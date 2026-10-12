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Yaşam Bazı bölgelerde hava kalitesi “hassas” seviyeye çıktı! İstanbul gri örtünün altında kaldı
Yaşam

Bazı bölgelerde hava kalitesi “hassas” seviyeye çıktı! İstanbul gri örtünün altında kaldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan pus kentin siluetini görünmez hale getirirken görüş mesafesini de düşürdü.

İstanbul’da etkili olan puslu hava, kentin siluetini gri bir örtünün arkasında bıraktı. Dronla kaydedilen görüntülerde tarihi yapılar, yüksek katlı binalar ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü. İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının açıkladığı verilerde Kağıthane ve Esenler en riskli bölgeler olarak öne çıkarken, Büyükada, Arnavutköy, Beşiktaş ve Beylikdüzü hava kalitesi iyi olan ilçeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

 

Kağıthane ve Esenler öne çıktı

İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı.

Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Ölçümler, hava kalitesinin İstanbul genelinde bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koydu.

 

Partikül madde ve egzoz kaynaklı kirleticiler takip ediliyor

İBB'nin izleme sisteminde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi kirleticiler takip ediliyor. Ölçüm sonuçları istasyonlara göre farklılık gösterirken, bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerleri dikkat çekti.

İBB'nin hava kalitesi izleme ağı, kirleticilerin yanı sıra sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik parametreleri de ölçüyor. Bu veriler, hava kalitesinin değerlendirilmesinde ve bölgeler arasındaki farklılıkların anlaşılmasında kullanılıyor.

 

Dikkatli olmak gerekli

Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması önem taşıyor. Özellikle hava kirliliğine duyarlı kişilerin, bulundukları bölgedeki güncel ölçümleri takip etmeleri ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlandırmaları öneriliyor.

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