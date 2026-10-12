İhtimaller ve senaryolar artık belli: İşte son durum: %80 Barış Alper Yılmaz!

Şu anda Barış'ın yeniden sağ bekte oynama ihtimali ? olarak görülüyor. 'lik bölümü ise Sallai oluşturuyor. Bu sezonun başından beri en çok tartışılan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz'dı... Fotospor'a göre; Kasımpaşa önünde attığı gol ve sergilediği performans, eleştirilerin büyük bölümünü susturdu.