Levent Gültekin İmamoğlu davasındaki o anları anlattı: “Kadının isyanı duyulmadı”

Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı davanın duruşmasında yaşandığını söylediği dikkat çekici diyalogları kamuoyuna aktardı.

Gültekin, özellikle Cüneyt Yakut’un mahkeme salonundaki beyanları ile Medya A.Ş. yönetiminden Murat Ongun’a yöneldiğini aktardığı tepkinin üzerinde durdu.

“10 MİLYONLUK ÇEKİ KENDİ ELİMLE VERMEDİM Mİ?”

Gültekin’in aktarımına göre Cüneyt Yakut, duruşmada geçmişte gerçekleştirildiğini söylediği para alışverişlerine ilişkin oldukça ağır iddialarda bulundu.

Yakut’un mahkemede, “Ben sana 10 milyon vermedim mi rüşvet olarak? Benden aldın 10 milyonu” şeklinde konuştuğunu aktaran Gültekin, Emrah Bağdatlı’nın adının da bu bölümde geçtiğini belirtti.

Gültekin, Yakut’un sözlerini şöyle aktardı:

“Ben sana kendi elimle getirip 10 milyonluk çeki vermedim mi?”

Mahkeme heyetinin bu iddiayı belgeleyip belgeleyemeyeceğini sorması üzerine Yakut’un, çeklerin fotoğraflarının kendisinde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Söz konusu ifadeler, devam eden yargılamadaki iddia ve beyanlar niteliğinde olup kesinleşmiş mahkeme hükmü anlamına gelmiyor.

GÜLTEKİN: MEDYA A.Ş. YÖNETİCİSİ İSYAN ETTİ

Levent Gültekin’in videosunda dikkat çektiği asıl bölüm ise bu sözlerin ardından yaşandı.

Gültekin’in anlatımına göre Medya A.Ş. yöneticisi Fatoş isimli sanık söz alarak Murat Ongun’a tepki gösterdi.

Gültekin, yöneticinin daha önce Ongun’a Cüneyt Yakut’u tanıyıp tanımadığını sorduğunu, Ongun’dan ise “Hayır, tanımıyorum” cevabını aldığını söylediğini aktardı.

Ancak duruşmada ortaya atılan beyanların ardından yöneticinin Ongun’a dönerek tepki gösterdiğini belirten Gültekin, sözlerini şöyle aktardı:

“Ben şimdi anlıyorum ki siz dostmuşsunuz meğer, arkadaşmışsınız. Peki utanmıyor musun bizi bu duruma düşürmekten?”

“BEN SENİN YÜZÜNDEN 19 AYDIR BURADAYIM”

Gültekin’in aktarımına göre Medya A.Ş. yöneticisinin tepkisi bununla da sınırlı kalmadı.

Yöneticinin, “Ben 19 aydır senin yüzünden buradayım. Ben bir kuruş lekeye bulaşmamışken sen milyonlarla uğraşmışsın ve bana da dürüst pozu çekmişsin” şeklinde konuştuğunu aktaran Gültekin, bu çıkışın duruşmanın dikkat çekici anlarından biri olduğunu söyledi.

“KADININ İSYANI DUYULMADI”

Levent Gültekin, kamuoyunda yeterince gündeme gelmediğini söylediği bu diyaloğa özellikle dikkat çekti.

Gültekin:

“Kadının isyanı duyulmadı. Bu aslında mahkemedeki ilk isyanlardan biri.”

ifadelerini kullandı.

Medya A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen işlemlerin yargılamanın önemli başlıklarından olduğunu hatırlatan Gültekin, duruşmada yaşanan bu yüzleşmenin dosyanın seyri açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

İMAMOĞLU CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN ÇATLAK

Gültekin’in aktardığı duruşma diyalogları, Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibine ilişkin yargılamada sanıkların birbirleri hakkındaki beyanlarını yeniden gündeme taşıdı.

Bir dönem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin en önemli şirketlerinden Medya A.Ş.’de görev yapan bir yöneticinin Murat Ongun’a yönelik bu çıkışı, mahkeme salonundaki dikkat çekici yüzleşmelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Gültekin ise yaşananları değerlendirirken, İmamoğlu’nun yakın çalışma çevresinde bulunduğu belirtilen isimlere ilişkin iddiaların artık doğrudan mahkeme salonunda birbirlerinin yüzüne karşı dile getirildiğine dikkat çekti.