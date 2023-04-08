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Gündem Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek
Gündem

Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:26:00 - 2023-04-08 10:30:12
Zulüm devam ediyor! ODTÜ'de sınavlara başörtüsüyle girilmeyecek

ODTÜ, sınava girecek öğrencilere 28 Şubat yaptırımlarını tekrar yaşatıyor. Online sınavlar öncesi yayımlanan yönergede, “Kulaklarınız ve yüzünüz şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) alınan skandal karar öğrencilere 28 Şubat dönemi yaptırımlarını tekrar yaşatıyor.
Deprem felaketinin ardından uzaktan eğitime geçen üniversitelerde, sınavlar da online bir şekilde gerçekleşiyor. ODTÜ'de Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü hocası Doç. Dr. Serkan Sarıtaş, sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılan online sınavlarda skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılan online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, "Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir." uyarısında bulundu.


28 ŞUBAT ZİHNİYETİ YİNE SAHNEDE

Doç. Dr. Sarıtaş'ın başörtülü öğrenciler için bir zulüm niteliği taşıyan yönergesine kullanılan ifadeler akıllara 28 Şubat döneminde alınan kararları getirdi. Yönerge gereği, öğrencilere "herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı" söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan "çene altı" veya "tavşan kulak" denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.

SKANDAL KARARA ODTÜBİRDER TEPKİ GÖSTERDİ

Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, "ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Yorumlar

Ejde

yaw he he

Mehmet

DUY SEKSEN MİLYON TÜRKİYE VATANDIŞI EY SAADETLİ MİLLİ GÖRÜŞLÜ KARDEŞİM,EY İYİ PARTİLİ ÜLKÜCÜ KARDEŞİM,EY DEVA PARTİLİ KARDEŞİM,EY GELECEK PARTİLİ KARDEŞİM BUNLAR DAHA SEÇİMİ KAZANILMADIĞI HALDE OTDÜ DESPOTLUĞA BAKINIZ VE İBRET ALIN BUNLAR İKTİDAR OLMADAN YİRMİ SEKİZ ŞUBATIN KIRINTILARI AMİP GİBİ TÜREMEYE BAŞLADILAR EĞER BUNLAR İKTİDAR OLURSA YİRMİ SEKİZ ŞUBAT TEKRAR FAALİYETE GEÇER KIZLARIMIZIN BACILARIMIZIN EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKLARINI ELLERİNDEN ALIRLAR BENDEN DEMESİ VESELAM
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