Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bayılma sebebi belli oldu! İzleyenler Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal'a ateş püskürdü

Türk televizyonlarında ‘bu da olmaz’ denilen her şey bir bir oluyor. Son olarak Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında sunucunun bayılma anlarını fragmanlarda gösteren Tv8’e tepki yağmıştı.

Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar Zuhal Topal’a ne olduğu uzun süre araştırılırken programda haliyle reyting uğruna yaptığı çirkin hareketin meyvesini aldı ve izlenmelerini artırdı.

Bu durum izleyenlerin tepkisine çekerken daha büyük skandal dün ekranlara taşındı.

Bayılma anlarının gerçek olmadığı ortaya çıkan Zuhal Topal’ın yarışmacılara şaka yaptığını söylemesi izleyenleri çileden çıkardı.

Hem Zuhal Topal, hem de reyting uğruna izleyenleri üç gün boyunca ekranlara çekmek için yapılan bu akılalmaz adım için Tv8, hem de Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tepkileri dikkate almayan kanal ve program büyük bir yalana daha imza atarak 'Zuhal Topal fenalaştı' başlığı ile insanları kandırarak Youtube trendlerine girmeyi başardı.

İşte programa gelen tepkiler...