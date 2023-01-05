  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Zübük filmini aratmayan Saraçhane tiyatrosu için animasyon yapıldı
Gündem

Zübük filmini aratmayan Saraçhane tiyatrosu için animasyon yapıldı

Daha tam kesinleşmemiş dava ile mağduriyet ortamı oluşturup çıkar sağlamaya çalışan 6'lı masa için hem güldüren hem düşündüren bir animasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 01:22:00 -
Zübük filmini aratmayan Saraçhane tiyatrosu için animasyon yapıldı

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Seçimlerine çok kısa süre kaldı. İktidarda olan AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığında seçime girecek.

Muhalefette siyasi ikbal kavgası

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette ise büyük bir adaylık yarışı aldı başını gidiyor.

Mağduriyet kucaklaşması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "ahmak" hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi’nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İyi Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.

Özel jetle döndü

Adaylık için destek arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken yaşanan bu olay altılı masayı allak bullak etmişti.

Almanya'ya tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, özel jetle yurda dönerek kendisini oyun dışı bırakacak tiyatroya karşı ön almıştı.

Türkiye kamuoyu, muhalifler arasında yaşanan bu politik oyunlar silsilesine günlerce tepki göstermişti.

Animasyon filmi paylaşım rekoru kırdı

Türk siyasi yapısındaki çarpık karakterleri hicveden "Zübük" filmini aratmayan siyasi ikbal kavgası için yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

Siyasi sabıkalı Akşener ve İBB'deki 4 yıla yakın görev süresince büyük skandallara karışan İmamoğlu cephesi ile siyasi hayatındaki muhtemel son seçimine karşı büyük bir hırsla sarılan Kılıçdaroğlu'nun taht mücadelesi mizahi bir dille anlatılıyor.

Ahma göndermesi

Kısa animasyon filminde Kılıçdaroğlu için yazılan, "Ahmak! Ya alsanıza beni de içeri" sözleri hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Saraçhane'den Ankara'ya! Büyük Aile Yürüyüşü bugün 15:00'da..
Saraçhane'den Ankara'ya! Büyük Aile Yürüyüşü bugün 15:00'da..

Medya

Saraçhane'den Ankara'ya! Büyük Aile Yürüyüşü bugün 15:00'da..

LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye akın ettiler!
LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye akın ettiler!

Gündem

LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye akın ettiler!

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Gündem

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu
Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

Gündem

Nankörlüğün kitabı Turhan Çömez’den! Erdoğan sayesinde döndü Saraçhane'ye koştu

Temel Karamollaoğlu Saraçhane mitingine katılmıyor!
Temel Karamollaoğlu Saraçhane mitingine katılmıyor!

Siyaset

Temel Karamollaoğlu Saraçhane mitingine katılmıyor!

Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'
Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'

Siyaset

Ali Babacan, Saraçhane’ye çağrılmayan terörist HDP’nin sesi oldu: ‘Demirtaş’a yapılan hukuksuzluğu...'

İYİ Partili isimden çok konuşulacak
İYİ Partili isimden çok konuşulacak "Saraçhane" itirafı: Kılıçdaroğlu'nun orada olmaması lehimize oldu

Siyaset

İYİ Partili isimden çok konuşulacak "Saraçhane" itirafı: Kılıçdaroğlu'nun orada olmaması lehimize oldu

Saraçhane şovuna Savcı Demir'den önemli açıklamalar! Mahkemeye itiraz mitingle yapılmaz
Saraçhane şovuna Savcı Demir'den önemli açıklamalar! Mahkemeye itiraz mitingle yapılmaz

Gündem

Saraçhane şovuna Savcı Demir'den önemli açıklamalar! Mahkemeye itiraz mitingle yapılmaz

Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'
Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'

Siyaset

Saraçhane'deki mitinge dikkat çekti! 'Akşener İmamoğlu'nu 6'lı masanın adayı ilan etti'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23