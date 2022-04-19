Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında şaka gerçek oldu! Yarışmacı bakın nasıl kaldı...

Geçtiğimiz hafta Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında sunucunun bayıldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Fakat çok geçmeden Zuhal Topal’ın bayılma numarası yaptığı ortaya çıktı. Bu durum izleyenlerin tepkisini çekerken reyting uğruna yapılan hareket sonrası kanal yönetimine ve Acun Ilıcalı’ya tepki yağdı.

İşte bu yarışmanın üzerinden daha bir hafta geçmeden şaka resmen gerçek oldu ve bir yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

34. hafta fragmanında, mutfakta yemek yaptığı sırada bağırmaya başlayan Kenan isimli yarışmacı, ‘Elimi hareket ettiremiyorum’ diyerek olduğu yere çöktü. Program ekibi daha sonra yarışmacıyı hastaneye kaldırdı.

İzleyenler programa yine tepki gösterdi. Sağlık durumunun hassasiyet içeren bir konu olduğunu savunan vatandaşlar, reyting uğruna bu sahnelerin gösterilmemesi gerektiğini belirtti. Bazı program takipçileri ise yarışmanın yemek programı olmaktan çıktığını düşünüyor.