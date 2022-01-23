Zülfü Livaneli Aksu’ya bir kez daha sahip çıktı!

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Bir dönem CHP’de milletvekili olarak siyaset yapan şarkıcı Zülfü Livaneli, Hz Adem ve Hz Havva'ya hakaret eden sözde şarkıcı Sezen Aksu’ya sahip çıktı.

Livaneli, “Herkes unutulur ama Sezen Aksu unutulmaz” imalarında bulunarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sezen Aksu şarkıları 47 yılda kaç hükümet, kaç darbe, kaç başbakan, kaç bakan, kaç sıkıyönetim komutanı gördü. Adlarını hiç kimse sayamaz ama o şarkıları milyonlar söyler. Soft power derler buna. En büyük güçtür” dedi.