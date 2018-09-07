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ZUCHEX 2018 Fuarı 13 Eylül’de açılıyor

Alanında dünyanın dört büyüğünden birisi olan ULUSLARARASI ZUCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 13 Eylül Perşembe günü kapılarını açıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 10:32
ZUCHEX 2018 Fuarı 13 Eylül’de açılıyor

Tarsus Turkey / Life Media tarafından, Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) destekleriyle düzenlenen fuar, her yıl cari fazla başarısına imza atan, 2018’de 4.5 milyar dolar ihracat hedefleyen ve pazar büyüklüğü 10 milyar dolara yaklaşan ev ve mutfak eşyaları sektörünü Tüyap Beylikdüzü’nde 29’uncu kez buluşturacak.

Yurt içi ve yurt dışından 550 firmanın katıldığı ZUCHEX 2018’de, bu yıl 100’e yakın ülkeden 29 bin ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “ZUCHEX 2018, sektörün yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği 4.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmasında önemli bir adım olacak” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 10:32
  1. ULUSLARARASI ZUCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı
  2. ZUCHEX 2018

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