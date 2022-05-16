Zyrtec şurup nedir? Zyrtec şurup neye iyi gelir nasıl kullanılır?

Özellikle bahar aylarında alerjik sorunlar yaşayanlara Zyrtec şurup reçete ediliyor. Söz konusu şurubu kullanacak olanlar ise bu ilacın ne olduğunu, neye iyi geldiğini araştırıyor. Peki, Zyrtec ne?

Zyrtec şurup nedir?

Zyrtec şurup alerji, alerjik nezle (Saman nezlesi), kronik kurdeşen tedavisinde kullanılar etkin maddesi setirizin dihidroklorür şuruptur.

Zyrtec şurup kaç yaş için uygundur?

Hekim tarafından Zyrtec şurup 2 yaş üstü bireyler için reçete edilebilir.

Zyrtec şurup neden yasaklandı?

Zyrtec şurup bir dönem reçetesiz alınabiliyordu. Bu süreçte bilinçsiz, doktor tavsiyesi olmadan kullanım arttığı için Sağlık Bakanlığı bir süre ilacı takibe aldı. Zyrtec şurup doktorlar tarafından verilen reçeteyle alınabiliyor. Doktor denetiminde, talimatına uygun kullanıldığı sürece güvenlidir.

Zyrtec şurup nasıl kullanılır?

2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık) şeklindedir.

6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık) şeklindedir

12 yaş üstü ergen ve erişkinlerde: Önerilen doz günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki tam kaşık) şeklindedir.

Zyrtec şurup yan etkileri nelerdir?

Yaygın:

Somnolans (uyuklama hali)

Sersemlik hissi

Baş ağrısı

Farenjit (yutak iltihabı)

Rinit (nezle) (çocuklarda)

Diyare (ishal)

Mide bulantısı

Ağız kuruluğu

Halsizlik

Yaygın olmayan:

Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)

Karın ağrısı

Kaşıntı

Döküntü

Asteni (yorgunluk)

Kırıklık

Seyrek:

Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)

Depresyon

Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)

Agresyon (saldırganlık hali)

Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Uykusuzluk

Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)

Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)

Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)

Ürtiker (kurdeşen)

Ödem

Kilo artışı

Çok seyrek:

Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]

Senkop (baygınlık)

Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)

Titreme

Tat alma bozukluğu

Bulanık görme

Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)

Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)

Anjiyo ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)

Enürez (idrar kaçırma)

Disüri (ağrılı işeme)

Bilinmiyor:

İştah artışı

Kabus görme

Unutkanlık

Hafıza bozukluğu

Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

İdrar yapamama, işeme zorluğu

Yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) (tedavi kesildiğinde)

Eklem ağrısı

İltihaplı kabarcıkların eşlik ettiği döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

Hepatit (karaciğer iltihabı)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi biryan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Zyrtec şurup nasıl saklanır?

Zyrtec şuruu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak 25°C altında oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.