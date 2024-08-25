Zulüm gören Arakanlı Müslümanlar Bangladeş'e sığınıyor!

Bangladeş'te ağustosun başında eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in istifa ederek ülkeden ayrılmasından bu yana 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman (Rohingya) ülkeye sığındı.

Bangladeş sınır güvenliği yetkilisi, sınırda gün içinde 20'yi aşkın Arakanlı Müslümanı gözaltına aldıklarını belirterek, ülkeye sığınan mültecilerin sayısında artış yaşandığına işaret etti.

Yetkililer, daha fazla mültecinin ülkeye girişini önlemek için çalıştıklarını belirtirken, bazı görevliler, "kamu tepkisinden korktukları için" iş bırakma kararı aldı.

Myanmar'daki Arakanlıların ve diğer topluluklarının zorla yerinden edilmesinin 7'inci yılında, ağustosun başında Hasina'nın istifasından bu yana Bangladeş'e 2 bini aşkın Arakanlı Müslüman sığındı.

Arakan Ordusunun, Maungdaw bölgesinde ilerlemesi ve saldırıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Bangladeş ile Myanmar arasındaki Naf Nehri'den geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasina'nın istifasının ardından Bangladeş'e sığınan mültecilerden Abdus Sabur, çocuklarının bu nehirde boğularak hayatını kaybettiğini, yalnızca eşiyle kendisinin hayatta kalabildiğini belirtti.

Öte yandan, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, 19 Ağustos'taki açıklamasında, "Hükümetimiz, Bangladeş'e sığınan milyonu aşkın Arakanlıyı desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullanmıştı.

Maungdaw'da "saldırı"

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve "Özgür Rohingya Koalisyonu" kurucularından Nay San Lwin, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 Ağustos'ta Arakan'ın Maungdaw kasabasından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan bazı Arakanlı Müslümanların, Arakan Ordusunun dron ve topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtmişti.

Lwin, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu en az 200 Arakanlı Müslümanın "vahşice" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Arakan Ordusu ise 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 5 Ağustos'taki saldırının sorumluluğunu reddetmiş, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemişti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş dünyanın en büyük mülteci kampına ev sahipliği yapıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 936 bin 733'e ulaştı.

Myanmar ordusunun artan baskısından kaçıp Bangladeş'e sığınan mültecilerin büyük bölümü Cox's Bazar ve çevresinde bulunan kamplarda kalıyor.

BM verilerine göre, Bangladeş'teki 34 kamptaki mültecilerin yüzde 52'sini çocuklar, yüzde 44'ünü yetişkinler ve yüzde 4'ünü de yaşlılar oluşturuyor.

196 bin 121 ailenin yaşadığı kamplarda nüfusun yüzde 52'si kadın, yüzde 48'i ise erkek.

Bhasan Char Adası'na nakledilenlerin sayısı 27 bini aştı

Ülkenin güneybatı sahilinin 50 kilometre açığında, başkent Dakka'nın 193 kilometre güneyindeki Bhasan Char Adası'nda toplu konut inşa eden Bangladeş, adaya Arakanlı Müslümanları yerleştirmek istedi.

4 Aralık 2020'de 100 aileden oluşan 600 kişilik ilk grup, 29 Aralık 2020'de de yaklaşık 1000 kişilik ikinci grup adaya götürüldü.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların yanlış bilgilerle adaya götürülmeye ikna edildiğini ya da zorlandığını ileri sürerken Bangladeş hükümeti mültecilerin gönüllü olarak oraya gittiğini ve adada daha iyi yaşam koşullarına sahip olduğunu savundu.

Bangladeş, uluslararası tepkilere rağmen Arakanlıların Bhasan Char Adası'na naklini sürdürdü.

Uluslararası tepkilerin önüne geçmek isteyen Bangladeş, yabancı diplomatları, adayı ve buradaki yaşam koşullarını gözlemlemeleri için Bhasan Char'a davet etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı heyeti 2 Mart 2021'de, BM heyeti de 17 Mart 2021'de Bhasan Char Adası'nı ziyaret etti.

BM ve Bangladeş hükümeti arasında, 9 Ekim 2021'de, adaya yapılacak yardımların ve insani yatırımların uluslararası çerçevesini oluşturmak için Mutabakat Anlaşması imzalandı.

BMMYK verilerine göre, o tarihten bu yana Bangladeş, 27 bin 451 Arakanlı Müslüman'ı peyderpey Bhasan Char'a yerleştirdi.