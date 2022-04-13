Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına tepki yağmıştı! Kanalın kararı pes dedirtti

TV8’de ekranlara gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında tüm günleri içeren haftalık fragmanında sunucu Zuhal Topal’ın bayıldığı anlara ilişkin görüntülerin yayınlanması tepkilere neden olmuştu.

Tv8 ve Acun Ilıcalı’ya gelen tepkiler dinmezken kanal yönetimi akılalmaz bir adıma daha imza attı.

Yemekteyiz programı bilindiği üzere haftanın beş günü ekranlara geliyor. Her günün sonunda bir sonraki günün fragmanı yayınlanıyor. Kanal, gelen her türlü tepkilere rağmen 13 Nisan gösterimli programın fragmanında Zuhal Topal’ın bayılma anlarına yer verdi.

Hatta bununla kalmayıp Youtube üzerinde Zuhal Topal’ın o görüntülerini kapak fotoğrafı yapıldı.

Kanalın reyting uğruna yaptığı akılalmaz hamleler vatandaşları tam anlamıyla çileden çıkarırken fragman diğer içeriklere kıyasla iki katı izlenme aldı. Diğer yandan yaşananların birer kurgu olduğunu düşünenler var. Birçok kişi Zuhal Topal’ın şu an Katar’da olduğunu ve bu anların sunucunun programda yaptığı bayılma şakalarından biri olduğunu hatta bunun bilinçli bir şekilde 1 Nisan’a denk getirdiğini ifade ediyor. Konuyla ilgili Zuhal Topal’dan herhangi bir açıklama gelmezken söz konusu olayın şaka olması halinde birçok kişi programı izlemeyi bırakacağını belirtti.

İşte son yayınlanan fragmana gelen tepkilerden bazıları: