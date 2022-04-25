Zuckerberg'in yeni takıntısı ortaya çıktı

Zuckerberg’ün Metaverse takıntısının çalışanları rahatsız ettiği ortaya çıktı. Ünlü milyarderin tek konuştuğu şey Metaverse.

WebTekno'dan aktarılan bilgilere göre; Mark Zuckerberg’ün CEO’luğunu yaptığı Meta (eski adıyla Facebook) da bu şirketlerin başında yer alıyor. Ancak şimdi gelen haberler, konu hakkında milyarlarca dolarlık yatırım yapan şirketin kurucusu ve CEO’su olan 37 yaşındaki Mark Zuckerberg’ün metaverse konusunda takıntılı olmaya başladığını ortaya koydu.

Dev şirketin çalışanları, Mark Zuckerberg'ün tuhaf bir şekilde metaverse’e takıntılı olduğunu açıkladı. Business Insider tarafından yayımlanan bir rapora göre Meta’da eskiden yönetici düzeyinde çalışan bir kişi, Zuckerberg’ün metaverse dışında başka bir şey konuşmadığını belirterek şunları söyledi: “Mark’ın tek konuşmak istediği şey Metaverse, başka hiçbir şey hakkında konuşmuyor.”

Ayrıca gelen haberlerde, Zuckerberg’ün yalnızca metaverse içeriklerinin üretimine odaklandığı; ancak sanal evrenlerin istenilen seviyeye ulaşması için on veya daha fazla yılın gerektiğini söylediği aktarıldı. Bunun yanı sıra 68 milyar dolarlık servete sahip olan iş insanının çalışanlara kesin bir strateji sunmadığı; ancak sürekli şirketteki tüm departmanları metaverse odaklanmak konusunda bilgilendirmeye çalıştığı kaydedildi. Bu durumun da hem eski hem de şu anki bazı çalışanlar tarafından hoş karşılanmadığı belirtildi.