Zülfü Livaneli'nin derdi ortaya çıktı! Rezil işler

Zülfü Livaneli, geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik bazı kesimlerin hiç hoşuna gitmeyecek birtakım açıklamalarda bulundu. Gazete Duvar'a açıklamalarda bulunan Livaneli, FETÖ'yü devlete ilk yerleştirenin eski Başbakan Bülent Ecevit olduğunu söyledi. Ancak aradan geçen bir kaç gün içinde Livaneli'nin rezillikle açıklanabilecek asıl derdi ortaya çıktı.

"Ecevit FETÖ'ye her türlü olanağı sundu"

Livaneli açıklamasında "Ecevit de Baykal da partilerinin başına, solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fethullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. FETÖ'yü devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Bülent Ecevit’tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir." ifadesini kullandı.

Her şey yeni kitabı içinmiş

FETÖ ile Ecevit'i gündeme getirip, Deniz Baykal'ın tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısı olduğunu iddia ederek "Türk politikasında sünni baskı var" algısı oluşturmaya kalkan Livaneli'nin derdi ortaya çıktı. Livaneli'nin 'Balıkçı ve oğlu' isimli yeni bir kitap yazdığı, kitabını baskıya verdiği için de gündeme gelerek adından bahsettirip kitap satışlarını arttırmayı hedeflediği tespit edildi. Öte yandan bununla da yetinmeyen Livaneli'nin D&R canlı yayınına da katılarak kitap satışlarını arttırmayı hedeflediği ortaya çıktı.