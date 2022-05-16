Zyrtec şurup nedir? Zyrtec şurup neye iyi gelir nasıl kullanılır?
Zyrtec şurup yan etkisi var mı? Bahar aylarında alerji sorunuyla karşı karşıya kalanların sayısı bir hayli artıyor. Bu sebeple sık sık Zyrtec şurupla ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Zyrtec şurup ne için kullanılır? Zyrtec şurup çocuklara verilir mi? Zyrtec şurup nasıl saklanır?
Özellikle bahar aylarında alerjik sorunlar yaşayanlara Zyrtec şurup reçete ediliyor. Söz konusu şurubu kullanacak olanlar ise bu ilacın ne olduğunu, neye iyi geldiğini araştırıyor. Peki, Zyrtec ne?
Zyrtec şurup nedir?
Zyrtec şurup alerji, alerjik nezle (Saman nezlesi), kronik kurdeşen tedavisinde kullanılar etkin maddesi setirizin dihidroklorür şuruptur.
Zyrtec şurup kaç yaş için uygundur?
Hekim tarafından Zyrtec şurup 2 yaş üstü bireyler için reçete edilebilir.
Zyrtec şurup neden yasaklandı?
Zyrtec şurup bir dönem reçetesiz alınabiliyordu. Bu süreçte bilinçsiz, doktor tavsiyesi olmadan kullanım arttığı için Sağlık Bakanlığı bir süre ilacı takibe aldı. Zyrtec şurup doktorlar tarafından verilen reçeteyle alınabiliyor. Doktor denetiminde, talimatına uygun kullanıldığı sürece güvenlidir.
Zyrtec şurup nasıl kullanılır?
2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık) şeklindedir.
6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık) şeklindedir
12 yaş üstü ergen ve erişkinlerde: Önerilen doz günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki tam kaşık) şeklindedir.
Zyrtec şurup yan etkileri nelerdir?
Yaygın:
Somnolans (uyuklama hali)
Sersemlik hissi
Baş ağrısı
Farenjit (yutak iltihabı)
Rinit (nezle) (çocuklarda)
Diyare (ishal)
Mide bulantısı
Ağız kuruluğu
Halsizlik
Yaygın olmayan:
Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)
Karın ağrısı
Kaşıntı
Döküntü
Asteni (yorgunluk)
Kırıklık
Seyrek:
Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)
Depresyon
Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)
Agresyon (saldırganlık hali)
Konfüzyon (zihin karışıklığı)
Uykusuzluk
Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)
Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
Ürtiker (kurdeşen)
Ödem
Kilo artışı
Çok seyrek:
Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
Senkop (baygınlık)
Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)
Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)
Titreme
Tat alma bozukluğu
Bulanık görme
Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)
Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
Anjiyo ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)
Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
Enürez (idrar kaçırma)
Disüri (ağrılı işeme)
Bilinmiyor:
İştah artışı
Kabus görme
Unutkanlık
Hafıza bozukluğu
Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
İdrar yapamama, işeme zorluğu
Yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) (tedavi kesildiğinde)
Eklem ağrısı
İltihaplı kabarcıkların eşlik ettiği döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)
Hepatit (karaciğer iltihabı)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi biryan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Zyrtec şurup nasıl saklanır?
Zyrtec şuruu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak 25°C altında oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.