siyasetde kadın siyasetcilerin motife edilmek için kullanıldığı bir makamdan başka bir kurum olmadığı gerçeğidir yazık çok yazık hemde çooooook yazıııııık oldu bunca yıllara vede olmaya devam ediyor sesimi duyan varmıııııııııı.
  • FARUK BOZKURTFARUK BOZKURT1 sa önce
    SİZİ CANI GÖNÜLDEN ALKIŞLIYORUM..
  • GökmenGökmen2 sa önce
    Aynen öyle Ali abi ellerine sağlık aile bakanımızın sanki başka bir işi yokmuş gibi...
  • AdemAdem3 sa önce
    bir göz atmak ve sonra da bizzat onun talim ve terbiyesine ve bu hususta ona verilmesi gerekli olan şeylere temas etmek istiyoruz.Aile, çocuğun içinde büyüyüp gelişeceği bir (hücre) ve meşcerelik ve onu topluma yükselten en birinci dinamik müessesedir. Aslında mükemmel kurulmuş bir aile, onu meydana getiren fertleriyle dar çerçevede bir millet ve küçük bir toplumdur. Dede, nene; anne, baba; büyük ve küçük kardeşler ve hattâ, maca ve halalardan teşekkül eden -olabilirse- derli toplu mevzûn ve ahenkli bir toplum...Millî yapının en sağlam rükünleri, bu küçük hücrede serpilir gelişir. Âdap, ahlâk ve içtimaî muâşeret orada elde edilir. Evet, yaşlılara saygı ve hürmet, küçüklere şefkat; arkadaşlara gönülden ve insanca davranma hep orada öğrenilir. Orada, dede ve nenesine merhamet; anne ve babasına hürmet ve itaat; emsallerine insanca davranma ve mürüvveti öğrenen kimse, toplum içinde de bu yüce hasletleriyle varolacak ve görünecektir. Orada, faziletlerden mahrûm ve 'güdük' yetişenler ise, toplumda içtimaî cereyânlara sebebiyet vereceklerdir. Buna binâen, terbiye için mutlaka derli, toplu ve sıhhatli bir aileye ihtiyaç vardır. Ailenin sıhhati nispetinde, yetişen nesiller de, dengeli ve millete yararlı olur. Aksine, o aile, toplum düşmanı yetiştiren bir fabrika gibi, yurdun da yuvanın da aleyhinde işler durur...Ailenin sıhhatli ve dengeli olması1) Anne-baba, birbirlerine karşı hak ve vazifelerinde, münasebet ve davranışlarında tam açıklık ve uyum içinde bulunmalıdırlar. Anne-babanın, birbirlerine karşı her müspet tutum ve davranışı, çocukların irfan dağarcığına atılmış eşsiz bir elmas mâhiyetindedir. Mevsimi geldiği zaman çocuk, dağarcığı açar; elması çıkarır ve değerlendirir. Aksine, ebeveynin her huysuzluğu da, onların masum dimağlarında simsiyah bir çizgi olarak kalır gider. Onları menfi tanıtan ve küçük gösteren siyah bir çizgi...2) Aile fertleri behemehal bir reisin etrafında toplanmalı ve onu o hâneye ait bütün işlerde mercî kabul etmelidirler. Böyle bir davranış, yuvada itaat düşüncesinin yerleşmesine, birlik ve düzenin teessüsüne yardımcı olur.3) Hânenin reisi, bütün aile fertlerine ve bilhâssa küçüklere karşı, mülâyim, lütufkâr, onların hizmetinde ve onları sevindirecek davranışlar içinde bulunmalıdır. Reisin, kendine düşen mükellefiyetleri bihakkın yerine getirmesi, ona karşı aile fertlerini yumuşatacağı gibi, onun idarî işlerini de bir hayli kolaylaştıracaktır.4) Aile reisi, örf ve âdetler gereğince ve imkânları nispetinde, onlara hediyeler almalı ve alamadığı zamanda, neden almadığını, onların içinde herhangi bir kuşkuya meydan bırakmayacak şekilde izah etmelidir. Yoksa, onlardan bazılarının içinde, büyüme istidadını