Anlatılanlar doğru değil mi? Veba iddiasıyla ölen araştırmacının annesi sessizliğini bozdu

Sibirya’da bir araştırma çalışanının ağır zatürre sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan tartışma büyüyor. 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın annesi, kızının laboratuvarda veba bakterisi içeren bir tüpü kırarak enfekte olduğu iddiasının mümkün olmadığını savunurken, Rusya’dan gelen birbiriyle çelişen açıklamalar uluslararası kurumların da devreye girmesine neden oldu.

“Kızımı ölüme terk ettiler”

Irkutsk’taki veba araştırma enstitüsünde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Shipilova, 2 Ekim’de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.İlk günlerde yerel yetkililer ve hükümete yakın bazı yayın organlarında ölümün “veba” ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Daha sonra bu paylaşımların bir bölümü silindi. Genç kadının kendisi de sağlık çalışanı olan annesi ise laboratuvar kazası iddiasına sert biçimde karşı çıktı. Veba örneğinin bulunduğu tüplerin kolaylıkla kırılabilecek veya içeriğinin dışarı dökülebileceği şekilde olmadığını belirten anne, “Kızımı ölüme terk ettiler” ifadelerini kullandı.

“Tüpü kırdı ve olayı gizledi” iddiası ortaya atılmıştı

Yerel basına yansıyan iddialarda Shipilova’nın laboratuvarda veba bakterisi bulunan bir tüpü kırdığı ve yaşananları gizlediği öne sürülmüştü. Bu olayın ardından akciğer vebasına yakalandığı iddia edilirken, yaklaşık 200 temaslının karantinaya alındığı ve bazı sağlık kuruluşlarında önlemlerin artırıldığı bildirildi. Shipilova’nın arkadaşları da söz konusu anlatıma itiraz etti. Genç kadının son derece dikkatli ve sorumluluk sahibi olduğunu belirten yakınları, kendisine atfedilen davranışların tanıdıkları kişiyle örtüşmediğini söyledi.

Rusya “Nedeni bilinmeyen zatürre” dedi

Rus sağlık otoritesi ise ölüm nedenini “nedeni bilinmeyen zatürre” olarak açıkladı ve herhangi bir laboratuvar kazasını doğrulamadı. Buna karşılık bazı bölgesel yetkililerin ölümün vebadan kaynaklandığını söylediği, çevredeki kentlerde yaşayanlara bölgeye seyahat etmemeleri yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi. Birbirinden farklı açıklamalar, ölümün gerçek nedenine ilişkin belirsizliği daha da artırdı.

DSÖ Rusya’dan ayrıntılı bilgi istedi

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya’dan hem Shipilova’nın ölümüne yol açan ağır zatürrenin nedenini hem de uygulanan halk sağlığı önlemlerine hangi patojenin yol açtığını açıklamasını istedi. Ayrıca aynı bölgede ikinci bir çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre görüldüğüne ilişkin haberler konusunda da bilgi talep edildi. Rus sağlık yetkilileri, Irkutsk’taki durumla ilgili bilgilerin DSÖ’ye gönderildiğini bildirdi.

ABD ve AB de açıklama çağrısı yaptı

Olay uluslararası diplomatik gündeme de taşındı. ABD, Rusya’dan vakaya ilişkin daha fazla bilgi isterken Moskova’ya resmi diplomatik bildirim gönderildi. Avrupa Birliği de ölümle ilgili bilgilerin zamanında ve şeffaf biçimde paylaşılması çağrısında bulundu.

Moğolistan ise Rusya sınırında sağlık gözetimini artıracağını açıkladı. Daha önce dört Orta Asya ülkesinde de sınır bölgelerindeki salgın önlemlerinin sıkılaştırıldığı bildirildi.

Rus yetkililer “salgın riski yok” diyor

Rus sağlık otoritesi, temaslıların tıbbi gözetim altında tutulduğunu ve yapılan laboratuvar testlerinde tehlikeli bir patojene rastlanmadığını açıkladı. Yetkililer Irkutsk ve çevresinde halk açısından salgın riski bulunmadığını savunuyor. Buna karşılık Shipilova’nın yaşadığı binadaki bazı komşular, kendilerinden test alınmadığını ve yalnızca belirtiler ortaya çıkarsa doktora başvurmalarının söylendiğini belirterek alınan önlemleri yetersiz bulduklarını dile getirdi. Binanın birkaç kez dezenfekte edildiği, araştırma enstitüsünde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.