Züccaciye sektörü İstanbul’da buluştu

Alanında dünyanın dört büyük fuarından birisi olan Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı, 29. kez İstanbul’da kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayan fuara, yurt içi ve yurt dışından 550 firma katıldı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, fuarın sektörel anlamda Avrupa’nın ikinci büyük, dünyanın ise dördüncü büyük fuarı olduğunu ifade etti.