Zül Celali Vel İkram anlamı nedir faziletleri | Zül Celali Vel İkram kaç kez ne zaman hangi niyetle okunmalı?

İbadetlerini yerine getiren pek çok kişi günlük zikirlerini yaparken hangi teşbihlerin çekilmesi gerektiğini araştırır. Peki, Zül Celali Vel İkram isminin anlamı nedir?

Zül Celali Vel İkram anlamı nedir?

Zül Celali Vel İkram, Allah'ın 99 isminden biridir. Zül Celali Vel İkram;

Bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır.

Bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır.

Kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır.

Dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir.

Hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır.

İnkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir.

Zül Celali Vel İkram kaç kez ne zaman hangi niyetle okunmalı?

Zül Celali Vel İkram ismi Kur'an'da iki kez Rahman suresinde zikredilmiştir. Bunun yanında bu ismi bazı zamanlarda zikretmenin büyük faydası olacaktır.

Her gün en az 100 defa okuyup vird edinen kimseler Cenabı Hakk hiç ümit etmediği yerlerden rızıklandırır.

Gece yatmadan veya sabah kalktığında 100 defa okuyanın;

Bozuk işleri yoluna girer

Maddi manevi hiçbir hususta yardımını esirgemez.

İnayet ve keremlerine dahil eder.

Bolluğa kavuşur.

Bilmek ve öğrenmek istediği şeylerinde rüyasında apaçık görür.

Bu kişilere kimse fenalık yapmaz,

Vesveseden korunun.

Diaları kabul olunur.