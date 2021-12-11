Zulümlerin partisi CHP’den insan hakları yüzsüzlüğü

ÇINAR DEMİR ANKARA

Tek parti döneminde Müslüman Türk’ün başta inancı olmak üzere tüm manevi değerlerine hunharca saldıran, Arapça aslıyla ezan okudu diye imamları terörist gibi derdest ederek hapse atan, şapka giymeyenleri darağaçlarında sallandıran, sonrasında gelen darbe ve vesayet dönemlerinde de aynı baskıcı ve hak hukuk tanımayan anlayışını sürdüren, başörtülü öğrencilerin ve kadınların hayatını karartan, ele geçirdiği belediyelerden on binlerce işçiyi atarak ailelerini açlığa mahkum eden, teşkilatlarındaki kadınlara taciz ve tecavüz skandallarıyla gündem olan CHP, 81 ilde eşzamanlı “İnsan Hakları” açıklaması yaparak yeni bir komediye imza attı.

DHKP/C bildirisi gibi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın okuduğu, “Dünya İnsan Hakları Günü” açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nden, “ülkeyi açık hava hapishanesine çeviren dayatmacı, otoriter, zorba tek adam rejimi” diye bahsedildi. CHP açıklamasındaki, “Bugün ülkemizin yaşadığı başta ekonomik buhran olmak üzere her türlü adaletsizliğin temelinde tek kişilik hükümetin otoriter, antidemokratik ve evrensel insan haklarına aykırı uygulamaları yatmaktadır. Ülkeyi açık hava hapishanesine çeviren dayatmacı, otoriter, zorba tek adam rejimin antidemokratik uygulamalarına demokratik yöntemlerle son vereceğiz” şeklindeki ifadeler ise CHP’nin arka bahçesi olarak gördüğü terör örgütü DHKP/C bildirilerini hatırlattı.

İstanbul Sözleşmesi aşkı

İşte 81 ilde eşzamanlı yapılan o açıklamadan bazı bölümler: “2021 yılı içinde de hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmıştır. Düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşlar apar topar gözaltına alınmıştır. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan vesayet altındaki yargı ile ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. İnsan haklarının yasal ve hukuki güvencelerini yok sayan kararlar ve uygulamalarla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesi ile yok sayılmaktadır....

FETÖ’cü KHK’lılara sahip çıktı

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve adalete susamış milyonların desteğiyle hâlâ sürmekte olan ‘hak, hukuk, adalet’ mücadelemize tüm kadrolarımızla, hak bilincinin güçlenmesi için yurdun dört bir yanında devam ediyoruz. Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, yoksulluk içindeki çocuklarının, işsizlerinin, memurlarının, emeklilerinin, işçilerinin, çiftçilerinin, esnafının, hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın ihraç edilen KHK’lılarının, adil yargılanma hakkından mahrum bırakılanlarının, barış akademisyenlerinin hak mücadelelerini güçlendireceğiz. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu; hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız.”