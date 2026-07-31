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Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

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Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

#1
Foto - Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

Buna göre, teminatın verileceği yılda sunulması gereken ve bir önceki yıla ait olan gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde, ilgili şartları taşıması durumunda uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasından yararlanma hakkı bulunan mükellefler, beşte bir oranında teminat verecek.

#3
Foto - Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

Hakkında sahte, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler ise vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih ile kesinleşmesi arasındaki sürede beş katı kadar teminat verecek.

#4
Foto - Vergide yeni düzenleme: Riskli mükelleflerden 5 kat teminat alınacak

Söz konusu raporların vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten sonra mükelleflere tebliğ edilecek bir yazıyla teminatlarını 30 gün içinde tamamlamaları istenecek.

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