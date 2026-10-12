  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı! Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı! Kartal zirve takibini sürdürüyor İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem! Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı Erbakan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslüman ülkeler, ABD ve İsrail’e karşı Türkiye’nin öncülüğünde birleşmeli! Washington'dan barış şovu: Trump duyurdu, Rusya ve Ukrayna enerji hatlarında silahlara mola verdi! Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı
Gündem Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular
Gündem

Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00’te Beştepe'de başlayacak. Toplantının öncelikli gündemi, fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşama ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak.

Bu kapsamda Kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının attığı adımlar ele alınacak.

Fonların tasfiyesiyle ilgili son durum gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye hedefi de gündemde yer alacak.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun faaliyetleri ile Meclis'te yeni dönemdeki yol haritası konuşulacak.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek.

DIŞ POLİTİKA

Kabinedeki bir diğer önemli başlık dış politika.

Mekke İttifakı bağlamında atılan adımlar ile İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek.

Rusya ve Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin azaltılması için yürütülen diplomasi trafiği hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı
Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı

Gündem

Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23