Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bunu da yaptılar! Acun Ilıcalı'ya tepki yağdı

Acun Ilıcalı’nın kanalı Tv8’de ekranlara gelen Survivor’da her geçen günde yaşanan kavgalar akılalmaz bir şekilde Türkiye gündemini meşgul ederken bu anlara tanık olan izleyenler tepki gösteriyor.

Yine aynı şekilde kanalın yemek programı olan MasterChef’te de şeflerin reyting uğruna yarışmacıları azarladığı sahneler görülmüştü.

Tv8’de bu kez reyting uğruna akıllara zarar bir fragman yayınlandı.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında sunucunun bayıldığı anlar programın fragmanında yer aldı.

Zuhal Topal’ın bayıldığı anları izleyenler Tv8 ve Acun Ilıcalı’ya tepki gösterirken ‘Bu kadar da reyting kaygısı olmaz’ yorumları yapıldı.

Kimileri ise bu anlar 1 Nisan şakası olduğunu söylerken yine de böyle bir anın insanların duygularını sömürme amacı güttüğünü ve kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

İşte o yorumlardan bazıları:

Prim kazanmak için sunucunun bayıldığı anı fragmanda paylaşmak bence iğrenç bi durum!!!!! Zuhal hanım geçmiş olsun. Allah sabır versin.

Eğer bu Zuhal Topal’ın bayılma sahnesi 1 Nisan şakasıysa yazıklar olsun size. İnsanın merhamet vicdanı duygularınla oynamış olursunuz.

Bu anı neden fragmanda yayınladınız? Çok üzücü kesebilirdiniz yani bu nedir?

Bayılmasını fragmana yansıtmak çok çirkin bir davranış gerçekten.

Bayılmayı da da reyting için vermezsin ya bu kadar…