gösteren bu rahatsızlık, onulmaz bir ailevî hastalığa dönüşebilir.5) Reisin, eve ait bazı işlerde, hanımına ve çocuklarına yardımcı olması, her ne kadar, kendine ait işlerin yanında bir külfet ise de, her an aile içindeki ağırlığını koruması ve istikbâlin yuvalarını kuracak olan çocuklara ders verilmesi bakımından oldukça mühimdir.6) Aile fertleri, birbirlerine karşı çok saygılı ve terbiyeli davranmalıdırlar. Böyle hareket, ister istemez çocuklara da tesir eder ve onların dışa karşı münasebetlerini seviyeli kılar. Bundan başka, sıra onlara geldiği zaman, onlar da teşkil ettikleri hânelerde birbirlerine karşı kibâr ve efendi olmağa çalışırlar. Daha çocukluk çağlarında, kalp ve ruhlarına yerleştirilen bir hususu, hayata intikal ettirirken, riyâ ve suniliğe girdiklerini iddia etmeye de imkân yoktur.7) Anne-baba, kendi anne ve babalarına karşı gösterecekleri hürmet ve tazim, çocuklar için en büyük terbiye dersi olacaktır. Modern yuva, dede ve neneye kendi içinde barınma hakkı tanımadığı için, günümüzün çocukları bu noktada talihsiz ve nasipsiz sayılırlar.Keşke yuvalarımızı, onları da barındıracak şekilde ayarlayıp, dede ve neneler torunlarını sevme imkânını, kendimize de, anne ve babalarımıza hizmet etme zemini hazırlayabilseydik. Heyhat! Bir tarafta, bakım-görüme muhtaç ve çocuk sevgisine susamış dedeler ve neneler; beri tarafta da bütün hayatı tek başına omuzlamaya çalışan toy babalar ve görüp gözetilmeden mahrum bedbaht yavrular... Şurası bir kere daha hatırlanmalıdır ki, yuvanın emniyet ve huzur verici olması, içinde teâtî edilen karşılıklı his alış verişine bağlıdır. Büyükler, sevecek ve şefkat edecek; küçükler de hürmet ve saygıda bulunacaklar... Ana-baba, hep sever ve şefkat eder, çocuk ise, daha ziyade bir vazife ve mükellefiyet şuuru içinde, ebeveynine hürmetli ve saygılı olmağa çalışır. İnsanda hizmet ve vazife şuurunun gelişmesi, uzun temrinlere (egzersiz) bağlıdır. Çocuk, elli defa, baba ve anneye, nasıl itaat ve hürmet edilmesi lazım geldiğini görmelidir ki, onu kavrasın, hazmetsin ve yaşayabilsin. Yoksa, pratiği olmayan mücerret telkinlerle, beklenen neticeyi almak oldukça zor; belki de bazı ahvalde imkânsızdır.Denebilir ki; herkesin kendi büyüklerini yanında bulundurması, bulunduranların da bu işin devamını temin etmeleri bir hayli müşküldür. Hususiyle günümüzdeki hayat şartları, aile fertlerinin, ayrı ayrı yerlerde yaşamalarını mecburi kılmaktadır. Bu ise, arzu edilen stilde bir yuvanın teessüs ve devamına mâni gibi görünmektedir.Bunlar bir bakıma doğru olsa bile, ideâl yuvanın kurulmasını imkânsız kılacak mahiyette sebepler değillerdir. Neden, sene, belli bölümlere ayrılarak, her bölüm, aile fertlerinden birine tahsis edilip onunla geçirilmesin! Her mevsimin, aile fertlerinden birinin yanında geçirilmesi pekâla mümkündür.!Bence, çocuğun ruhuna duyurmayı tasarladığımız şeyleri, ona duyurmak için, icabında, Çin'den, Maçinden dede ve nene ithâl etmek gerekse dahi, bundan geri kalınmamalıdır. Evet, çocuğu doyurmak ve tatmin etmek için her şey, ama meşru olan her şey, mutlaka yapılmalıdır. Aksi halde o, evde bulamadığı şeyleri sokakta arayacaktır. Bu ise, aile