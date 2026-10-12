İhtimaller ve senaryolar artık belli: İşte son durum: %80 Barış Alper Yılmaz!
Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçına sağ bekte başlamıştı. Yarınki Barcelona sınavında da çok büyük bir ihtimalle aynı senaryoyla karşılaşacağız.
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Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçına sağ bekte başlamıştı. Yarınki Barcelona sınavında da çok büyük bir ihtimalle aynı senaryoyla karşılaşacağız.
Galatasaray'ın mevcut sağ bek rotasyonunu şu isimler oluşturuyor:
Roland Sallai Singo Her iki futbolcunun da sakatlık problemi bulunuyordu. Roland Sallai, Kasımpaşa sınavında yedek kulübesindeydi. Yani fiziksel anlamda sıkıntısı kalmadı. Ancak riske edilmedi. Barış Alper sağ bekteydi...
Yarın Barcelona'yla çok kritik bir sınava çıkılacak. La Liga temsilcisinin kanat oyuncuları inanılmaz etkili... Bu sebeple beklerin durumu ekstra önem kazanıyor. Roland Sallai'nin direkt olarak Barcelona maçıyla sahalara dönmesi büyük risk olabilir...
Şu anda Barış'ın yeniden sağ bekte oynama ihtimali ? olarak görülüyor. 'lik bölümü ise Sallai oluşturuyor. Bu sezonun başından beri en çok tartışılan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz'dı... Fotospor'a göre; Kasımpaşa önünde attığı gol ve sergilediği performans, eleştirilerin büyük bölümünü susturdu.
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