reisinin işini bütün bütün zorlaştıracaktır. Zorlaştırması bir tarafa, çocukların tamamen ele avuca gelmez birer azgın olmasını netice verecektir. Bir kere düşünün, evin içinde çocuğunu tatmin edememiş, kendine bağlayamamış baba, ona sahip çıkmak için, sokakla da boğuşma mecburiyetinde kalmıştır.Keşke, çocuğu uslandırmak ve insan kılmak için, gerekli olan herşeyi onun yatağının başına kadar getirebilseydik de, sokaklarda, endişeli nazarlarla arkalarından koşturup durma mecburiyetinde kalmasaydık!8) Yuva içindeki bütün işler ve bilhassa çocuğun bakım ve görümüyle alâkalı olanları, önceden tanzim edilip, sonra bir program altında yürütülmelidir. Bu hususta hülâsa olarak şunlar söylenebilir:a) Yatıp kalkma ve yeme içmenin düzene sokulması.b) Okuma, düşünme, çalışma ve çocuklarla meşgul olma saatlerinin tanzim edilmesi.c) Çocuğun, mektep, sokak ve arkadaşlarıyla geçirdiği zamanlardaki durumunu tetkîke sarf edilecek vaktin belirlenmesi.Yiyip içme ve yatıp kalkma düzene konmamış bir hânede, ne bugün, ne de yarın verimli çalışmadan, istirahat ve sıhhatten bahsetmeye imkân yoktur. Evet, fertleri, vakitli vakitsiz yatıp kalkan bir ailede, istirahat saatleriyle meşguliyet saatleri iç içe girdiği için, hem istirâhat bozulmuş olur hem de çalışmalar neticesiz ve semeresiz kalır. Birinin yatma saatini öbürü; berikinin çalışma saatini de diğeri ihlâl edince, o hânede hiçbir şey yapmaya imkân kalmaz...Bu bakımdan, çocukların, kendilerine en uygun saatte yatırılmaları; soğuk-sıcak hisaba katılarak, münasip vakitlerde dışarıya çıkarılmaları ve her gün onlarla meşgul olmaya tahsis edilen saatlerin, onların yanında ve onların terbiyesinde geçirilmesi elzemdir.Onlara karşı muvaffak olmanın çok mühim bir yolu, sevgi, disiplin ve prensip üçlüsünden meydana gelmektedir. Bu yol, insanlara kadar uzanan, kâinât çapındaki ilahî ahlâk ve fıtrat yoludur. Bu itibarla, bu yolda yürüyen anne ve babalar rahat ve emniyetli, toplum da mesut ve huzurludur.
  • BaşeğmezBaşeğmez4 sa önce
    İslam toplumunda yaşayıp islama uymayan bir hayat tarzı yaşayan kişilerin sonu bu tür sapkınlıkları doğurması gayet doğaldır. Sistem ailenin ahlaki yapısını dolayısiyle islam toplumununhassasiyetlerini korumak adına ne yazık ki hiçbir şey yapamıyor.Tüm çarpık ilişkileri en ağır bir şekilde cezalandıran bir otoritenin varlığı olacak ki yaptırım gücü olsun.
  • Milliyet sozde el degistirdi ya? Milliyet sozde el degistirdi ya?4 sa önce
    Milliyete bi goz attim. Sadece bugunki kose yazarlarinin 4 tanesi Yahudi ve Yahudiler hakkinda yazmislar!? Daha Hurriye ve digerleri ne hic bakmadin bile. Kimbilir onlarda kac tane fitne fesad Hacli Yahudi Fars yazar var? Boyle bur Turkiye, musluman aleminin huzurlu olmasi, ayaga kalkmasi mumkun olamaz.
  • fatihfatih4 sa önce
    şaklabanlara şirin görünmeyi bir meziyet sanmakzavallılıktır. bakan olması işin acı tarafı
  • Âciz KulÂciz Kul7 sa önce
    Allah senden razı olsun Ali Karahasanoğlu kardeşim. Rabbim iki cihanda da aziz eylesin. İçimiz yanıyor kardeşlerim, içimiz yanıyor! Cenâb-ı Hak, âhir ve âkıbetimizi hayr eylesin..

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor